Zaskakujące wyniki testów elektryków. Czas ładowania coraz krótszy
22 lutego 2026 09:47
Organizacja apeluje o lepsze informowanie nabywców o działaniu systemu. Fot. NAF/Motor
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
Szybsze ładowanie dzięki nowej technologii
W kolejnych latach większość producentów wprowadziła system podgrzewania baterii przed ładowaniem. Technologia ładowania została udoskonalona. Auta otrzymały lepsze systemy zarządzania energią oraz wyższą moc ładowania. W efekcie średni czas ładowania w tegorocznym teście, przeprowadzonym w silnym mrozie pod koniec stycznia, wyniósł 29 minut. Czternaście modeli ładowało się pół godziny lub krócej, a najszybszy zakończył ładowanie po 12 minutach.
Problem z obsługą funkcji podgrzewania
Część producentów umożliwia także ręczne włączenie podgrzewania. Pojawiają się jednak wątpliwości, jak długo przed ładowaniem należy je aktywować. NAF wskazuje, że system powinien być bardziej przyjazny użytkownikowi. Organizacja podkreśla też potrzebę lepszego informowania klientów o działaniu tej funkcji w konkretnych modelach.
Test El Prix, uznawany za największy test samochodów elektrycznych na świecie, zakłada, że pojazdy przed próbą ładowania jadą co najmniej dwie godziny i rozpoczynają test z poziomem baterii poniżej 10 proc. Takie warunki mają zapewnić porównywalność wyników i odzwierciedlać realne użytkowanie aut w zimowych warunkach.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.