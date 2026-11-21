En qué factura buscar el Norgespris

Abre la liquidación del operador de red, en noruego nettselskap. Si el comercializador de electricidad envía una única factura conjunta, ve a la sección «nettleie». Si recibes dos facturas, te interesa la correspondiente al uso de la red. El comercializador sigue facturando la energía conforme a tu contrato.



La tarifa del Norgespris en 2026 es de 40 øre por kWh sin IVA. En las zonas donde se aplica un IVA del 25 %, equivale a 50 øre. Por separado pagas el uso de la red, los gravámenes públicos y el posible margen del comercializador. Por eso, multiplicar el consumo por 50 øre no dará el importe total de la factura.