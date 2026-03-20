MultiNOR

20 marca 2026 12:33

Nawet rok czekania na leczenie. Rząd zapowiada system, który ma to uporządkować

Rząd zapowiada skrócenie kolejek do operacji. Minister zdrowia wskazuje na rosnące znaczenie sektora prywatnego.
Nawet rok czekania na leczenie. Rząd zapowiada system, który ma to uporządkować
W grę wchodzi redukcja o jeden, dwa lub trzy miesiące. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Podsumowanie artykułu
Minister zdrowia Jan Christian Vestre zapowiedział działania na rzecz ograniczenia czasu oczekiwania na zabiegi. Szpitale analizują, jak skrócić kolejki o jeden, dwa lub trzy miesiące. Wraz z tym rośnie znaczenie prywatnych usług medycznych. Decyzje o ich wykorzystaniu pozostają po stronie publicznych placówek.
Przeczytaj również Zasada jednego metra z Trondheim. Samorząd dał przykład całej Norwegii

Większa rola prywatnych usług

Rząd zakłada zwiększenie zakupów usług medycznych od prywatnych podmiotów. Publiczne szpitale mają zawierać więcej długoterminowych umów. Ma to zapewnić przewidywalność oraz lepszą kontrolę wydatków. Minister podkreśla, że decyzje będą podejmowane lokalnie. Każda placówka oceni własne potrzeby i dostępne zasoby.

Premier Jonas Gahr Støre deklaruje wsparcie finansowe dla zmian. Zapowiada odpowiednie budżety dla szpitali. Wskazuje także na konieczność poprawy organizacji oraz finansowania systemu. Rząd dopuszcza współpracę z sektorem prywatnym. Ma ona służyć skróceniu kolejek i lepszemu wykorzystaniu dostępnych mocy.

Rząd chce lepiej wykorzystać dostępne zasoby.

Rząd chce lepiej wykorzystać dostępne zasoby.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Kolejki i cele rządu

Rząd pracuje nad określeniem konkretnego celu skrócenia czasu oczekiwania. Obecnie średni czas od skierowania do rozpoczęcia leczenia wrócił do poziomu z 2019 roku. Trwają analizy dotyczące dalszego skracania czasu oczekiwania. Minister zapowiada kolejne decyzje w tym zakresie. Szczegóły mają zostać przedstawione w najbliższym czasie.

Dane pokazują, że kolejki nadal są długie. Średni czas oczekiwania na planowe leczenie wynosi pięć miesięcy. 9,6 proc. pacjentów czeka ponad rok. Najlepszy wynik w ostatnich 15 latach odnotowano w 2017 roku. Wtedy średni czas wynosił cztery miesiące.
Przeczytaj również 10 lat współpracy na marne. Rząd chce pójść krok dalej: kontrole i zakazy w drodze
Rząd wskazuje także na potrzebę lepszego informowania pacjentów o dostępnych terminach. Różnice między placówkami są znaczące. W przypadku niektórych badań czas oczekiwania wynosi 46 tygodni, podczas gdy w innych miejscach to dwa tygodnie. Planowane rozwiązania mają umożliwić łatwiejszą zmianę miejsca leczenia. System ma kierować pacjentów tam, gdzie czas oczekiwania jest krótszy.
Komentarze (1)
Arek
5 minut temu
Leczenie za darmo migrantow to nie tylko koszty ale również dodatkowa pula ludzi w kolejce
