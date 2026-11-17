Cuando el agotamiento te dificulta la vida diaria y el trabajo, puedes empezar hablando con tu médico de cabecera. El empleador debe buscar posibilidades para adaptar las tareas a tu salud. Sin embargo, no tiene derecho a exigir que le reveles tu diagnóstico.

Empieza hablando con un médico El médico de cabecera, es decir, el fastlege, puede ayudar con problemas leves de salud mental y, si es necesario, derivarte a otro especialista. Helsenorge recomienda buscar ayuda cuando las molestias persisten, empeoran o dificultan el funcionamiento cotidiano. Durante la consulta, explica lo que te ocurre. Di desde cuándo tienes los problemas, cómo duermes y con qué tareas no puedes desenvolverte. Esto ayuda al médico a evaluar tu estado y tu capacidad para trabajar. Tienen derecho a un fastlege las personas inscritas en el registro de población como residentes de un municipio noruego. Encontrarás información sobre tu médico al iniciar sesión en Helsenorge . También puedes preguntar al municipio sobre el apoyo psicológico disponible.

La baja y el subsidio dependen de tu situación Una enfermedad o lesión propia que limite tu capacidad de trabajo puede darte derecho al subsidio por enfermedad, llamado sykepenger. Sin embargo, también debes cumplir los demás requisitos de la prestación. La mera emisión de una baja médica no supone automáticamente una decisión de pagar dinero. Helsedirektoratet, la Dirección Noruega de Salud, distingue entre una enfermedad y las meras dificultades de la vida. Los problemas económicos o un conflicto laboral no dan por sí solos derecho a una baja por enfermedad. No obstante, pueden provocar una enfermedad. En ese caso, el médico evalúa el estado de salud del paciente y cómo afecta a su capacidad para trabajar. No tienes que decidir por tu cuenta si tu agotamiento es una enfermedad. Describe al médico los síntomas y la situación en la que aparecieron.

De qué hablar con tu jefe Basa la conversación en tareas concretas. Explica qué puedes hacer y qué supone actualmente una carga excesiva. Por ejemplo, podéis hablar de cambiar las responsabilidades, el ritmo o el horario de trabajo. La elección de la solución depende de tu salud y de las posibilidades de la empresa. El empleador tiene la obligación de adaptar el trabajo en la medida de lo posible. La Inspección de Trabajo de Noruega, Arbeidstilsynet, también recuerda que un ritmo elevado o tareas exigentes no están prohibidos. Sin embargo, la empresa debe prevenir cargas excesivas. No tienes que decirle a tu jefe el nombre de la enfermedad. Como indica NAV, el empleador no tiene derecho a conocer tu diagnóstico ni tu historial médico. La conversación debe centrarse en las posibilidades de trabajar y en los cambios necesarios.

Si recibes una baja, recuerda los trámites subsidio puede recibirse a partir del día en que se comunica la enfermedad al jefe. Por ello, no retrases este aviso. Puedes enviar la baja médica digital, llamada sykmelding, a tu empleador a través del servicio Ditt sykefravær en la página web de NAV. Recuerda también presentar una solicitud separada de sykepenger. NAV te informará cuándo puedes completarla. La solicitud también es necesaria si la empresa sigue pagándote el salario durante la enfermedad. Encontrarás las condiciones detalladas y los formularios en la Lee también: ¿Te enfermaste en Polonia y no volverás al trabajo en Noruega? Haz estas 5 cosas Informa al empleador de tu enfermedad lo antes posible. NAV indica que elpuede recibirse a partir del día en que se comunica la enfermedad al jefe. Por ello, no retrases este aviso. Puedes enviar la baja médica digital, llamada sykmelding, a tu empleador a través del servicio Ditt sykefravær en la página web de NAV. Recuerda también presentar una solicitud separada de sykepenger. NAV te informará cuándo puedes completarla. La solicitud también es necesaria si la empresa sigue pagándote el salario durante la enfermedad. Encontrarás las condiciones detalladas y los formularios en la página de NAV sobre el subsidio por enfermedad

Qué revisa NAV después de 8 semanas Después de 8 semanas, NAV evalúa si se cumple la obligación de actividad. Se trata de un plazo de control, no de ocho semanas durante las cuales esa obligación no existe. Puede haber excepciones. Si la actividad es imposible por razones médicas importantes, el médico debe documentarlas en la baja. Cuando no es posible organizar tareas adecuadas en la empresa, el empleador prepara la documentación para NAV. Las normas se describen en la Durante la baja tienes la obligación de intentar realizar actividades relacionadas con el trabajo, si tu situación lo permite. Esto puede significar, entre otras cosas, una vuelta parcial a tus tareas. La norma se aplica durante todo el período de enfermedad.Se trata de un plazo de control, no de ocho semanas durante las cuales esa obligación no existe. Puede haber excepciones. Si la actividad es imposible por razones médicas importantes, el médico debe documentarlas en la baja. Cuando no es posible organizar tareas adecuadas en la empresa, el empleador prepara la documentación para NAV. Las normas se describen en la guía de Helsedirektoratet sobre la actividad durante la baja

¿Puede la enfermedad costarte el trabajo? Durante el primer año de baja médica, la enfermedad no puede ser motivo de despido. Sin embargo, esta protección no excluye el despido por otra causa justificada, por ejemplo, una reducción necesaria de plantilla. Arbeidstilsynet también subraya que el empleador no puede presionar al trabajador para que presente su renuncia. Si recibes un documento y dudas de sus fundamentos, puedes exigir una justificación por escrito y consultar el asunto con un sindicato o un abogado. Las normas se describen en la página de la Inspección de Trabajo sobre despidos