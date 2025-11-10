Kolejny problem w Norwegii. Hodowle ryb zagrożone
10 listopada 2025 10:02
Hardangerfjorden zagrożony przeżyźnieniem. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Naukowcy potwierdzają, że obecna produkcja mieści się jeszcze w dopuszczalnych normach środowiskowych, ale możliwości dalszego rozwoju są ograniczone. Wyjątkiem pozostają obszary, w których wykryto zanieczyszczenia w osadach dennych.
Zanieczyszczenie miedzią i cynkiem w rejonie hodowli
W przeszłości stosowano miedź do zabezpieczania sieci przed porastaniem glonami, co przyczyniło się do wzrostu jej stężenia w osadach. Obecnie hodowcy coraz częściej rezygnują z tej praktyki, wykorzystując czyszczenie mechaniczne lub alternatywne, mniej szkodliwe środki.
Ryzyko przeżyźnienia i nowe zalecenia dla hodowli
Problem przestaje dotyczyć wyłącznie pasożytów, takich jak łososiowa wszawica, a obejmuje także nadmiar substancji odżywczych. Odpowiednie rozmieszczenie przyszłych hodowli będzie kluczowe dla uniknięcia pogorszenia stanu środowiska fiordu.
Ochrona wrażliwych ekosystemów Hardangerfjordu
Naukowcy apelują o ochronę wrażliwych ekosystemów, w tym raf koralowych i kolonii koralowca bambusowego znajdujących się w Hardangerfjorden. Zanim powstaną nowe instalacje hodowlane, zalecają dokładne zbadanie dna fiordu, by zapobiec negatywnym skutkom dla unikalnych siedlisk morskich.
