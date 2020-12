2020 rokiem koronawirusa: Erna Solberg podsumowuje kurs Norwegii

Erna Solbrg, oprócz kryzysu, jaki wywołała epidemia, podsumowała także to, co władzy udało się zrealizować w mijającym roku. Wspomniała m.in. reformę sądownictwa, która przyspieszyła realizowanie danych spraw sądowych, a także reformę policji, w której szeregi zatrudniono więcej funkcjonariuszy, przez co służby mogą szybciej podejmować działania ratunkowe czy prewencyjne.Erna Solberg poinformowała także, że w 2020 zrealizowano wiele wyzwań w sektorze transportu. Do końca tego roku otwartych zostanie 800 km nowych dróg, z czego 330 km powstało w ciągu ostatnich dwóch lat.Premier opowiadała także o sukcesie w dziedzinie ekologii, m.in. staraniach Norwegii, by zrealizować cele klimatyczne do 2030 r, a przede wszystkim ograniczyć emisję dwutlenku węgla.