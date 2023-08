Strój policjanta, pitbulle i piwo w niedzielę: co jeszcze jest nielegalne w Norwegii?

W kraju fiordów nie można być np. opiekunem pitbulli, które są całkiem popularne chociażby w Polsce. stock.adobe.com/licencja standardowa/MN

Norwegia ma stosunkowo niski wskaźnik przestępczości i jest uznawana za bezpieczne miejsce, mimo że w ciągu ostatnich kilku lat w niektórych regionach nastąpił np. gwałtowny wzrost liczby włamań do mieszkań czy rękoczynów na ulicach.

Chociaż kraj fiordów uchodzi za jedno z bardziej liberalnych i myślących przyszłościowo państw na świecie, wciąż ma sporo surowych zasad, których trzeba przestrzegać. Obcokrajowcom niektóre z tych przepisów mogą wydawać się nieco dziwne. Co trzeba wiedzieć, aby uniknąć spotkań z norweską policją?

Piwo ze sklepu? Na pewno nie w niedzielę Norweskie przepisy dotyczące alkoholu i narkotyków są bardziej rygorystyczne niż w innych krajach europejskich. W kraju fiordów obowiązuje częściowa prohibicja i sprzedaż trunków jest regulowana przez państwo. Ograniczeń właściwie nie ma w pubach i restauracjach, ale ceny znacznie przewyższają te sklepowe. Zabronione jest spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, takich jak ulice czy parki.

Granica wieku w przypadku zakupu piwa i wina wynosi 18 lat, a dla napojów spirytusowych 20 lat. Wszystko, co jest mocniejsze niż 4,7 proc., można sprzedawać tylko w państwowej sieci sklepów Vinmonopolet, które są zamykane o godzinie 18:00 w dni powszednie, o 15:00 w soboty i pozostają zamknięte w niedziele i święta państwowe. Jest ich dość niewiele w skali kraju. I chociaż w supermarkecie można znaleźć lżejsze opcje alkoholowe, takie jak piwo i cydr, są one dostępne tylko do 20:00 w dni powszednie, do 18:00 w soboty i nigdy w niedziele. W Norwegii nawet zakup piwa w niedzielę jest zatem niezgodny z prawem.

W biurach i innych miejscach pracy, a także na pokładach samolotów i w środkach transportu publicznego obowiązuje zakaz palenia papierosów. Obejmuje to hotele, bary, restauracje i wszystkie inne lokale, w których serwowane są posiłki i napoje. Norwegia zakazała palenia w miejscach publicznych już w 2004 roku – i stale podejmuje kroki mające na celu zniechęcenie ludzi do palenia i stosowania snusu. Aby kupować tytoń w Norwegii, trzeba mieć ukończone 18 lat.

Jak sytuacja na drogach? Co jest również podobne do zasad panujących w Polsce, norweskie prawo wymaga, aby kierowcy zawsze używali świateł przednich pojazdu podczas jazdy, nawet kiedy mocno świeci słońce.

Przepisy dotyczące ruchu drogowego są w Norwegii dość surowe, co jest zrozumiałe, biorąc pod uwagę, jak oblodzone i ciemne mogą być ulice przez pół roku. Ponieważ w zależności od regionu w kraju fiordów nawet wiosną czy wczesną jesienią potrafią panować trudne warunki na drodze w związku np. z opadami śniegu, należy dostosować opony do pogody. Zimą trzeba jeździć na oponach zimowych, można używać także tych z kolcami.

Dopuszczalny limit prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu w Norwegii wynosi 0,02 promila. Od niedawna dotyczy to także użytkowników hulajnóg elektrycznych.

Stosowanie tzw. piggdekków i łańcuchów na opony jest dozwolone od 1 listopada do 15 kwietnia, a w okręgach Nordland oraz Troms og Finnmark w okresie od 15 października do 1 maja. Są zaś zabronione od drugiego poniedziałku po Wielkanocy do 15 października lub 31 października, jeśli jest się w północnej Norwegii. Opony z kolcami mogą być również używane poza tymi okresami, jeśli wymagają tego warunki pogodowe i nawierzchnia drogi.

Jeśli piggdekki są montowane w samochodzie o masie poniżej 3,5 tony, muszą one być obecne na wszystkich czterech kołach. Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony lub większej muszą mieć przy sobie łańcuchy śniegowe, jeśli na drodze spodziewany jest lód lub śnieg. Tej zasady często nie przestrzegają zagraniczni kierowcy ciężarówek, stanowiąc poważne zagrożenie w ruchu drogowym.

Zarówno wiosną, jak i jesienią w Norwegii występują dość obfite opady deszczu. Problem, który pojawia się wszędzie, to rozpryskiwanie wody przez auto podczas jazdy. Jeśli jednak fala z kałuży uderzy w pieszego, można spodziewać się kary. Jeśli ochlapany przechodzień zgłosić zażalenie, stawka mandatu wyniesie nawet 4 tys. koron.

Prawa dziecka to podstawa W Norwegii prawo do stosowania kar fizycznych i psychicznych wobec dzieci zostało usunięte. Osoby prywatne mogą anonimowo zgłaszać przypadki, w których podejrzewają, że np. dziecko sąsiadów lub podopieczny w przedszkolu są bite lub zaniedbane. Wówczas muszą skontaktować się z Urzędem Ochrony Praw Dziecka (Barnevernet).

Służby opieki nad dziećmi mogą interweniować w razie potrzeby – także wbrew woli rodziców – jeśli środki stosowane w domu nie są wystarczające, aby zaspokoić potrzeby dziecka. Urzędnicy mogą zorganizować umieszczenie go na pewien czas w rodzinie zastępczej lub instytucji opieki nad dziećmi.

Amnestia jak w bibliotece Noszenie broni palnej, noży lub jakiejkolwiek innej broni, nawet w celach samoobrony, jest nielegalne. To samo dotyczy replik broni palnej, zabawek, wiatrówek i innych przedmiotów mających wygląd broni. Kupowanie lub sprzedawanie jej bez specjalnego zezwolenia władz norweskich jest karalne.

Od stycznia do czerwca obowiązuje w Norwegii amnestia na broń. Oznacza to, że osoby posiadające nielegalną lub niezarejestrowaną broń mogą ją oddać służbom bez ponoszenia za to konsekwencji. W tym roku na posterunki trafiły w sumie 18 653 sztuki.

Zarażasz = poniesiesz karę Oczywiście przestępstwa na tle seksualnym, takie jak molestowanie czy gwałty, także w małżeństwie, są w Norwegii karane. Nielegalne, bez względu na kulturę np. mniejszości etnicznych, jest również obrzezanie kobiet. Wszystkie jego formy są uważane za okaleczanie narządów płciowych i grożą karą do ośmiu lat więzienia.

Do odpowiedzialności karnej mogą zostać pociągnięte również osoby zarażone chorobą przenoszoną drogą płciową, które świadome swojego stanu zarażają także innych. Chorzy powinni skonsultować się z lekarzem, a medycy mają obowiązek chronić prywatność swoich pacjentów.

Zostaw moje maliny! Zgodnie z zasadą Allemansretten w Norwegii każdy człowiek ma prawo do biwakowania w większości miejsc w plenerze, lecz także do korzystania z dóbr natury, zbierając grzyby lub jagody w lasach. Jeden gatunek jest jednak otoczony nieco bardziej restrykcyjnymi zasadami. Chodzi o malinę moroszkę lub „górskie złoto”, owoc uważany za rzadki przysmak Północy.

Maliny te można zatem zbierać tylko z miejsc, które nie są ogrodzone, w przeciwnym razie mogą wystąpić poważne kłopoty: zarówno z policją, jak i rolnikami, którzy nie życzą sobie kradzieży z ich hodowli. Maliny moroszki to jedne z najbardziej pożądanych owoców w Norwegii, które można sprzedać za duże pieniądze.

Zakazane psy w Norwegii Norweska ustawa o dobrostanie zwierząt mówi jasno: nie wolno kastrować psów, chyba że jest to bezwzględnie konieczne. Prawo zostało zmienione i nieco złagodzone w 2010 roku, ale nadal obowiązuje. Sterylizacja psów jest powszechna w wielu krajach, ale w Norwegii rutynowa chirurgiczna kastracja jest zabroniona i dozwolona tylko wtedy, gdy jest to konieczne ze względów zdrowotnych psa lub z innych szczególnych powodów.

Dopuszczalnymi przyczynami mogą być na przykład problemy z prostatą, rak jąder czy cukrzyca. Ponadto, jeśli pies wykazuje zachowania hiperseksualne i jest pod silnym wpływem przebywania w pobliżu suk w okresie rui, zabieg może być wskazany. Powszechną praktyką jest też kastrowanie psów przewodników. Bez względu na powód pies będzie potrzebował konsultacji z lekarzem weterynarii.

Ponadto w Norwegii istnieje łącznie sześć zakazanych ras psów, a posiadanie lub trzymanie zwierzaka reprezentującego którąkolwiek z nich lub ich mieszanki jest nielegalne. W kraju fiordów nie można być np. opiekunem pitbulli, które są całkiem popularne chociażby w Polsce. Próba sprowadzenia pitbull terriera do kraju fiordów grozi nie tylko karą grzywny, ale także zwierzę będzie musiało zostać uśpione. Kluczowe jest okazanie dokumentów poświadczających, że pies jest innej rasy.

Przed przywiezieniem psa do Norwegii trzeba mieć dla niego dokumenty potwierdzające, że nie ma go na zakazanej liście. Jeśli istnieje niepewność, być może będzie konieczne zapłacić za test genetyczny, aby uzyskać dokumentację potwierdzającą, że czworonóg rzeczywiście jest tym, na co wskazuje jego dokument.

Obecnie zakazane rasy psów w Norwegii to: pitbull (amerykański pit bull terrier), amstaff (amerykański Staffordshire terrier), mastif brazylijski (Fila brasileiro), dog argentyński, tosa inu (mastif japoński) i wilczak czechosłowacki. W Norwegii uważa się je za agresywne wobec ludzi, podczas gdy wilczak jest uznawany za hybrydę psa i wilka.

Nielegalna jest również hodowla lub import nasienia lub zarodków tych ras do kraju fiordów.

W przypadku podejrzenia, że zwierzę jest psem niebezpiecznej rasy, policja i organy celne mogą zażądać od właściciela psa udokumentowania jego rasy lub typu zgodnie z przepisami. Jeśli pojawią się wątpliwości co do rasy, policja może zlecić zabicie psa lub zażądać wywiezienia go z kraju.

Norwegia ma również ogólny obowiązkowy okres zakładania smyczy psom między 1 kwietnia a 20 sierpnia. Powodem wprowadzenia tego nieco osobliwego prawa jest ochrona dzikiej przyrody. Większość dzikich zwierząt rodzi potomstwo późną wiosną, więc wszystkie są szczególnie narażone na niebezpieczeństwo w tym okresie. W przeszłości norweskie psy doprowadziły do śmierci wielu ptaków lęgowych i ptactwa wodnego oraz młodych saren, które często chowają się w trawie tuż przy popularnych szlakach.

Według niedawnego orzeczenia norweskiego sądu hodowla ras buldog angielski oraz Cavalier King Charles Spaniel stała się nad fiordami nielegalna. Posiadanie takich psów lub nawet importowanie ich do Norwegii jest możliwe, ale nie wolno ich rozmnażać. Powodem jest fakt, że psy te mają tak duże ryzyko wystąpienia choroby genetycznej, że jest to sprzeczne z prawami dotyczącymi dobrostanu zwierząt.

Nie tylko czworonogi Ostatnie dwie fermy futrzarskie w Norwegii zamknięto na stałe z końcem stycznia 2023 r. Stowarzyszenie Hodowców Futer zakończyło działalność branży na dwa lata przed wejściem w życie prawnego zakazu w 2025 r.

Dyrevernalliansen podają, że w 2001 roku w Norwegii działało ponad 1000 ferm futrzarskich, a na początku 2021 roku liczba ta spadła do zaledwie 80. Organizacja lobbowała od 2001 roku za zakazem hodowli zwierząt na futra.

13 czerwca 2019 r. norweski parlament (Stortinget) przyjął ustawę zakazującą hodowli zwierząt na futra. Zakaz został zainicjowany przez Norweską Partię Liberalną. W poprzednich latach m.in Partia Pracy i Partia Konserwatywna dyskutowały o zakonczenu hodowli na futra.

Czy na Svalbardzie można umrzeć? Nie ma przepisów zabraniających umierania na Svalbardzie i nie jest to uważane za przestępstwo, chociaż w mediach krążą takie pogłoski. Jednak nie można zostać tam pochowanym ze względu na wszechobecną wieczną zmarzlinę, która zapobiega rozkładowi ciał, a osoby na skraju śmierci są zwykle przewożone samolotem do Norwegii kontynentalnej. Na wyspie jest stary cmentarz, ale minęło wiele lat, odkąd przyjmowano na nim nowe, nie poddane kremacji ciała.

Longyearbyen to jedyne zamieszkałe miasto na Svalbardzie. Tamtejszy szpital jest bardzo prosty i nie jest w stanie zapewnić ludziom kompleksowej opieki. Większość przypadków długotrwałych problemów lub poważnych urazów wymaga powrotu pacjenta samolotem do Norwegii kontynentalnej na leczenie. W przypadku ciąży również trzeba opuścić Svalbard co najmniej 21 dni przed datą spodziewanego porodu.

Na Svalbardzie nie ma także domów spokojnej starości, i jeśli dana osoba nie jest w stanie o siebie zadbać, jest prawnie zobowiązana do opuszczenia archipelagu. Co się stanie, jeśli umrze się na Svalbardzie? Ciało powróci do Norwegii kontynentalnej, ponieważ mieszkając na archipelagu, trzeba mieć adres w innej norweskiej gminie.

Maksymalna kara w Norwegii to 21 lat pozbawienia wolności. Może zostać nałożona w związku z poważnymi przestępstwami narkotykowymi i sprawami o zabójstwo. W Norwegii nie ma kary śmierci.

Można zostać poddanym kremacji i mieć swoje prochy na Svalbardzie, ale wymaga to pozwolenia gubernatora.

Halloween to nie żarty Strój policjanta może brzmieć jak idealny strój na Halloween, ale nie w Norwegii. Można dostać do trzech lat więzienia za taki pomysł, chociaż częściej zdarza się, że ludzie, którzy łamią to prawo, zostają ukarani grzywną w wysokości kilku tysięcy koron.

Zasada ma na celu zapobieganie niepewności, czy dana osoba jest prawdziwym policjantem, czy nie, więc uniformy policyjne, które nie są prawdziwym mundurem, są nielegalne. Jedną z przyczyn wprowadzenia tej zasady jest realistyczny sposób przebrania za funkcjonariusza przez Andersa Breivika, który w przebraniu rozpoczął atak terrorystyczny z 22 lipca, w którym życie straciło 77 osób (głównie dzieci).

Norweska policja składa się z około 12 tys. pracowników w 27 okręgach policyjnych. Oprócz zapobiegania przestępczości oraz utrzymywania spokoju i porządku ściśle współpracuje z innymi organami publicznymi, takimi jak służby ochrony dzieci, szkoły i służby zdrowia.

Kontrolowane białe szaleństwo Skutery śnieżne mogą być używane tylko w wybranych obszarach Norwegii lub z pozwoleniem na używanie ich w określonym miejscu. Istnieje również kilka publicznych tras dla skuterów śnieżnych w kraju fiordów, na których każdy może jeździć bez ograniczeń, ale są one dalekie od powszechności i zwykle znajdują się głównie w północnej Norwegii.

Tzw. joyriding jest również nielegalny, a każda trasa jazdy skuterem śnieżnym musi mieć cel i jasno określone miejsce docelowe, nawet z pozwoleniem. Powodem jest to, że jazda może mieć negatywny wpływ na lokalną przyrodę i środowisko.

Fajerwerki tylko w sylwestra Fajerwerki są ogólnie zakazane w Norwegii, z wyjątkiem 31 grudnia od godziny 18:00 do godziny 02:00. Oznacza to, że prywatnie na odpalenie sztucznych ogni ma się kilka godzin w roku.

Istnieją również surowe zasady dotyczące tego, kiedy i gdzie można sprzedawać fajerwerki w Norwegii, więc ich legalne kupno następuje tylko między Bożym Narodzeniem a sylwestrem.

