Utrzymanie samochodu w Norwegii coraz droższe. Jak wypadły elektryki?
03 października 2025 11:57
Popularność elektryków rośnie dzięki wyborom konsumentom, polityce rządu, jak i stopniowo ograniczanej sprzedaży innych modeli. Fot. Shutterstock, za: OFV
W przypadku samochodów elektrycznych sytuacja wygląda inaczej. Część modeli potaniała, a producenci oraz dealerzy wprowadzili liczne promocje i rabaty. Rynek zmienił się z rynku sprzedającego na rynek kupującego, co dodatkowo sprzyja spadkowi cen elektryków.
Elektryk i benzyna. Tak wyglądają różnice w kosztach
W segmencie premium różnice są jeszcze większe. Auto elektryczne o wartości miliona NOK to koszt ok. 229 tys. NOK rocznie, a benzynowe w tej samej cenie sięga 254 tys. NOK, czyli ponad 25 tys. NOK więcej. Dużą część całkowitych kosztów stanowi utrata wartości pojazdu, która waha się między 35 a 50 proc. rocznie.
Porównanie kosztów: cena samochodu 550 tys. NOK, przy przebiegu 15 tys. km rocznieMateriały prasowe OFV
Elektryki dominują w Norwegii
Coraz więcej modeli oferuje długi zasięg i szybkie ładowanie, co czyni je atrakcyjnymi dla szerszej grupy klientów. W efekcie norweskie cele polityczne, zakładające dominację samochodów elektrycznych, zyskują dodatkowe wsparcie dzięki zmianom rynkowym.
