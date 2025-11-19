Nadchodzi nowe wyzwanie dla kierowców elektryków. Z tym trzeba się liczyć

Podgrzewanie baterii przed ładowaniem jest kluczowe dla efektywności. Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Zimowe temperatury mocno obciążają samochody elektryczne. Choć większość modeli działa nawet przy minus 40 stopniach, kierowcy muszą liczyć się z krótszym zasięgiem i wolniejszym ładowaniem. Kluczowe stają się rozwiązania ułatwiające pracę baterii w mrozie.

Pierwszym czynnikiem wpływającym na zachowanie auta elektrycznego zimą jest sprawność pompy ciepła. To ona decyduje o tym, ile energii z głównego akumulatora trafi na ogrzewanie kabiny.



Kolejnym istotnym elementem jest możliwość podgrzewania baterii przed szybkim ładowaniem. Zimne ogniwa przekazują mniej energii, a gęste, mroźne powietrze zwiększa opory jazdy. Śnieg i błoto pośniegowe dodatkowo podbijają zużycie energii.

Rola akumulatora 12V W niskich temperaturach ważny jest także mały akumulator 12V. W autach elektrycznych ma on lżejsze zadanie niż w pojazdach spalinowych, ale nadal może mieć trudności przy wielu krótkich trasach. W takich sytuacjach nie zawsze zdąży się doładować z głównej baterii.



Ogrzewanie kabiny, siedzeń i kierownicy może obniżać jego napięcie. Dlatego specjaliści zalecają regularne sprawdzanie jego stanu zimą.

Kontrola ciśnienia w oponach jest istotna w zimowych warunkach.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Zimowe nawyki kierowców Zimowe warunki sprawiają, że szczególnie istotne stają się dobre nawyki kierowców. Wstępne ogrzanie kabiny i baterii podczas ładowania zwiększa zasięg i poprawia komfort jazdy. Unikanie szybkiego ładowania na początku trasy skraca czas postoju, ponieważ zimna bateria przyjmuje energię znacznie wolniej.



Warto także kontrolować ciśnienie w oponach, które w mrozie potrafi zauważalnie spaść. Nawet niewielki spadek ciśnienia zwiększa opór w trakcie jazdy i związane z tym zużycie energii.

Nowe technologie poprawiają zimową jazdę Zimowa eksploatacja samochodów elektrycznych wymaga prostych, ale systematycznych działań. Kierowcy korzystający z funkcji podgrzewania baterii i dbający o stan pojazdu mogą liczyć na sprawniejszą jazdę w mrozie.



Rozwój technologii sprawia, że producenci wprowadzają kolejne rozwiązania ułatwiające zimowe podróże. Dzięki nim nowoczesne modele coraz lepiej radzą sobie na chłodnych, skandynawskich drogach.