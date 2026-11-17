17.11.2026 13:21
Що робити, якщо робота в Норвегії виснажує вас?
Почніть із розмови з лікарем
Лікарняний і допомога залежать від вашої ситуації
Про що поговорити з керівником
Якщо ви отримали лікарняний, пам’ятайте про формальності
Що NAV перевіряє через 8 тижнів
Чи може хвороба коштувати вам роботи
З чого почати
- Домовтеся про розмову з лікарем і опишіть, як проблеми впливають на ваше життя та роботу.
- Поговоріть із роботодавцем про завдання, які ви можете виконувати, і необхідні зміни.
- Якщо ви не можете прийти на роботу через хворобу, повідомте про це керівника та подбайте про документи в NAV.
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