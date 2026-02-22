Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

kr

Kredyt gotówkowy w Norwegii

Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

Sprawdź

Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Transport i komunikacja

Zaskakujące wyniki testów elektryków. Czas ładowania coraz krótszy

Redakcja

22 lutego 2026 09:47

Kopiuj link
1
Zaskakujące wyniki testów elektryków. Czas ładowania coraz krótszy

Organizacja apeluje o lepsze informowanie nabywców o działaniu systemu. Fot. NAF/Motor

Nowe samochody elektryczne ładują się znacznie szybciej niż jeszcze kilka lat temu. Średni czas szybkiego ładowania skrócił się z 48 do 29 minut.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Strony internetowe i wsparcie online dla firm w Norwegii

Tłumacz norweski online

ZIOŁOWY KĄCIK – naturalne wsparcie zdrowia z Polski

Ogłoszenia MojaNorwegia


Dane przynosi najnowszy test El Prix organizowany przez NAF i Motor. W 2020 roku średni czas ładowania od 10 do 80 proc. wynosił 48 minut. W tegorocznej edycji spadł do poniżej pół godziny. Kluczową zmianą okazało się wprowadzenie funkcji wstępnego podgrzewania baterii przed szybkim ładowaniem.
Nawet 30 NOK za litr paliwa? Bez działania rządu ziści się czarny scenariusz

Szybsze ładowanie dzięki nowej technologii

W 2020 roku żaden z testowanych modeli nie miał funkcji podgrzewania baterii przed szybkim ładowaniem. Mimo dwóch godzin jazdy, często autostradą, nie wszystkie auta osiągały odpowiednią temperaturę akumulatora. Skutkowało to wolnym ładowaniem. Zdarzały się przypadki ładowania trwającego nawet 75 minut. Tylko trzy samochody były w stanie naładować się w ciągu pół godziny.

W kolejnych latach większość producentów wprowadziła system podgrzewania baterii przed ładowaniem. Technologia ładowania została udoskonalona. Auta otrzymały lepsze systemy zarządzania energią oraz wyższą moc ładowania. W efekcie średni czas ładowania w tegorocznym teście, przeprowadzonym w silnym mrozie pod koniec stycznia, wyniósł 29 minut. Czternaście modeli ładowało się pół godziny lub krócej, a najszybszy zakończył ładowanie po 12 minutach.
Test odbył się w silnym mrozie pod koniec stycznia.

Test odbył się w silnym mrozie pod koniec stycznia.Fot. NAF/Motor

Problem z obsługą funkcji podgrzewania

Funkcja podgrzewania baterii jest szczególnie istotna zimą. Jej obsługa nie zawsze jest intuicyjna. W wielu modelach aktywuje się ją poprzez wpisanie konkretnej stacji ładowania w nawigacji. Kierowca musi wskazać dokładnie ładowarkę, a nie na przykład pobliską stację paliw.

Część producentów umożliwia także ręczne włączenie podgrzewania. Pojawiają się jednak wątpliwości, jak długo przed ładowaniem należy je aktywować. NAF wskazuje, że system powinien być bardziej przyjazny użytkownikowi. Organizacja podkreśla też potrzebę lepszego informowania klientów o działaniu tej funkcji w konkretnych modelach.

Test El Prix, uznawany za największy test samochodów elektrycznych na świecie, zakłada, że pojazdy przed próbą ładowania jadą co najmniej dwie godziny i rozpoczynają test z poziomem baterii poniżej 10 proc. Takie warunki mają zapewnić porównywalność wyników i odzwierciedlać realne użytkowanie aut w zimowych warunkach.
0
0
0
0
0
TrollParts - polska hurtownia motoryzacyjna w Norwegii
Części do aut, motocykli i maszyn. Gwarancja wsparcia i dobrych cen.
reklama

Moja Norwegia poleca

Masaż Stillas utleie As Troll Rental 2 Polski Psychotraumatolog w Oslo
Oslo, okręg miasta
Elektryk Oslo
Przejdź do ogłoszenia
Elektryk Oslo
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND
Oslo, okręg miasta, Oslo
Praca dla Malarzy/Maler
Przejdź do ogłoszenia
Praca dla Malarzy/Maler Pedzik transport Szkolenia Online 96015 Sklep zielarski Danuta Bauza
kup tutaj reklamę
Komentarze (1)
Dodaj komentarz
Bob
8 minut temu
Test wykazal ze kilka lat rozwoju technologii doprowadzilo do rozwoju technologii, tak w wielkim skrocie.
0
Odpowiedz

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.