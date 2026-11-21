У якому рахунку шукати Norgespris

Відкрийте розрахунок від оператора мережі, норвезькою — nettselskap. Якщо постачальник електроенергії надсилає один спільний рахунок, перейдіть до розділу «nettleie». Якщо ви отримуєте два рахунки, вас цікавить той, що стосується користування мережею. Постачальник і надалі розраховує вартість електроенергії відповідно до вашого договору.



Ставка Norgespris у 2026 році становить 40 øre за кВт·год без ПДВ. Там, де діє ПДВ у розмірі 25%, це відповідає 50 øre. Окремо ви сплачуєте за користування мережею, державні збори та можливу маржу постачальника. Тому множення споживання на 50 øre не дасть повної суми рахунку.