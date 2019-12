Julaften, „mała wigilia” i romjul: tak Norwegowie obchodzą Boże Narodzenie

Święta Bożego Narodzenia w Norwegii wiążą się z wieloma tradycjami, których pod żadnym pozorem nie wolno łamać. Należą do nich: strojenie choinki, pieczenie ciasteczek, ale też… oddawanie niechcianych prezentów do sklepów 27 grudnia.

Święta Bożego Narodzenia w Norwegii trwają dłużej niż kilka dni – to cały sezon pełen specjalnych przygotowań i zwyczajów. Jest to przede wszystkim czas dla rodziny i przyjaciół, a także okazja do wspólnej zabawy, odpoczynku i spotkań przy dobrym jedzeniu.

Norwegowie, podobnie jak Polacy, świętują Wigilię 24 grudnia. Dzień wcześniej odbywa się natomiast tak zwana „Mała wigilia” ( Lille julaften ). Tego dnia większość rodzin dekoruje choinkę, którą w Norwegii tradycyjnie przystraja się lampkami, bombkami, brokatem, norweskimi flagami i gwiazdą na szczycie. Oprócz tego w przeddzień Wigilii, dzieci wraz z rodzicami budują domki z piernika i wykonują wiele innych obowiązków domowych. Tego dnia popularne jest też jedzenie risgrøt – ryżowego puddingu. Wieczorem wszyscy Norwegowie oglądają skecz telewizyjny z 1963 roku Dinner for One .

Wigilia przy akompaniamencie chóru

24 grudnia odbywa się Wigilia (Julaften), która jest najważniejszym dniem Świąt. Pierwszą część dnia Norwegowie spędzają na panicznym bieganiu po sklepach, by kupić rzeczy, o których wcześniej zapomnieli. Niektórzy chodzą do kościoła, by tam spędzić czas w ciszy. Wielu zapala świeczki na grobach swoich bliskich na cmentarzach.



Wigilia oficjalnie zaczyna się o piątej. O tej porze w telewizji emitowany jest koncert chłopięcego chóru Sølvguttene, a Norwegowie zasiadają do świątecznego stołu. Najbardziej tradycyjnymi potrawami są ribbe, lutefisk, pinnekjøtt, karp, pieczona szynka i indyk. Świąteczne prezenty zostawia się pod choinką, a zarówno dzieci, jak i dorośli z niecierpliwością wyczekują na otwarcie ich później tego samego wieczoru.