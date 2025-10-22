Norwegia zachłysnęła się samochodami elektrycznymi? Popularne modele znacznie podrożeją
22 października 2025 15:11
Aktywiści twierdzą, że utrudni to dalszą elektryfikację samochodów w Norwegii. Trygve - stock.adobe.com.standardowa/tylko do użytku redakcyjnego
Od 2027 roku zwolnienie ma zostać całkowicie zniesione. Każdy elektryk będzie objęty podatkiem. Przykładowo, dla auta wartego 500 tys. NOK, różnica kosztu wyniesie około 125 tys. NOK po wprowadzeniu pełnego podatku.
Elbile podrożeją o 50 tys. w ciągu roku
Osoby, które zamówiły samochód, ale nie otrzymają go przed końcem roku, mogą zostać obciążone wyższą ceną.
Tesla Model Y podrożeje o ponad 50 tys. NOK w ciągu roku i 125 tys. w skali dwóch lat.Fot. Ståle Frydenlund, Norsk elbilforening
Nowy podatek odbije się Norwegii czkawką?
Przedstawiciele branży podkreślają, że tegoroczna i przyszłoroczna zmiana podatków to wyjątkowo duży skok w historii norweskiego rynku motoryzacyjnego. W efekcie tempo wprowadzania aut elektrycznych może się spowolnić.
