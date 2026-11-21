21.11.2026 10:04
Regjeringen vil sette av 23,4 milliarder kroner til Norgespris. Hvor på regningen ser du strømstøtten?
Hva beløpet på 23,4 milliarder kroner omfatter
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Hvilken faktura du skal lete etter Norgespris på
Norgespris-satsen i 2026 er 40 øre per kWh uten merverdiavgift. Der det gjelder 25 prosent merverdiavgift, tilsvarer det 50 øre. I tillegg betaler du for bruk av nettet, offentlige avgifter og eventuell påslag fra strømleverandøren. Derfor gir ikke hele fakturabeløpet å multiplisere forbruket med 50 øre.
To timer, to ulike resultater
|Pris i markedet
|Virkning på regningen
|70 øre per kWh
|30 øre i forskjell × 10 kWh. Fradrag på 3 kroner.
|30 øre per kWh
|10 øre i forskjell × 10 kWh. Tillegg på 1 krone.
Hva du bør sjekke når resultatet overrasker deg
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Hovedbilde. Fredrik Lindseth, CC BY-SA 4.0. Utsnitt ved redaksjonen.
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