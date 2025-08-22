Bompenger wykańcza kierowców w Norwegii? „Kolejny wzrost opłat nie do udźwignięcia”
22 sierpnia 2025 10:01
Opłaty drogowe są coraz większym obciążeniem dla gorzej zarabiających mieszkańców Norwegii. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
W badaniu Barometr Kierowców NAF 2025 jedna trzecia ankietowanych stwierdziła, że wzrost opłat o ponad 500 NOK miesięcznie byłby dla nich nie do udźwignięcia. W gospodarstwach o niskich dochodach cztery na dziesięć osób oceniło, że wyższe opłaty znacząco wpłyną na ich budżet domowy. Opłaty za przejazd są takie same dla wszystkich, co oznacza, że osoby o niższych dochodach odczuwają je najbardziej.
Rzeczniczka prasowa NAF, Ingunn Handagard, zwróciła uwagę, że wprowadzanie opłat w miastach bez odpowiedniego transportu publicznego sprawia, iż mieszkańcy nie mają alternatywy wobec płatnych dróg.
Płacą, bo nie mają wyjścia
Gigantyczne wpływy z bompenger
Strefy płatnych dróg obejmują m.in. Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger wraz z okolicznymi gminami, Kristiansand, Tromsø, Fredrikstad i Sarpsborg, Skien i Porsgrunn (drugi etap od 2026 r.), Ålesund, Kristiansund, Haugesund i Karmøy, Tønsberg oraz Bodø.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz