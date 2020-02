TOP 5 miejsc w Norwegii: to musisz zobaczyć w kraju fiordów

2. Bodø

Bodø to miasto portowe leżące za Kołem Podbiegunowym. O jego wyjątkowości świadczy fakt, że jest to ostatni przystanek na trasie norweskich linii kolejowych. Na pierwszy rzut oka może wydawać się szare, nudne i przeznaczone dla robotników. Takie jest jednak jedynie centrum, które należy omijać szerokim łukiem! Bodø to m.in. wyjątkowe miejsce do podziwiania zorzy polarnej. Znajdziemy w nim także m.in. Mjelle, czyli plażę z czerwonym piaskiem. Osoby zainteresowane bardziej miejskimi atrakcjami mogą skorzystać z dóbr Narodowego Muzeum Lotnictwa i podziwiać fiordy “lecąc” w profesjonalnym symulatorze lotnictwa.