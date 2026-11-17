17.11.2026 13:21
Hva gjør du når jobben i Norge tapper deg for krefter?
Begynn med å snakke med legen
Sykmelding og sykepenger avhenger av situasjonen din
Hva du bør snakke med sjefen om
Hvis du blir sykmeldt, husk formalitetene
Hva NAV kontrollerer etter åtte uker
Kan sykdom koste deg jobben?
Hvor du skal begynne
- Bestill en time hos legen og beskriv hvordan problemene påvirker livet og arbeidet ditt.
- Snakk med arbeidsgiveren om oppgavene du kan utføre, og endringene du trenger.
- Hvis du ikke kan møte på jobb på grunn av sykdom, gi beskjed til sjefen og sørg for at dokumentene hos NAV er i orden.
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