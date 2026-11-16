16 listopada 2026 12:51
Norwegia eksportuje prąd mimo niskich zapasów wody. W tle gigantyczne rachunki za energię
Najniższy poziom wody od 20 lat. Norwegia zwiększa eksport energii
W rezultacie wzrósł eksport norweskiego prądu. W ciągu dwóch tygodni do Wielkiej Brytanii, Niemiec i Danii wysłano łącznie ponad 1,1 TWh energii elektrycznej. Jednocześnie Norwegia importowała znaczne ilości energii ze Szwecji, jednak eksport do pozostałych krajów był zdecydowanie większy. Dane operatora sieci wskazują, że sprzedaż energii za granicę trwała również w ostatnich dniach, choć weekendowa zmiana pogody odwróciła kierunek części przepływów.
Norweski miks energetyczny opiera się na systemie hydroelektrowni.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
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Krytycznie do obecnej sytuacji odnosi się również Kristoffer Sivertsen z Partii Postępu (Frp), zasiadający w parlamentarnej komisji ds. energii. Polityk określa dalszy eksport prądu przy tak niskich poziomach wody jako szaleństwo. Zwraca uwagę, że ceny energii na południu Norwegii osiągały już niemal 5 NOK za kWh, co może stanowić poważne zagrożenie dla przedsiębiorstw. Jego zdaniem Norwegia powinna przede wszystkim zapewnić gospodarstwom domowym i firmom dostęp do wystarczającej ilości energii w przystępnych cenach. Sivertsen obawia się, że dalszy wzrost kosztów może doprowadzić do wstrzymania działalności części zakładów.
Nowe dane SSB. Ile kosztował prąd po dopłatach?
Przed dopłatami: 201,6 øre za kWh. To średni łączny koszt energii, opłat sieciowych i podatków. Był o 44,7 proc. wyższy niż rok wcześniej.
Po uwzględnieniu wsparcia: 123,4 øre za kWh. Ta średnia była o 6,7 proc. niższa niż rok wcześniej, ale o 4,7 proc. wyższa niż w poprzednim kwartale.
Różnica, czyli 78,2 øre za kWh, oznacza odliczone wsparcie. Nie jest końcową ceną. SSB uwzględnia ważoną średnią pomocy w ramach Norgespris i zwykłego strømstøtte.
To dane dla całego kraju i zakończonego kwartału. Nie opisują każdej listopadowej faktury ani nie stanowią prognozy na zimę. Własny rachunek zależy m.in. od zużycia, umowy, opłat sieciowych i wybranego systemu wsparcia.