21.11.2026 10:04
Guvernul vrea să aloce 23,4 miliarde de coroane pentru Norgespris. Unde apare subvenția pentru electricitate pe factură?
Ce include suma de 23,4 miliarde de coroane
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Pe ce factură trebuie căutat Norgespris
Tariful Norgespris în 2026 este de 40 øre pe kWh fără TVA. Acolo unde se aplică TVA de 25%, acesta corespunde la 50 øre. Separat, plătești pentru utilizarea rețelei, taxele publice și eventuala marjă a furnizorului. De aceea, înmulțirea consumului cu 50 øre nu va da valoarea totală a facturii.
Două ore, două rezultate diferite
|Prețul de pe piață
|Efectul asupra facturii
|70 øre pe kWh
|Diferență de 30 øre × 10 kWh. Reducere de 3 coroane.
|30 øre pe kWh
|Diferență de 10 øre × 10 kWh. Plată suplimentară de 1 coroană.
Ce să verifici când rezultatul te surprinde
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Fotografia principală. Fredrik Lindseth, CC BY-SA 4.0. Decupaj realizat de redacție.
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