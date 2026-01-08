Rekordowe stawki najmu w Norwegii. Czynsze za mieszkania przekroczyły kolejną barierę

W porównaniu z grudniem ubiegłego roku czynsze w stolicy wzrosły o 5,6 proc. Fot. iStock, za: Utleimegleren

Czynsze za dwupokojowe mieszkania w Oslo osiągnęły historyczne poziomy. Stawki przekroczyły 25 tys. NOK miesięcznie. Rok wcześniej firma Utleiemegleren sygnalizowała, że taki próg może zostać osiągnięty. Obecnie w części rynku czynsze są wyraźnie wyższe.

Najdroższe dwupokojowe mieszkanie wynajęte w 2025 roku kosztowało 32 tys. NOK miesięcznie. Lokale z czynszem na poziomie 25 tys. NOK nie były pojedynczymi przypadkami. Takie stawki dotyczyły m.in. mieszkań na Majorstuen i przy Pilestredet.



Średnia cena najmu wszystkich typów mieszkań w portfelu Utleiemegleren (największa norweska firma pośrednictwa nieruchomości) w Oslo wzrosła o 5,6 proc. rok do roku.

Coraz trudniej o mieszkanie w Oslo Według firmy wzrost jest efektem kilku czynników rynkowych. Wskazywana jest niska liczba nowych inwestycji mieszkaniowych.



Istotne znaczenie ma też wysoki popyt na lokale w centralnych dzielnicach. Dodatkowo rosną koszty ponoszone przez właścicieli mieszkań, co wpływa na poziom czynszów.

Czynsze w dużych miastach nadal rosną.Fot. Fotolia

Wzrost cen w całej Norwegii Silny wzrost cen widoczny jest również poza Oslo. W Bergen ceny najmu wzrosły o 6,1 proc., a najdroższe dwupokojowe mieszkania kosztowały 23 tys. NOK miesięcznie.



W Stavanger odnotowano wzrost o 4,9 proc., a najwyższe stawki sięgnęły 21 tys. NOK. W Trondheim czynsze wzrosły o 4,7 proc., a najdroższy lokal wynajęto za 19,2 NOK.

Co dalej z mieszkaniami w Norwegii? Utleiemegleren nie widzi sygnałów szybkiego spadku czynszów. Niski poziom budownictwa mieszkaniowego utrzymuje presję na rynku najmu.



Coraz więcej osób pozostaje w sektorze wynajmu zamiast kupna mieszkania. Zdaniem firmy sytuacja ma charakter strukturalny i wpływa na ceny także w regionach wokół stolicy.