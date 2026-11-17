Când epuizarea îți îngreunează viața de zi cu zi și munca, poți începe prin a discuta cu medicul de familie. Angajatorul ar trebui să caute posibilități de a adapta sarcinile la starea ta de sănătate. Totuși, nu are dreptul să îți ceară să îi dezvălui diagnosticul.

Începe prin a discuta cu medicul Medicul de familie, adică fastlege, te poate ajuta în cazul unor probleme psihice ușoare și, dacă este necesar, te poate îndruma mai departe. Helsenorge recomandă să cauți ajutor atunci când simptomele persistă, se agravează sau îți împiedică funcționarea obișnuită. La consultație, spune ce ți se întâmplă. Precizează de când ai aceste probleme, cum dormi și cu ce sarcini nu reușești să te descurci. Acest lucru îl ajută pe medic să îți evalueze starea și capacitatea de a munci. Persoanele înregistrate în registrul populației ca locuitori ai unei comune norvegiene au dreptul la un fastlege. Informații despre medicul tău găsești după autentificare pe Helsenorge . De asemenea, poți întreba comuna despre sprijinul psihologic disponibil.

Concediul medical și indemnizația depind de situația ta O boală sau o accidentare proprie, care îți limitează capacitatea de muncă, îți pot da dreptul la indemnizație de boală, adică sykepenger. Totuși, trebuie să îndeplinești și celelalte condiții pentru acordarea prestației. Simpla eliberare a unui concediu medical nu înseamnă automat că se va decide plata banilor. Helsedirektoratet, direcția norvegiană de sănătate, face distincție între boală și simplele dificultăți de viață. Problemele financiare sau un conflict la locul de muncă nu dau, în sine, dreptul la indemnizație de boală. Ele pot însă duce la boală. Medicul evaluează atunci starea de sănătate a pacientului și modul în care aceasta îi afectează posibilitatea de a munci. Nu trebuie să decizi singur dacă epuizarea ta este o boală. Descrie medicului simptomele și situația în care au apărut.

Despre ce să discuți cu șeful Bazează discuția pe sarcini concrete. Spune ce poți face și ce reprezintă în prezent o povară prea mare. Puteți discuta, de exemplu, despre schimbarea responsabilităților, a ritmului sau a programului de lucru. Alegerea soluției depinde de starea ta de sănătate și de posibilitățile companiei. Angajatorul are obligația de a adapta munca în măsura în care acest lucru este posibil. Inspecția Muncii din Norvegia, Arbeidstilsynet, amintește totodată că un ritm intens sau sarcinile solicitante nu sunt interzise. Compania trebuie însă să prevină suprasolicitarea. Nu trebuie să îi spui șefului denumirea bolii. După cum indică NAV, angajatorul nu are dreptul să îți cunoască diagnosticul sau istoricul medical. Discuția ar trebui să se refere la posibilitățile de muncă și la schimbările necesare.

Dacă primești concediu medical, amintește-ți de formalități indemnizația poate fi primită începând din ziua în care ai anunțat șeful despre boală. Așadar, nu amâna acest mesaj. Concediul medical digital, adică sykmelding, îl poți trimite angajatorului prin serviciul Ditt sykefravær de pe site-ul NAV. Nu uita și de cererea separată pentru sykepenger. NAV informează când o poți completa. Cererea este necesară și atunci când, pe durata bolii, salariul este plătit în continuare de companie. Condițiile detaliate și formularele le găsești pe Citește și: Te-ai îmbolnăvit în Polonia și nu te vei întoarce la muncă în Norvegia? Fă aceste 5 lucruri Anunță angajatorul despre boală cât mai repede posibil. NAV precizează căpoate fi primită începând din ziua în care ai anunțat șeful despre boală. Așadar, nu amâna acest mesaj. Concediul medical digital, adică sykmelding, îl poți trimite angajatorului prin serviciul Ditt sykefravær de pe site-ul NAV. Nu uita și de cererea separată pentru sykepenger. NAV informează când o poți completa. Cererea este necesară și atunci când, pe durata bolii, salariul este plătit în continuare de companie. Condițiile detaliate și formularele le găsești pe pagina NAV despre indemnizația de boală

Ce verifică NAV după 8 săptămâni După 8 săptămâni, NAV evaluează dacă obligația de activitate este îndeplinită. Acesta este un termen de verificare, nu opt săptămâni în care această obligație nu există. Sunt posibile excepții. Dacă activitatea este împiedicată de motive medicale serioase, medicul trebuie să le documenteze în concediul medical. Dacă la locul de muncă nu pot fi organizate sarcini adecvate, angajatorul pregătește documentația pentru NAV. Regulile sunt descrise în Pe durata concediului medical ai obligația de a încerca să desfășori activități legate de muncă, dacă situația ta permite acest lucru. Aceasta poate însemna, printre altele, revenirea parțială la sarcini. Regula se aplică pe întreaga perioadă a bolii.Acesta este un termen de verificare, nu opt săptămâni în care această obligație nu există. Sunt posibile excepții. Dacă activitatea este împiedicată de motive medicale serioase, medicul trebuie să le documenteze în concediul medical. Dacă la locul de muncă nu pot fi organizate sarcini adecvate, angajatorul pregătește documentația pentru NAV. Regulile sunt descrise în ghidul Helsedirektoratet privind activitatea în timpul concediului medical

Te poate costa boala locul de muncă? În primul an de concediu medical, boala nu poate constitui motiv de concediere. Protecția nu exclude însă concedierea dintr-un alt motiv justificat, de exemplu o reducere necesară a personalului. Arbeidstilsynet subliniază, de asemenea, că angajatorul nu poate face presiuni pentru ca angajatul să își dea singur demisia. Dacă primești un document și ai îndoieli cu privire la temeiul acestuia, poți solicita o justificare în scris și poți consulta un sindicat sau un avocat. Regulile sunt descrise pe pagina Inspecției Muncii despre concedieri