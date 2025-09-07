Strona korzysta z plików cookies

Transport i komunikacja

Samochodoza po norwesku. Cztery kółka nad fiordami coraz popularniejsze

Emil Bogumił

07 września 2025 10:01

Kopiuj link
Samochodoza po norwesku. Cztery kółka nad fiordami coraz popularniejsze

Coraz więcej osób w Norwegii decyduje się na zakup własnego samochodu. Fot. Shutterstock, za: OFV (poglądowe)

W sierpniu 2025 roku sprzedano w Norwegii 13 915 nowych samochodów osobowych, co stanowi wzrost o 25,2 proc. w porównaniu z sierpniem 2024. Elektryczne samochody stanowiły aż 97 proc. sprzedaży, co wskazuje na wyraźny trend ku dalszej elektryfikacji rynku. Dane sugerują również, że coraz więcej osób decyduje się na zakup własnego pojazdu zamiast jego leasingu. W okresie od stycznia do sierpnia zarejestrowano 98 996 nowych aut – o 25,6 proc. więcej niż rok wcześniej.

Ogłoszenia MojaNorwegia

W sierpniu zarejestrowano 13 915 nowych samochodów osobowych, czyli o 25,2 proc. więcej niż w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. Elektryczne pojazdy odpowiadały za 97 proc. sprzedaży w tym miesiącu. W całym okresie od stycznia do sierpnia udział aut elektrycznych wyniósł 94,5 proc. rynku, co stanowi rekordowy poziom na początku września. W sumie zarejestrowano do tej pory 98 996 nowych pojazdów – o 25,6 proc. więcej niż w tym samym okresie 2024 roku.
Najpopularniejsze marki sierpnia w Norwegii.

Najpopularniejsze marki sierpnia w Norwegii.Il. OFV

Coraz więcej Norwegów chce auto na własność

Obserwowany jest wyraźny spadek udziału leasingu prywatnego. W styczniu udział takich form finansowania wynosił około 20 proc., podczas gdy w sierpniu spadł już do około 16 proc. To sugeruje, że coraz większa liczba klientów preferuje zakup auta na własność zamiast leasingu.

Jednym z istotnych czynników tego trendu są promocje oferowane przez dealerów – w tym bardzo niskie lub wręcz zerowe oprocentowanie kredytu na dłuższy okres. Importerzy w ten sposób przejęli obniżki stóp procentowych, ułatwiając klientom finansowanie zakupu.
Sierpniowe i roczne statystyki sprzedaży samochodów w Norwegii.

Sierpniowe i roczne statystyki sprzedaży samochodów w Norwegii.Il. OFV

Jakie samochody kupują w Norwegii?

Na rynku wyróżnić można dwie główne tendencje: zwolenników klasycznych marek oraz zwolenników nowych modeli i producentów. Jednocześnie obserwuje się powrót do wyborów mniejszych i tańszych samochodów w porównaniu z ofertą sprzed kilku lat, kiedy koszty finansowania były niższe. SUV-y średniej klasy stanowią niemal połowę całkowitego popytu na nowe auta osobowe w tym roku.

Modele elektryczne w cenie około pół mln NOK zaspokajają szerokie potrzeby: pod względem ceny, wyposażenia, zasięgu i wielkości. Co więcej, marki takie jak Tesla i chińscy producenci zajmują łącznie ponad 30 proc. rynku, co stawia je w konkurencyjnej pozycji wobec tradycyjnych marek.
❤️ 0
😂 0
😢 0
😠 0
😮 1
