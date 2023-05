Alkohol w Norwegii: czy można go kupić w supermarkecie?

Podstawowym celem norweskich przepisów dotyczących alkoholu jest ograniczenie problemów zdrowotnych i społecznych związanych ze spożyciem napojów wyskokowych, dlatego podlega ono dość surowym regulacjom. Jak więc wygląda możliwość zakupu produktów z procentami w Norwegii?

Alkohol w Norwegii jest dość drogi, a jego dostępność ograniczona. Cel Vinmonopolet to odpowiedzialna dystrybucja napojów procentowych przy jednoczesnym zminimalizowaniu prywatnych korzyści ekonomicznych branży. Sieć zakazuje sprzedaży napojów alkoholowych nieletnim i wyraźnie nietrzeźwym klientom.

Alkohol w supermarketach

Jeśli zaś chodzi o dostępność alkoholu w norweskich supermarketach, można w nich kupić napoje tylko do 4,75 proc. Ponadto wiele sklepów spożywczych ma ograniczenia dotyczące tego, jak długo mogą zezwalać na sprzedaż alkoholu każdego dnia. W dni powszednie napoje alkoholowe można kupić do godziny 20:00, w soboty zaś tylko do godziny 18:00. W niedziele sprzedaż nie jest możliwa.