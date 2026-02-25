Strona korzysta z plików cookies

  Oslo, Oslo, Norwegia
  Bergen, Vestland, Norwegia
  Jessheim, Akershus, Norwegia
  Stavanger, Rogaland, Norwegia
  Kristiansand, Agder, Norwegia
  Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  Bodø, Nordland, Norwegia
  Sandnes, Rogaland, Norwegia
  Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Aktualności

Koniec sporu o alkohol w sklepach bez obsługi. Parlament zmienia zasady gry

Redakcja

25 lutego 2026 15:25

Koniec sporu o alkohol w sklepach bez obsługi. Parlament zmienia zasady gry

Gminy dopuszczą sprzedaż alkoholu i tytoniu przy spełnieniu wymogów technicznych. Fot. Wygenerowano przy pomocy AI

Storting zdecydował o ułatwieniu sprzedaży alkoholu i tytoniu w sklepach zdalnie obsługiwanych. Gminy mają otrzymać jasną podstawę do wydawania zezwoleń.

24 lutego po południu większość parlamentarna przyjęła wniosek w sprawie. Rząd ma zapewnić gminom możliwość dopuszczania sprzedaży alkoholu i tytoniu w sklepach bez stałej obecności personelu. W razie potrzeby ma przedstawić projekt zmian w prawie. Decyzja dotyczy około 150 placówek działających w Norwegii. Wiele z nich znajduje się na terenach słabiej zaludnionych.
10 lat współpracy na marne. Rząd chce pójść krok dalej: kontrole i zakazy w drodze

Spór o interpretację przepisów

W ostatnich latach powstało wiele sklepów opartych na technologii zdalnej obsługi. Klienci mogą robić zakupy bez obecności pracowników. Dla części placówek w regionach była to odpowiedź na spadające obroty. Gminy wydawały zezwolenia na sprzedaż alkoholu, uznając, że pozwala na to ustawa. Państwo prezentowało jednak odmienne stanowisko.

W 2021 roku Urząd ds. Zdrowia uznał, że sprzedaż alkoholu wymaga fizycznej obecności personelu. Stanowisko było później podtrzymywane. W listopadzie 2025 roku urząd w Agder przypomniał gminom o tym wymogu. Nowa decyzja parlamentu zmienia tę interpretację. Gminy mogą zatwierdzać sprzedaż, jeśli rozwiązania techniczne spełnią wymogi kontroli przewidziane w ustawie.
Dla części małych sklepów sprzedaż alkoholu ma istotne znaczenie biznesowe.

Dla części małych sklepów sprzedaż alkoholu ma istotne znaczenie biznesowe.Fot. Wygenerowano przy pomocy AI

Technologia zamiast sprzedawcy

Sprzeciw wobec zmian zgłaszała głównie Chrześcijańska Partia Ludowa (KrF). Politycy wskazywali na ryzyko sprzedaży nieletnim i osobom nietrzeźwym. Przedstawiciele branży technologicznej odrzucają obawy. Knut Lilloe Salvesen z firmy Strongpoint podkreśla, że kontrola wieku jest możliwa. Wskazuje na skanery kodów oraz kamery odczytujące cyfrową identyfikację w telefonie.

Firma pracuje nad systemem szacowania wieku na podstawie rysów twarzy. Klient ma zostać poproszony o okazanie dokumentu, jeśli system oszacuje jego wiek poniżej ustalonej granicy, na przykład 25 lat. Rozwiązanie zostało zatwierdzone w Wielkiej Brytanii i Danii. Spółka prowadzi dialog z norweskimi władzami. Trwają też prace nad technologią oceny trzeźwości klientów.

Obecnie w sytuacjach wątpliwych pracownicy dojeżdżają do sklepu, aby podjąć decyzję. W przyszłości większą rolę ma odgrywać analiza obrazu z kamer monitoringu. Twórcy systemu wskazują, że wyzwaniem mogą być przypadki chorób dających objawy podobne do nietrzeźwości. Produkt znajduje się w fazie końcowych testów. Nie podano jeszcze terminu wprowadzenia na rynek.

Rozstrzygnięcie parlamentu oznacza, że gminy mogą kontynuować wydawanie zezwoleń, o ile systemy kontroli spełnią wymogi ustawy. Dla części małych sklepów w regionach sprzedaż alkoholu pozostaje istotnym elementem działalności. Nowe przepisy mają doprecyzować zasady funkcjonowania technologii w handlu detalicznym.
