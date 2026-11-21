21.11.2026 10:04
Уряд хоче виділити 23,4 млрд крон на Norgespris. Де в рахунку видно доплату за електроенергію?
Що охоплює сума 23,4 млрд крон
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У якому рахунку шукати Norgespris
Ставка Norgespris у 2026 році становить 40 øre за кВт·год без ПДВ. Там, де діє ПДВ у розмірі 25%, це відповідає 50 øre. Окремо ви сплачуєте за користування мережею, державні збори та можливу маржу постачальника. Тому множення споживання на 50 øre не дасть повної суми рахунку.
Дві години — два різні результати
|Ціна на ринку
|Вплив на рахунок
|70 øre за кВт·год
|Різниця 30 øre × 10 кВт·год. Відрахування 3 крони.
|30 øre за кВт·год
|Різниця 10 øre × 10 кВт·год. Доплата 1 крони.
Що перевірити, якщо результат вас дивує
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Головне фото. Fredrik Lindseth, CC BY-SA 4.0. Кадрування редакції.
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