17.11.2026 13:21
Ce să faci când munca în Norvegia te epuizează?
Începe prin a discuta cu medicul
Concediul medical și indemnizația depind de situația ta
Despre ce să discuți cu șeful
Dacă primești concediu medical, amintește-ți de formalități
Ce verifică NAV după 8 săptămâni
Te poate costa boala locul de muncă?
Cu ce să începi
- Programează o discuție cu medicul și descrie cum îți afectează problemele viața și munca.
- Discută cu angajatorul despre sarcinile pe care le poți îndeplini și despre schimbările necesare.
- Dacă nu poți veni la muncă din cauza bolii, anunță-ți șeful și asigură-te că ai documentele necesare la NAV.
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