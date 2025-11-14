Strona korzysta z plików cookies

Transport i komunikacja

Wyspę zamieszkują 24 osoby. Wydadzą setki milionów, by zbudować most

Redakcja

14 listopada 2025 11:22

2
2
Wyspę zamieszkują 24 osoby. Wydadzą setki milionów, by zbudować most

Most ma poprawić warunki dla mieszkańców, rolników i przedsiębiorców. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Władze Nordland zapowiadają budowę mostu między Forvik a Hamnøya w gminie Vevelstad. Inwestycja, której koszt oszacowano na 448 mln NOK, ma zastąpić dotychczasowe połączenie promowe. Obecnie podróż promem trwa około dziesięciu minut, jednak w sezonie letnim pojawiają się długie kolejki i problemy z dostępnością transportu.

Według władz okręgowych nowa przeprawa ma otworzyć kolejne możliwości rozwoju dla całej gminy. Jak podkreśla Aina Nilsen, odpowiadająca za finanse regionu, budowa mostu to szansa nie tylko dla 24 stałych mieszkańców Hamnøya, ale również dla lokalnych firm.

Nilsen zwróciła uwagę, że koszty modernizacji nabrzeża promowego w Vågsodden na Hamnøya oszacowano na 132 mln NOK. Dodała, że budowa mostu rozwiązałaby ten problem i umożliwiła trwałe połączenie wyspy z lądem.
Po meble rowerem, na piwo samochodem? Oslo tnie miejsca parkingowe

Rolnicy i mieszkańcy liczą na poprawę

Na Hamnøya działa obecnie pięć gospodarstw rolnych, które borykają się z ograniczoną dostępnością komunikacji. Rolniczka Inger Robertsen przyznała, że nieregularne kursy promu utrudniają odbiór mleka i codzienną pracę w gospodarstwie.

W sezonie letnim kolejki do przeprawy sięgają 500 metrów, a rolnicy obawiają się, że nie zdążą wrócić do domu. Mieszkańcy liczą, że most ułatwi codzienne życie i zachęci nowych osadników do przeprowadzki na wyspę.
Most zastąpi dotychczasowe połączenie promowe.

Most zastąpi dotychczasowe połączenie promowe.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Zakończenie inwestycji planowane na 2031 rok

Władze regionu planują zakończyć inwestycję do 2031 roku. Projekt jest częścią Regionalnego Planu Transportowego na lata 2022–2033 oraz ujęty w planie finansowym na lata 2024–2027.

Richard Dagsvik, odpowiadający za transport w Nordland, wskazał, że obecnie z promu korzysta zaledwie 15–20 samochodów dziennie. Według wyliczeń budowa mostu może przynieść oszczędności w wysokości 1,7 mln NOK rocznie dzięki rezygnacji z obsługi połączenia promowego.
Kolejny problem w Norwegii. Hodowle ryb zagrożone

Most jako impuls dla lokalnej społeczności

Inwestycja ma również znaczenie dla ruchu turystycznego. Na Hamnøya znajduje się 50 nieruchomości rekreacyjnych, z których mieszkańcy regionu korzystają w sezonie letnim. Połączenie drogowe może zwiększyć dostępność wyspy i poprawić warunki dla branży rolnej oraz lokalnych przedsiębiorstw.

Dla mieszkańców Hamnøya budowa mostu to nie tylko symboliczne połączenie z lądem, ale przede wszystkim długo wyczekiwana zmiana, na którą – jak mówią – czekają już od lat 80. XX wieku.
Komentarze (2)
Dodaj komentarz
Generał
18 godzin temu
Wyspa ma znaczenie strategiczne.
Nie dajcie się zmanipulować. Że chodzi o 24 osoby
0
Odpowiedz
Anonimowy
11 godzin temu
A z Fredrikstad do Sarpsborga droga wiejska i korasy a łączy 130 tys ludzi
0
Odpowiedz

