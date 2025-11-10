Strona korzysta z plików cookies

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

Aktualności

Kolejny problem w Norwegii. Hodowle ryb zagrożone

Redakcja

10 listopada 2025 10:02

Kopiuj link
Kolejny problem w Norwegii. Hodowle ryb zagrożone

Hardangerfjorden zagrożony przeżyźnieniem. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Z raportu Instytutu Badań Morskich wynika, że dalszy wzrost produkcji ryb może doprowadzić do przekroczenia granic bezpieczeństwa ekologicznego. Naukowcy zwracają uwagę na ryzyko tzw. eutrofizacji, czyli nadmiernego wzbogacenia wód w substancje odżywcze, co może skutkować niedoborem tlenu w głębszych partiach fiordu.

Ogłoszenia MojaNorwegia

Badania przeprowadzono w odpowiedzi na obawy Statsforvalteren w Vestland, który odnotował spadek poziomu tlenu w wodach przydennych oraz wzrost ilości planktonu roślinnego. Dane wskazują na zwiększone stężenia azotu, co skłoniło władze do czasowego wstrzymania wydawania nowych pozwoleń na hodowlę ryb w Hardangerfjorden.

Naukowcy potwierdzają, że obecna produkcja mieści się jeszcze w dopuszczalnych normach środowiskowych, ale możliwości dalszego rozwoju są ograniczone. Wyjątkiem pozostają obszary, w których wykryto zanieczyszczenia w osadach dennych.
To jedno z symbolicznych zwierząt Norwegii. Teraz grozi mu wyginięcie

Zanieczyszczenie miedzią i cynkiem w rejonie hodowli

Raport wskazuje, że pogarszający się stan środowiska fiordu jest związany z obecnością metali ciężkich, takich jak miedź i cynk. Substancje te pochodzą zarówno z dawnych zakładów przemysłowych, jak i z hodowli ryb.

W przeszłości stosowano miedź do zabezpieczania sieci przed porastaniem glonami, co przyczyniło się do wzrostu jej stężenia w osadach. Obecnie hodowcy coraz częściej rezygnują z tej praktyki, wykorzystując czyszczenie mechaniczne lub alternatywne, mniej szkodliwe środki.
Wstrzymano wydawanie nowych pozwoleń na hodowlę ryb.

Wstrzymano wydawanie nowych pozwoleń na hodowlę ryb.Fot. Eivind Senneset, Veterinærinstituttet

Ryzyko przeżyźnienia i nowe zalecenia dla hodowli

Naukowcy ostrzegają, że planowane inwestycje akwakulturowe w Hardangerfjorden, szczególnie w rejonach Varaldsøy, Skåneviksfjorden i Onarheimsfjorden, muszą być dokładnie analizowane. Modele symulacyjne wskazują, że zwiększenie produkcji może doprowadzić do nadmiernego rozwoju planktonu i spadku zawartości tlenu w wodzie.

Problem przestaje dotyczyć wyłącznie pasożytów, takich jak łososiowa wszawica, a obejmuje także nadmiar substancji odżywczych. Odpowiednie rozmieszczenie przyszłych hodowli będzie kluczowe dla uniknięcia pogorszenia stanu środowiska fiordu.
To miejsce przyciąga tysiące ludzi. Norwegia przygotowuje się na zmiany

Ochrona wrażliwych ekosystemów Hardangerfjordu

Raport instytutu trafił już do norweskiej administracji, która zdecyduje, czy dopuści dalszy rozwój hodowli ryb w tym rejonie. Urząd ds. Ochrony Środowiska podkreśla, że dokument będzie stanowił podstawę przy rozpatrywaniu nowych wniosków o pozwolenia akwakulturowe.

Naukowcy apelują o ochronę wrażliwych ekosystemów, w tym raf koralowych i kolonii koralowca bambusowego znajdujących się w Hardangerfjorden. Zanim powstaną nowe instalacje hodowlane, zalecają dokładne zbadanie dna fiordu, by zapobiec negatywnym skutkom dla unikalnych siedlisk morskich.
