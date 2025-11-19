Nadchodzi nowe wyzwanie dla kierowców elektryków. Z tym trzeba się liczyć
19 listopada 2025 13:02
Podgrzewanie baterii przed ładowaniem jest kluczowe dla efektywności. Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
Kolejnym istotnym elementem jest możliwość podgrzewania baterii przed szybkim ładowaniem. Zimne ogniwa przekazują mniej energii, a gęste, mroźne powietrze zwiększa opory jazdy. Śnieg i błoto pośniegowe dodatkowo podbijają zużycie energii.
Rola akumulatora 12V
Ogrzewanie kabiny, siedzeń i kierownicy może obniżać jego napięcie. Dlatego specjaliści zalecają regularne sprawdzanie jego stanu zimą.
Kontrola ciśnienia w oponach jest istotna w zimowych warunkach.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa
Zimowe nawyki kierowców
Warto także kontrolować ciśnienie w oponach, które w mrozie potrafi zauważalnie spaść. Nawet niewielki spadek ciśnienia zwiększa opór w trakcie jazdy i związane z tym zużycie energii.
Nowe technologie poprawiają zimową jazdę
Rozwój technologii sprawia, że producenci wprowadzają kolejne rozwiązania ułatwiające zimowe podróże. Dzięki nim nowoczesne modele coraz lepiej radzą sobie na chłodnych, skandynawskich drogach.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz