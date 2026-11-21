21 listopada 2026 10:04
Rząd chce przeznaczyć 23,4 mld koron na Norgespris. Gdzie na rachunku widać dopłatę do prądu?
Skąd 23,4 mld koron i co to zmienia dla ciebie
Wszystkie programy wsparcia, razem z dopłatami do ogrzewania z sieci ciepłowniczej (fjernvarme), mają kosztować ok. 31 mld koron. To prawie trzy razy więcej, niż rząd zakładał rok temu. „Trudno przewidzieć, jakie będą łączne koszty Norgespris dla państwa, bo zależą one od zużycia w gospodarstwach domowych, od liczby osób, które wybiorą Norgespris, i oczywiście od cen prądu na rynku” – mówi minister energii Terje Aasland, cytowany przez portal E24.
Dla ciebie korekta budżetu nic nie zmienia. Do 31 grudnia 2026 płacisz w Norgespris 50 øre za kWh z VAT (40 øre bez VAT). W Nordland, Troms i Finnmark, gdzie od prądu w domu nie płaci się VAT, stawka wynosi 40 øre. Liczby podaje korekta budżetu Ministerstwa Energii (PDF, po norwesku).
Gdzie na rachunku szukać Norgespris
- Jedna wspólna faktura za prąd i sieć: przewiń do części „nettleie”. Tam jest odliczenie albo dopłata za Norgespris.
- Dwie osobne faktury: dostawcy płacisz rachunek według umowy, a Norgespris widzisz na fakturze od operatora sieci. Gdy prąd jest drogi, najpierw płacisz dostawcy pełną kwotę, a odliczenie przychodzi z rachunkiem za sieć.
Dlatego na fakturze zwykle nie zobaczysz ceny 50 øre. Do stawki Norgespris dochodzą opłata za sieć, podatki i marża dostawcy z twojej umowy.
Kiedy dostajesz odliczenie, a kiedy dopłacasz
Przykład: w jednej godzinie zużywasz 10 kWh. Ceny podajemy bez VAT. Na fakturze widzisz sumę wszystkich godzin z okresu rozliczenia. Dlatego liczy się, kiedy zużywasz najwięcej prądu – na przykład gdy gotujesz, grzejesz dom albo ładujesz samochód. Średnia cena z całego miesiąca tego nie pokaże.
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Rachunek cię zaskoczył? Sprawdź te rzeczy
- Okres rozliczenia. Porównaj go ze swoim zużyciem godzina po godzinie. Znajdziesz je w aplikacji dostawcy, operatora sieci albo na Elhub Min side.
- Licznik. Norgespris zamawia się osobno dla każdego licznika. Jeśli masz dom i domek letniskowy (hytta), sprawdź, czy patrzysz na właściwy.
- Limit. Norgespris obejmuje do 5000 kWh miesięcznie w domu lub mieszkaniu i do 1000 kWh w domku letniskowym. Prąd ponad limit płacisz po cenie z umowy z dostawcą.
- Przeprowadzka. Norgespris jest przypisany do licznika, nie do osoby. Jeśli wprowadzasz się tam, gdzie ktoś miał Norgespris, mieszkanie zostaje w programie do końca roku. Jeśli w nowym mieszkaniu go nie było, a chcesz go mieć, musisz go zamówić.
Pytania o rozliczenie zadawaj operatorowi sieci. Jeśli nie zgadzasz się z nim co do tego, czy przysługuje ci Norgespris, możesz złożyć skargę do urzędu regulacji energetyki RME, który działa przy NVE. Odpowiedzi na częste pytania zebrał urząd NVE (po norwesku).
Na 2027 rok trzeba zamówić Norgespris od nowa
- Zamówienia na 2027 rok ruszają we wtorek 5 stycznia 2027 na Elhub Min side. Wcześniej nie da się tego zrobić.
- Kto zamówi do czwartku 14 stycznia, ma Norgespris od 1 stycznia. Późniejsze zamówienie działa od dnia zamówienia.
- Kto nic nie zrobi, wraca na zwykłą dopłatę strømstøtte. W 2026 roku pokrywa ona 90 proc. tej części ceny prądu, która przekracza 96,25 øre za kWh z VAT. W domku letniskowym strømstøtte nie przysługuje.
- Wybór wiąże do końca 2027 roku. Na rezygnację masz 14 dni od zamówienia.
- Zamówić może tylko osoba, na którą licznik jest zarejestrowany u operatora sieci. Jeśli wynajmujesz mieszkanie, a umowa na prąd jest na właściciela, zamawia on. Bez BankID zamówisz przez operatora sieci.
Rząd proponuje, żeby w 2027 roku stawka wynosiła 45 øre bez VAT, czyli 56,25 øre z VAT. To na razie propozycja z projektu budżetu, który Storting ma przyjąć w grudniu. Część partii, na których głosy liczy rząd, chce zostawić obecną stawkę. Na Elhub Min side sprawdzisz, czy Norgespris opłacałby ci się w ostatnich miesiącach. Nie gwarantuje to jednak oszczędności w przyszłym roku. Aktualne zasady zamówień podaje Elhub (po norwesku).
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