Rekordowe stawki najmu w Norwegii. Czynsze za mieszkania przekroczyły kolejną barierę
08 stycznia 2026 13:11
W porównaniu z grudniem ubiegłego roku czynsze w stolicy wzrosły o 5,6 proc. Fot. iStock, za: Utleimegleren
Średnia cena najmu wszystkich typów mieszkań w portfelu Utleiemegleren (największa norweska firma pośrednictwa nieruchomości) w Oslo wzrosła o 5,6 proc. rok do roku.
Coraz trudniej o mieszkanie w Oslo
Istotne znaczenie ma też wysoki popyt na lokale w centralnych dzielnicach. Dodatkowo rosną koszty ponoszone przez właścicieli mieszkań, co wpływa na poziom czynszów.
Wzrost cen w całej Norwegii
W Stavanger odnotowano wzrost o 4,9 proc., a najwyższe stawki sięgnęły 21 tys. NOK. W Trondheim czynsze wzrosły o 4,7 proc., a najdroższy lokal wynajęto za 19,2 NOK.
Co dalej z mieszkaniami w Norwegii?
Coraz więcej osób pozostaje w sektorze wynajmu zamiast kupna mieszkania. Zdaniem firmy sytuacja ma charakter strukturalny i wpływa na ceny także w regionach wokół stolicy.
