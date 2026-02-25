Koniec sporu o alkohol w sklepach bez obsługi. Parlament zmienia zasady gry
25 lutego 2026 15:25
Gminy dopuszczą sprzedaż alkoholu i tytoniu przy spełnieniu wymogów technicznych. Fot. Wygenerowano przy pomocy AI
Spór o interpretację przepisów
W 2021 roku Urząd ds. Zdrowia uznał, że sprzedaż alkoholu wymaga fizycznej obecności personelu. Stanowisko było później podtrzymywane. W listopadzie 2025 roku urząd w Agder przypomniał gminom o tym wymogu. Nowa decyzja parlamentu zmienia tę interpretację. Gminy mogą zatwierdzać sprzedaż, jeśli rozwiązania techniczne spełnią wymogi kontroli przewidziane w ustawie.
Dla części małych sklepów sprzedaż alkoholu ma istotne znaczenie biznesowe.Fot. Wygenerowano przy pomocy AI
Technologia zamiast sprzedawcy
Firma pracuje nad systemem szacowania wieku na podstawie rysów twarzy. Klient ma zostać poproszony o okazanie dokumentu, jeśli system oszacuje jego wiek poniżej ustalonej granicy, na przykład 25 lat. Rozwiązanie zostało zatwierdzone w Wielkiej Brytanii i Danii. Spółka prowadzi dialog z norweskimi władzami. Trwają też prace nad technologią oceny trzeźwości klientów.
Obecnie w sytuacjach wątpliwych pracownicy dojeżdżają do sklepu, aby podjąć decyzję. W przyszłości większą rolę ma odgrywać analiza obrazu z kamer monitoringu. Twórcy systemu wskazują, że wyzwaniem mogą być przypadki chorób dających objawy podobne do nietrzeźwości. Produkt znajduje się w fazie końcowych testów. Nie podano jeszcze terminu wprowadzenia na rynek.
Rozstrzygnięcie parlamentu oznacza, że gminy mogą kontynuować wydawanie zezwoleń, o ile systemy kontroli spełnią wymogi ustawy. Dla części małych sklepów w regionach sprzedaż alkoholu pozostaje istotnym elementem działalności. Nowe przepisy mają doprecyzować zasady funkcjonowania technologii w handlu detalicznym.
