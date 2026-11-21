21.11.2026 10:04
Vyriausybė nori skirti 23,4 mlrd. kronų „Norgespris“ programai. Kur sąskaitoje matyti elektros priemoka?
Ką apima 23,4 mlrd. kronų suma
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Kurioje sąskaitoje ieškoti „Norgespris“
2026 m. „Norgespris“ tarifas yra 40 øre už kWh be PVM. Ten, kur taikomas 25 proc. PVM, tai atitinka 50 øre. Atskirai mokate už naudojimąsi tinklu, viešuosius mokesčius ir galimą pardavėjo maržą. Todėl suvartojimo padauginus iš 50 øre negausite visos sąskaitos sumos.
Dvi valandos – du skirtingi rezultatai
|Kaina rinkoje
|Poveikis sąskaitai
|70 øre už kWh
|30 øre skirtumas × 10 kWh. Atimamos 3 kronos.
|30 øre už kWh
|10 øre skirtumas × 10 kWh. 1 kronos priemoka.
Ką patikrinti, jei rezultatas jus nustebina
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Pagrindinė nuotrauka. Fredrik Lindseth, CC BY-SA 4.0. Redakcijos iškarpa.
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