Norwegia wchodzi w zimę z wyjątkowo niskim poziomem wody w zbiornikach elektrowni wodnych. Mimo to kraj nadal eksportuje duże ilości energii elektrycznej do Europy. Eksperci ostrzegają, że jeśli sytuacja nie ulegnie poprawie, ceny prądu mogą osiągnąć poziomy, które zmuszą część przedsiębiorstw do ograniczenia działalności.

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Listopad przyniósł Norwegii pierwsze poważne mrozy. Wraz ze spadkiem temperatur wzrosło zużycie energii, a ceny prądu przez trzy kolejne dni ustanawiały nowe rekordy. Jednocześnie najnowsze dane pokazują, że zapasy wody w zbiornikach hydroelektrowni na południu kraju są wyjątkowo niskie. Sytuację dodatkowo komplikuje wysoki poziom cen energii w Europie, który zachęca norweskich producentów do zwiększania produkcji.

Najniższy poziom wody od 20 lat. Norwegia zwiększa eksport energii Urząd ds. Energii i Zasobów Wodnych (NVE) poinformował w połowie listopada 2026 o niepokojącej sytuacji w norweskich zbiornikach hydroenergetycznych. Na południu kraju poziom zgromadzonej wody jest najniższy od co najmniej 20 lat, a podobny obraz wyłania się z danych obejmujących również środkową Norwegię. Mimo niewielkich zapasów producenci zwiększyli wykorzystanie elektrowni wodnych. NVE wyjaśnia, że niższe temperatury, rosnące zużycie energii i wysokie ceny na kontynencie skłoniły firmy do wykorzystania wody, którą można było zachować na zimę.



W rezultacie wzrósł eksport norweskiego prądu. W ciągu dwóch tygodni do Wielkiej Brytanii, Niemiec i Danii wysłano łącznie ponad 1,1 TWh energii elektrycznej. Jednocześnie Norwegia importowała znaczne ilości energii ze Szwecji, jednak eksport do pozostałych krajów był zdecydowanie większy. Dane operatora sieci wskazują, że sprzedaż energii za granicę trwała również w ostatnich dniach, choć weekendowa zmiana pogody odwróciła kierunek części przepływów.

Norweski miks energetyczny opiera się na systemie hydroelektrowni.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Eksperci ostrzegają przed drożyzną. Ceny mogą przekroczyć 12 NOK za kWh Coraz większe obawy wyraża na łamach Nettavisen Tor Reier Lilleholt, szef analiz w Volue Insight. Ekspert szacuje obecnie na 20 proc. prawdopodobieństwo, że prognozy rynku dotyczące spadku cen energii okażą się błędne w południowej i wschodniej Norwegii. To dwukrotnie więcej niż jeszcze niedawno. Według analityka brak odpowiedniego dopływu wody do zbiorników podczas zimy może doprowadzić do dramatycznej sytuacji wiosną. Średnia cena energii mogłaby wówczas zbliżyć się do 4 NOK za kWh, a w przypadku konieczności racjonowania prądu przekroczyć nawet 12 NOK za kWh.



Krytycznie do obecnej sytuacji odnosi się również Kristoffer Sivertsen z Partii Postępu (Frp), zasiadający w parlamentarnej komisji ds. energii. Polityk określa dalszy eksport prądu przy tak niskich poziomach wody jako szaleństwo. Zwraca uwagę, że ceny energii na południu Norwegii osiągały już niemal 5 NOK za kWh, co może stanowić poważne zagrożenie dla przedsiębiorstw. Jego zdaniem Norwegia powinna przede wszystkim zapewnić gospodarstwom domowym i firmom dostęp do wystarczającej ilości energii w przystępnych cenach. Sivertsen obawia się, że dalszy wzrost kosztów może doprowadzić do wstrzymania działalności części zakładów.

Dodatkowym czynnikiem ryzyka pozostaje sytuacja na europejskim rynku gazu. Niemcy rozpoczęły już korzystanie ze swoich rezerw, których obecny poziom odpowiada zapasom występującym zwykle na początku lutego. Przyszłe ceny energii w Norwegii mogą więc zależeć nie tylko od opadów i temperatur, lecz także od rozwoju konfliktu z Iranem oraz dostępności gazu i energii wiatrowej w Europie.

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