Zaskakujące wyniki testów elektryków. Czas ładowania coraz krótszy

Organizacja apeluje o lepsze informowanie nabywców o działaniu systemu. Fot. NAF/Motor

Nowe samochody elektryczne ładują się znacznie szybciej niż jeszcze kilka lat temu. Średni czas szybkiego ładowania skrócił się z 48 do 29 minut.

Dane przynosi najnowszy test El Prix organizowany przez NAF i Motor. W 2020 roku średni czas ładowania od 10 do 80 proc. wynosił 48 minut. W tegorocznej edycji spadł do poniżej pół godziny. Kluczową zmianą okazało się wprowadzenie funkcji wstępnego podgrzewania baterii przed szybkim ładowaniem.

Szybsze ładowanie dzięki nowej technologii W 2020 roku żaden z testowanych modeli nie miał funkcji podgrzewania baterii przed szybkim ładowaniem. Mimo dwóch godzin jazdy, często autostradą, nie wszystkie auta osiągały odpowiednią temperaturę akumulatora. Skutkowało to wolnym ładowaniem. Zdarzały się przypadki ładowania trwającego nawet 75 minut. Tylko trzy samochody były w stanie naładować się w ciągu pół godziny.



W kolejnych latach większość producentów wprowadziła system podgrzewania baterii przed ładowaniem. Technologia ładowania została udoskonalona. Auta otrzymały lepsze systemy zarządzania energią oraz wyższą moc ładowania. W efekcie średni czas ładowania w tegorocznym teście, przeprowadzonym w silnym mrozie pod koniec stycznia, wyniósł 29 minut. Czternaście modeli ładowało się pół godziny lub krócej, a najszybszy zakończył ładowanie po 12 minutach.

Test odbył się w silnym mrozie pod koniec stycznia.Fot. NAF/Motor

Problem z obsługą funkcji podgrzewania Funkcja podgrzewania baterii jest szczególnie istotna zimą. Jej obsługa nie zawsze jest intuicyjna. W wielu modelach aktywuje się ją poprzez wpisanie konkretnej stacji ładowania w nawigacji. Kierowca musi wskazać dokładnie ładowarkę, a nie na przykład pobliską stację paliw.



Część producentów umożliwia także ręczne włączenie podgrzewania. Pojawiają się jednak wątpliwości, jak długo przed ładowaniem należy je aktywować. NAF wskazuje, że system powinien być bardziej przyjazny użytkownikowi. Organizacja podkreśla też potrzebę lepszego informowania klientów o działaniu tej funkcji w konkretnych modelach.



Test El Prix, uznawany za największy test samochodów elektrycznych na świecie, zakłada, że pojazdy przed próbą ładowania jadą co najmniej dwie godziny i rozpoczynają test z poziomem baterii poniżej 10 proc. Takie warunki mają zapewnić porównywalność wyników i odzwierciedlać realne użytkowanie aut w zimowych warunkach.