Wyspę zamieszkują 24 osoby. Wydadzą setki milionów, by zbudować most
14 listopada 2025 11:22
Most ma poprawić warunki dla mieszkańców, rolników i przedsiębiorców. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
Nilsen zwróciła uwagę, że koszty modernizacji nabrzeża promowego w Vågsodden na Hamnøya oszacowano na 132 mln NOK. Dodała, że budowa mostu rozwiązałaby ten problem i umożliwiła trwałe połączenie wyspy z lądem.
Rolnicy i mieszkańcy liczą na poprawę
W sezonie letnim kolejki do przeprawy sięgają 500 metrów, a rolnicy obawiają się, że nie zdążą wrócić do domu. Mieszkańcy liczą, że most ułatwi codzienne życie i zachęci nowych osadników do przeprowadzki na wyspę.
Zakończenie inwestycji planowane na 2031 rok
Richard Dagsvik, odpowiadający za transport w Nordland, wskazał, że obecnie z promu korzysta zaledwie 15–20 samochodów dziennie. Według wyliczeń budowa mostu może przynieść oszczędności w wysokości 1,7 mln NOK rocznie dzięki rezygnacji z obsługi połączenia promowego.
Most jako impuls dla lokalnej społeczności
Dla mieszkańców Hamnøya budowa mostu to nie tylko symboliczne połączenie z lądem, ale przede wszystkim długo wyczekiwana zmiana, na którą – jak mówią – czekają już od lat 80. XX wieku.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Nie dajcie się zmanipulować. Że chodzi o 24 osoby