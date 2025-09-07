Samochodoza po norwesku. Cztery kółka nad fiordami coraz popularniejsze
07 września 2025 10:01
Coraz więcej osób w Norwegii decyduje się na zakup własnego samochodu. Fot. Shutterstock, za: OFV (poglądowe)
Coraz więcej Norwegów chce auto na własność
Jednym z istotnych czynników tego trendu są promocje oferowane przez dealerów – w tym bardzo niskie lub wręcz zerowe oprocentowanie kredytu na dłuższy okres. Importerzy w ten sposób przejęli obniżki stóp procentowych, ułatwiając klientom finansowanie zakupu.
Jakie samochody kupują w Norwegii?
Modele elektryczne w cenie około pół mln NOK zaspokajają szerokie potrzeby: pod względem ceny, wyposażenia, zasięgu i wielkości. Co więcej, marki takie jak Tesla i chińscy producenci zajmują łącznie ponad 30 proc. rynku, co stawia je w konkurencyjnej pozycji wobec tradycyjnych marek.
