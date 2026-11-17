17.11.2026 13:21
Ką daryti, kai darbas Norvegijoje jus išsekina?
Pradėkite nuo pokalbio su gydytoju
Nedarbingumas ir išmoka priklauso nuo jūsų situacijos
Apie ką pasikalbėti su vadovu
Gavę nedarbingumo pažymėjimą, nepamirškite formalumų
Ką NAV tikrina po 8 savaičių
Ar liga gali kainuoti jums darbą
Nuo ko pradėti
- Susitarkite dėl pokalbio su gydytoju ir aprašykite, kaip problemos veikia jūsų gyvenimą bei darbą.
- Pasikalbėkite su darbdaviu apie užduotis, kurias galite atlikti, ir reikalingus pokyčius.
- Jei dėl ligos negalite atvykti į darbą, praneškite apie tai vadovui ir pasirūpinkite dokumentais NAV.
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