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Gdy wyczerpanie utrudnia ci codzienne życie i pracę, możesz zacząć od rozmowy z lekarzem rodzinnym. Pracodawca powinien szukać możliwości dostosowania obowiązków do twojego zdrowia. Nie ma przy tym prawa wymagać, żebyś ujawnił mu diagnozę.

Zacznij od rozmowy z lekarzem Czytaj również: Wybór lekarza pierwszego kontaktu to nic trudnego. W Norwegii zrobisz to przez internet Lekarz rodzinny, czyli fastlege, może pomóc przy łagodnych problemach psychicznych i w razie potrzeby skierować cię dalej. Helsenorge zaleca szukanie pomocy, gdy dolegliwości utrzymują się, nasilają albo przeszkadzają w zwykłym funkcjonowaniu. Na wizycie opowiedz, co się z tobą dzieje. Powiedz, od kiedy trwają problemy, jak śpisz i z którymi zadaniami sobie nie radzisz. To pomaga lekarzowi ocenić twój stan i możliwości wykonywania pracy. Prawo do fastlege mają osoby zapisane w rejestrze ludności jako mieszkańcy norweskiej gminy. Informację o swoim lekarzu znajdziesz po zalogowaniu na Helsenorge . Możesz też zapytać gminę o dostępne wsparcie psychologiczne.

Zwolnienie i zasiłek zależą od twojej sytuacji Własna choroba lub uraz, które ograniczają zdolność do pracy, mogą dawać prawo do zasiłku chorobowego, czyli sykepenger. Trzeba jednak spełnić także pozostałe warunki świadczenia. Samo wystawienie zwolnienia nie oznacza automatycznej decyzji o wypłacie pieniędzy. Helsedirektoratet, norweska dyrekcja zdrowia, rozróżnia chorobę od samych trudności życiowych. Problemy finansowe lub konflikt w pracy nie dają same w sobie prawa do chorobowego. Mogą jednak prowadzić do choroby. Lekarz ocenia wtedy stan zdrowia pacjenta i to, jak wpływa on na możliwość pracy. Nie musisz sam rozstrzygać, czy twoje wyczerpanie jest chorobą. Opisz lekarzowi objawy i sytuację, w której się pojawiły.

O czym porozmawiać z szefem Rozmowę oprzyj na konkretnych zadaniach. Powiedz, co możesz wykonywać, a co jest obecnie zbyt dużym obciążeniem. Możecie omówić na przykład zmianę obowiązków, tempa lub czasu pracy. Dobór rozwiązania zależy od twojego zdrowia i możliwości zakładu. Pracodawca ma obowiązek dostosować pracę w takim zakresie, w jakim jest to możliwe. Norweska inspekcja pracy, Arbeidstilsynet, przypomina również, że duże tempo czy wymagające zadania nie są zakazane. Firma musi jednak zapobiegać nadmiernym obciążeniom. Nie musisz podawać szefowi nazwy choroby. Jak wskazuje NAV, pracodawca nie ma prawa poznać twojej diagnozy ani historii choroby. Rozmowa powinna dotyczyć możliwości pracy i potrzebnych zmian.

Gdy dostaniesz zwolnienie, pamiętaj o formalnościach zasiłek można otrzymywać od dnia zgłoszenia jej szefowi. Nie odkładaj więc tej wiadomości. Cyfrowe zwolnienie lekarskie, czyli sykmelding, prześlesz pracodawcy przez usługę Ditt sykefravær na stronie NAV. Pamiętaj też o osobnym wniosku o sykepenger. NAV informuje, kiedy można go wypełnić. Wniosek jest potrzebny także wtedy, gdy podczas choroby pensję nadal wypłaca firma. Szczegółowe warunki i formularze znajdziesz na Czytaj również: Zachorowałeś w Polsce i nie wrócisz do pracy w Norwegii? Zrób te 5 rzeczy Jak najszybciej powiadom pracodawcę o chorobie. NAV podaje, żemożna otrzymywać od dnia zgłoszenia jej szefowi. Nie odkładaj więc tej wiadomości. Cyfrowe zwolnienie lekarskie, czyli sykmelding, prześlesz pracodawcy przez usługę Ditt sykefravær na stronie NAV. Pamiętaj też o osobnym wniosku o sykepenger. NAV informuje, kiedy można go wypełnić. Wniosek jest potrzebny także wtedy, gdy podczas choroby pensję nadal wypłaca firma. Szczegółowe warunki i formularze znajdziesz na stronie NAV o zasiłku chorobowym

Co NAV sprawdza po 8 tygodniach Po 8 tygodniach NAV ocenia, czy obowiązek aktywności jest spełniony. To termin kontroli, a nie osiem tygodni, przez które ten obowiązek nie istnieje. Możliwe są wyjątki. Jeśli aktywność uniemożliwiają poważne względy medyczne, lekarz musi je udokumentować w zwolnieniu. Gdy nie da się zorganizować odpowiednich zadań w zakładzie, dokumentację dla NAV przygotowuje pracodawca. Zasady opisuje Podczas zwolnienia masz obowiązek próbować podejmować aktywność związaną z pracą, jeśli pozwala na to twoja sytuacja. Może to oznaczać między innymi częściowy powrót do obowiązków. Zasada dotyczy całego okresu choroby.To termin kontroli, a nie osiem tygodni, przez które ten obowiązek nie istnieje. Możliwe są wyjątki. Jeśli aktywność uniemożliwiają poważne względy medyczne, lekarz musi je udokumentować w zwolnieniu. Gdy nie da się zorganizować odpowiednich zadań w zakładzie, dokumentację dla NAV przygotowuje pracodawca. Zasady opisuje poradnik Helsedirektoratet dotyczący aktywności podczas zwolnienia

Ankieta Gdy praca w Norwegii wykańcza - co robisz? Idę do fastlege i biorę sykmelding Proszę szefa o lżejsze/dostosowane obowiązki Cisnę dalej, bo „nie ma wyjścia” Szukam nowej pracy albo zmieniam branżę

Czy choroba może kosztować cię pracę Przez pierwszy rok zwolnienia lekarskiego choroba nie może być powodem wypowiedzenia umowy. Ochrona nie wyklucza jednak wypowiedzenia z innej, uzasadnionej przyczyny, na przykład koniecznej redukcji zatrudnienia. Arbeidstilsynet podkreśla też, że pracodawca nie może naciskać, aby pracownik sam złożył wypowiedzenie. Jeśli otrzymasz dokument i masz wątpliwości co do jego podstaw, możesz zażądać pisemnego uzasadnienia oraz skonsultować sprawę ze związkiem zawodowym lub prawnikiem. Zasady opisano na stronie inspekcji pracy o wypowiedzeniach