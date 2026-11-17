17.11.2026 13:21
¿Qué hacer cuando el trabajo en Noruega te agota?
Empieza hablando con un médico
La baja y el subsidio dependen de tu situación
De qué hablar con tu jefe
Si recibes una baja, recuerda los trámites
Qué revisa NAV después de 8 semanas
¿Puede la enfermedad costarte el trabajo?
Por dónde empezar
- \r\n
- Pide una cita con el médico y explica cómo los problemas afectan a tu vida y a tu trabajo. \r\n
- Habla con el empleador sobre las tareas que puedes realizar y los cambios necesarios. \r\n
- Si no puedes acudir al trabajo por enfermedad, comunícaselo a tu jefe y asegúrate de completar los documentos en NAV. \r\n
Últimos artículos
- Noruega quiere elevar la edad de jubilación a partir de 2029. Quién trabajará más tiempo y quién recibirá un complemento de 34 000 coronas
- Un dron apareció justo antes del despegue de un avión. Lo que ocurrió después preocupa a los pilotos noruegos
- En Noruega compran masivamente coches nuevos. A partir de enero многое puede cambiar
- La planta de procesamiento de salmón Isfjord Norway ha quebrado. Qué pasará con los salarios de 300 trabajadores y cuánto pagará NAV
- El metro de Oslo, casi totalmente cerrado del 19 al 22 de noviembre. Cómo llegar al centro
- Noruega exporta electricidad pese a las bajas reservas de agua. De fondo, gigantescas facturas de energía