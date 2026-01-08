Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

Nawet 20% rabatu

Kalendarz 2026

Zamów
Autopromocja

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Życie w Norwegii

Rekordowe stawki najmu w Norwegii. Czynsze za mieszkania przekroczyły kolejną barierę

Redakcja

08 stycznia 2026 13:11

Kopiuj link
1
Rekordowe stawki najmu w Norwegii. Czynsze za mieszkania przekroczyły kolejną barierę

W porównaniu z grudniem ubiegłego roku czynsze w stolicy wzrosły o 5,6 proc. Fot. iStock, za: Utleimegleren

Czynsze za dwupokojowe mieszkania w Oslo osiągnęły historyczne poziomy. Stawki przekroczyły 25 tys. NOK miesięcznie. Rok wcześniej firma Utleiemegleren sygnalizowała, że taki próg może zostać osiągnięty. Obecnie w części rynku czynsze są wyraźnie wyższe.

Najdroższe dwupokojowe mieszkanie wynajęte w 2025 roku kosztowało 32 tys. NOK miesięcznie. Lokale z czynszem na poziomie 25 tys. NOK nie były pojedynczymi przypadkami. Takie stawki dotyczyły m.in. mieszkań na Majorstuen i przy Pilestredet.

Średnia cena najmu wszystkich typów mieszkań w portfelu Utleiemegleren (największa norweska firma pośrednictwa nieruchomości) w Oslo wzrosła o 5,6 proc. rok do roku.
Mieszkań mniej, do zapłaty więcej. Rynek nieruchomości coraz trudniejszy dla najemców

Coraz trudniej o mieszkanie w Oslo

Według firmy wzrost jest efektem kilku czynników rynkowych. Wskazywana jest niska liczba nowych inwestycji mieszkaniowych.

Istotne znaczenie ma też wysoki popyt na lokale w centralnych dzielnicach. Dodatkowo rosną koszty ponoszone przez właścicieli mieszkań, co wpływa na poziom czynszów.
Czynsze w dużych miastach nadal rosną.

Czynsze w dużych miastach nadal rosną.Fot. Fotolia

Wzrost cen w całej Norwegii

Silny wzrost cen widoczny jest również poza Oslo. W Bergen ceny najmu wzrosły o 6,1 proc., a najdroższe dwupokojowe mieszkania kosztowały 23 tys. NOK miesięcznie.

W Stavanger odnotowano wzrost o 4,9 proc., a najwyższe stawki sięgnęły 21 tys. NOK. W Trondheim czynsze wzrosły o 4,7 proc., a najdroższy lokal wynajęto za 19,2 NOK.
Ogłoszenia - dom i mieszkanie w Norwegii

Co dalej z mieszkaniami w Norwegii?

Utleiemegleren nie widzi sygnałów szybkiego spadku czynszów. Niski poziom budownictwa mieszkaniowego utrzymuje presję na rynku najmu.

Coraz więcej osób pozostaje w sektorze wynajmu zamiast kupna mieszkania. Zdaniem firmy sytuacja ma charakter strukturalny i wpływa na ceny także w regionach wokół stolicy.
0
0
0
0
0
Sprawdź najtańsze ubezpieczenie w Norwegii
Porównaj oferty online i oszczędź do 25% — szybko i bez zobowiązań.
reklama

Moja Norwegia poleca

Opony ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN Pedzik transport Masaż
Oslo, okręg miasta
Zatrudnię kuriera kat. B - Oslo
Przejdź do ogłoszenia
Zatrudnię kuriera kat. B - Oslo
Oslo, okręg miasta
SPRZĄTANIE - praca LEGALNA BEZ JĘZYKA
Przejdź do ogłoszenia
SPRZĄTANIE - praca LEGALNA BEZ JĘZYKA Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND Polski Psychotraumatolog w Oslo Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych Stillas utleie As Szkolenia Online 96015
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK
kup tutaj reklamę
Komentarze (1)
Dodaj komentarz
Anonimowy
40 minut temu
A warunki jak w latach 90 w Polsce , zazwyczaj w piwnicy czy poddasze ,, standard tak jak ich hotele ,, maks 2 gwiazdki,
0
Odpowiedz

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.