21.11.2026 10:04
El Gobierno quiere destinar 23,4 mil millones de coronas al Norgespris. ¿Dónde aparece en la factura el ajuste por la electricidad?
Qué incluye la cifra de 23,4 mil millones de coronas
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En qué factura buscar el Norgespris
La tarifa del Norgespris en 2026 es de 40 øre por kWh sin IVA. En las zonas donde se aplica un IVA del 25 %, equivale a 50 øre. Por separado pagas el uso de la red, los gravámenes públicos y el posible margen del comercializador. Por eso, multiplicar el consumo por 50 øre no dará el importe total de la factura.
Dos horas, dos resultados distintos
|Precio de mercado
|Efecto en la factura
|70 øre por kWh
|30 øre de diferencia × 10 kWh. Descuento de 3 coronas.
|30 øre por kWh
|10 øre de diferencia × 10 kWh. Cargo adicional de 1 corona.
Qué comprobar si el resultado te sorprende
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Foto principal. Fredrik Lindseth, CC BY-SA 4.0. Recorte de la redacción.
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