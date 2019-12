Tradycja przed telewizorem, czyli co się ogląda na Północy w świąteczne wieczory

Nie tylko w Polsce prym wiedzie dość nowa tradycja gromadzenia się przed telewizorami w świąteczne wieczory. W gronie rodzinnym lub z paczką przyjaciół w wielu polskich domach pod koniec grudnia ogląda się filmy. Dla jasności: co roku te same. Wszystko po to, by przywołać szczególną atmosferę panującą w okresie bożonarodzeniowym.