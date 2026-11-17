Лікарняний і допомога залежать від вашої ситуації

Власна хвороба або травма, що обмежує працездатність, може давати право на допомогу по хворобі, тобто sykepenger. Однак потрібно також відповідати іншим умовам для отримання виплати. Сам факт оформлення лікарняного не означає автоматичного рішення про виплату грошей. Helsedirektoratet, норвезька дирекція охорони здоров’я, розрізняє хворобу та власне життєві труднощі. Фінансові проблеми або конфлікт на роботі самі по собі не дають права на лікарняні виплати. Однак вони можуть призвести до хвороби. Тоді лікар оцінює стан здоров’я пацієнта і те, як він впливає на можливість працювати. Вам не потрібно самостійно вирішувати, чи є ваше виснаження хворобою. Опишіть лікарю симптоми та ситуацію, у якій вони з’явилися.