Når utmattelse gjør hverdagen og arbeidet vanskelig, kan du begynne med å snakke med fastlegen. Arbeidsgiveren bør se etter muligheter for å tilpasse arbeidsoppgavene til helsen din. Arbeidsgiveren har imidlertid ikke rett til å kreve at du opplyser om diagnosen din.

Begynn med å snakke med legen Fastlegen kan hjelpe ved milde psykiske plager og ved behov henvise deg videre. Helsenorge anbefaler å søke hjelp når plagene varer ved, blir verre eller hindrer normal fungering i hverdagen. Fortell legen hva som skjer med deg under timen. Si når problemene begynte, hvordan du sover, og hvilke oppgaver du ikke mestrer. Dette hjelper legen med å vurdere tilstanden din og arbeidsevnen din. Personer som er registrert i Folkeregisteret som bosatt i en norsk kommune, har rett til fastlege. Du finner informasjon om legen din etter innlogging på Helsenorge . Du kan også spørre kommunen om tilgjengelig psykologisk støtte.

Sykmelding og sykepenger avhenger av situasjonen din Egen sykdom eller skade som begrenser arbeidsevnen, kan gi rett til sykepenger. Du må imidlertid også oppfylle de øvrige vilkårene for ytelsen. At en sykmelding blir skrevet ut, betyr ikke automatisk at det blir vedtatt utbetaling av penger. Helsedirektoratet skiller mellom sykdom og rene livsproblemer. Økonomiske problemer eller konflikt på jobben gir i seg selv ikke rett til sykepenger. De kan imidlertid føre til sykdom. Legen vurderer da pasientens helsetilstand og hvordan den påvirker muligheten til å arbeide. Du trenger ikke selv å avgjøre om utmattelsen din er en sykdom. Beskriv symptomene og situasjonen de oppsto i for legen.

Hva du bør snakke med sjefen om Ta utgangspunkt i konkrete arbeidsoppgaver i samtalen. Fortell hva du kan utføre, og hva som for tiden er en for stor belastning. Dere kan for eksempel diskutere endring av oppgaver, arbeidstempo eller arbeidstid. Hvilken løsning som velges, avhenger av helsen din og virksomhetens muligheter. Arbeidsgiveren har plikt til å tilrettelegge arbeidet så langt det er mulig. Arbeidstilsynet minner også om at høyt tempo eller krevende oppgaver ikke er forbudt. Virksomheten må imidlertid forebygge for store belastninger. Du trenger ikke å oppgi navnet på sykdommen til sjefen. NAV opplyser at arbeidsgiveren ikke har rett til å få vite diagnosen eller sykehistorien din. Samtalen bør handle om mulighetene for arbeid og nødvendige endringer.

Hvis du blir sykmeldt, husk formalitetene sykepenger kan utbetales fra den dagen du melder fra til sjefen. Ikke vent med denne beskjeden. Du sender den digitale sykmeldingen til arbeidsgiveren via tjenesten Ditt sykefravær på NAVs nettsider. Husk også å sende inn en egen søknad om sykepenger. NAV gir beskjed når du kan fylle den ut. Søknaden er også nødvendig dersom selskapet fortsatt utbetaler lønn mens du er syk. Du finner detaljerte vilkår og skjemaer på Les også: Ble du syk i Polen og kan ikke tilbake til jobben i Norge? Gjør disse fem tingene Gi arbeidsgiveren beskjed om sykdommen så snart som mulig. NAV opplyser atkan utbetales fra den dagen du melder fra til sjefen. Ikke vent med denne beskjeden. Du sender den digitale sykmeldingen til arbeidsgiveren via tjenesten Ditt sykefravær på NAVs nettsider. Husk også å sende inn en egen søknad om sykepenger. NAV gir beskjed når du kan fylle den ut. Søknaden er også nødvendig dersom selskapet fortsatt utbetaler lønn mens du er syk. Du finner detaljerte vilkår og skjemaer på NAVs side om sykepenger

Hva NAV kontrollerer etter åtte uker Etter åtte uker vurderer NAV om aktivitetsplikten er oppfylt. Dette er et kontrolltidspunkt, ikke åtte uker der plikten ikke gjelder. Det finnes unntak. Hvis aktivitet er umulig av alvorlige medisinske grunner, må legen dokumentere dette i sykmeldingen. Dersom det ikke er mulig å organisere egnede oppgaver i virksomheten, skal arbeidsgiveren utarbeide dokumentasjon for NAV. Reglene er beskrevet i Under sykmelding har du plikt til å forsøke å være i arbeidsrelatert aktivitet, dersom situasjonen din tillater det. Dette kan blant annet bety delvis tilbakevending til arbeidsoppgavene. Regelen gjelder gjennom hele sykdomsperioden.Dette er et kontrolltidspunkt, ikke åtte uker der plikten ikke gjelder. Det finnes unntak. Hvis aktivitet er umulig av alvorlige medisinske grunner, må legen dokumentere dette i sykmeldingen. Dersom det ikke er mulig å organisere egnede oppgaver i virksomheten, skal arbeidsgiveren utarbeide dokumentasjon for NAV. Reglene er beskrevet i Helsedirektoratets veileder om aktivitet under sykmelding

Kan sykdom koste deg jobben? I løpet av det første året med sykmelding kan sykdom ikke være grunn til oppsigelse. Vernet utelukker imidlertid ikke oppsigelse av en annen saklig grunn, for eksempel nødvendig nedbemanning. Arbeidstilsynet understreker også at arbeidsgiveren ikke kan presse arbeidstakeren til å si opp selv. Hvis du mottar et dokument og er i tvil om grunnlaget for det, kan du kreve en skriftlig begrunnelse og rådføre deg med fagforeningen eller en advokat. Reglene er beskrevet på Arbeidstilsynets side om oppsigelse