  Oslo, Oslo, Norwegia
  Bergen, Vestland, Norwegia
  Jessheim, Akershus, Norwegia
  Stavanger, Rogaland, Norwegia
  Kristiansand, Agder, Norwegia
  Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  Bodø, Nordland, Norwegia
  Sandnes, Rogaland, Norwegia
  Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

1 NOK

Bompenger wykańcza kierowców w Norwegii? „Kolejny wzrost opłat nie do udźwignięcia”

Emil Bogumił

22 sierpnia 2025 10:01

Kopiuj link
Bompenger wykańcza kierowców w Norwegii? „Kolejny wzrost opłat nie do udźwignięcia”

Opłaty drogowe są coraz większym obciążeniem dla gorzej zarabiających mieszkańców Norwegii. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Według najnowszego badania Barometr Kierowców NAF 2025, wzrost opłat za przejazd drogami płatnymi (bompenger) dotyka co trzecie norweskie gospodarstwo domowe, a w przypadku gospodarstw o najniższych dochodach — cztery na dziesięć rodzin — wskazując, że stanowi to poważne wyzwanie finansowe.

Ogłoszenia MojaNorwegia

Jak informuje Norweska Federacja Samochodowa (NAF), zwiększenie tych opłat o 500 NOK miesięcznie może być dla wielu dużym obciążeniem. Jednocześnie rośnie liczba miast wprowadzających tzw. pakiety miejskie (by-pakker) lub umowy wzrostu miejskiego (byvekstavtaler) jako formę finansowania transportu publicznego i infrastruktury.

W badaniu Barometr Kierowców NAF 2025 jedna trzecia ankietowanych stwierdziła, że wzrost opłat o ponad 500 NOK miesięcznie byłby dla nich nie do udźwignięcia. W gospodarstwach o niskich dochodach cztery na dziesięć osób oceniło, że wyższe opłaty znacząco wpłyną na ich budżet domowy. Opłaty za przejazd są takie same dla wszystkich, co oznacza, że osoby o niższych dochodach odczuwają je najbardziej.

Rzeczniczka prasowa NAF, Ingunn Handagard, zwróciła uwagę, że wprowadzanie opłat w miastach bez odpowiedniego transportu publicznego sprawia, iż mieszkańcy nie mają alternatywy wobec płatnych dróg.

Kolejny rekord w Norwegii. Samochody elektryczne z historycznym wynikiem

Płacą, bo nie mają wyjścia

Od wyborów parlamentarnych w 2021 r. odsetek osób, które nie płacą opłat drogowych, spadł z 18 proc. do 13 proc. w badaniu z 2025 r. W mniejszych miastach spadek był jeszcze większy – z 30 proc. w 2021 r. do 19 proc. w 2025 r. Oznacza to, że coraz więcej osób objętych jest obowiązkiem uiszczania opłat przy wjeździe do miast. Rozwój pakietów miejskich i umów wzrostu miejskiego sprawia, że różnice między regionami w Norwegii stają się coraz bardziej widoczne.
Już nie unikniesz opłaty drogowej. Norwegia wprowadza europejskie, surowe przepisy

Gigantyczne wpływy z bompenger

Według wstępnych danych firm zarządzających systemami opłat, kierowcy zapłacili w 2024 r. około 15,5 mld NOK w formie bompenger, podczas gdy w 2021 r. suma ta wynosiła 13,4 mld NOK. Obecnie opłaty obowiązują w strefach wokół trzynastu norweskich miast. Rozszerzanie się takich systemów budzi pytania o skutki społeczne i finansowe dla mieszkańców.

Strefy płatnych dróg obejmują m.in. Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger wraz z okolicznymi gminami, Kristiansand, Tromsø, Fredrikstad i Sarpsborg, Skien i Porsgrunn (drugi etap od 2026 r.), Ålesund, Kristiansund, Haugesund i Karmøy, Tønsberg oraz Bodø.

Spadek liczby osób niepłacących oraz wzrost łącznych wpływów z opłat pokazują, jak ważnym źródłem finansowania transportu stały się pakiety miejskie i umowy wzrostu miejskiego. Rosnąca liczba stref płatnych podkreśla potrzebę dalszej debaty nad ich wpływem na mobilność oraz nad kwestiami społecznymi związanymi z systemem opłat drogowych w Norwegii.
