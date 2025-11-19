Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

Już jest! Polsko-norweski

Kalendarz 2026

Sprawdź
Autopromocja

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Transport i komunikacja

Nadchodzi nowe wyzwanie dla kierowców elektryków. Z tym trzeba się liczyć

Redakcja

19 listopada 2025 13:02

Kopiuj link
Nadchodzi nowe wyzwanie dla kierowców elektryków. Z tym trzeba się liczyć

Podgrzewanie baterii przed ładowaniem jest kluczowe dla efektywności. Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Zimowe temperatury mocno obciążają samochody elektryczne. Choć większość modeli działa nawet przy minus 40 stopniach, kierowcy muszą liczyć się z krótszym zasięgiem i wolniejszym ładowaniem. Kluczowe stają się rozwiązania ułatwiające pracę baterii w mrozie.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Rusztowania/ Montaż / Demontaż / Wynajem

Laskowski Creative | Strony Internetowe | Marketing online | Projekty graficzne | Wsparcie IT

Multi VVS&Varmepumper AS - Usługi hydrauliczne oraz montaż pomp ciepła

Ogłoszenia MojaNorwegia

Pierwszym czynnikiem wpływającym na zachowanie auta elektrycznego zimą jest sprawność pompy ciepła. To ona decyduje o tym, ile energii z głównego akumulatora trafi na ogrzewanie kabiny.

Kolejnym istotnym elementem jest możliwość podgrzewania baterii przed szybkim ładowaniem. Zimne ogniwa przekazują mniej energii, a gęste, mroźne powietrze zwiększa opory jazdy. Śnieg i błoto pośniegowe dodatkowo podbijają zużycie energii.
Po meble rowerem, na piwo samochodem? Oslo tnie miejsca parkingowe

Rola akumulatora 12V

W niskich temperaturach ważny jest także mały akumulator 12V. W autach elektrycznych ma on lżejsze zadanie niż w pojazdach spalinowych, ale nadal może mieć trudności przy wielu krótkich trasach. W takich sytuacjach nie zawsze zdąży się doładować z głównej baterii.

Ogrzewanie kabiny, siedzeń i kierownicy może obniżać jego napięcie. Dlatego specjaliści zalecają regularne sprawdzanie jego stanu zimą.
Kontrola ciśnienia w oponach jest istotna w zimowych warunkach.

Kontrola ciśnienia w oponach jest istotna w zimowych warunkach.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Zimowe nawyki kierowców

Zimowe warunki sprawiają, że szczególnie istotne stają się dobre nawyki kierowców. Wstępne ogrzanie kabiny i baterii podczas ładowania zwiększa zasięg i poprawia komfort jazdy. Unikanie szybkiego ładowania na początku trasy skraca czas postoju, ponieważ zimna bateria przyjmuje energię znacznie wolniej.

Warto także kontrolować ciśnienie w oponach, które w mrozie potrafi zauważalnie spaść. Nawet niewielki spadek ciśnienia zwiększa opór w trakcie jazdy i związane z tym zużycie energii.
Tragiczny bilans na drogach Norwegii. Młodzi kierowcy wśród ofiar tragicznych wypadków

Nowe technologie poprawiają zimową jazdę

Zimowa eksploatacja samochodów elektrycznych wymaga prostych, ale systematycznych działań. Kierowcy korzystający z funkcji podgrzewania baterii i dbający o stan pojazdu mogą liczyć na sprawniejszą jazdę w mrozie.

Rozwój technologii sprawia, że producenci wprowadzają kolejne rozwiązania ułatwiające zimowe podróże. Dzięki nim nowoczesne modele coraz lepiej radzą sobie na chłodnych, skandynawskich drogach.
0
0
0
0
0
Idealne opony dla Twojego auta
Sprawdź wyszukiwarkę opon Dekk.eu
reklama

Moja Norwegia poleca

Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych Troll Rental Stillas utleie As
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK Pedzik transport Szkolenia Online 96015 Polski Psychotraumatolog w Oslo
Nordland (Norwegia), Narvik
Cieśla konstrukcyjny / Stolarz – Narvik
Przejdź do ogłoszenia
Cieśla konstrukcyjny / Stolarz – Narvik
Oslo, okręg miasta, Oslo
ZATRUDNIE PRACOWNIKOW BUDWOLANYCH OD ZARAZ
Przejdź do ogłoszenia
ZATRUDNIE PRACOWNIKOW BUDWOLANYCH OD ZARAZ ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN
Oslo, okręg miasta
Hurtownia materiałów budowlanych | Sprzedaż okien i drzwi
Przejdź do ogłoszenia
Hurtownia materiałów budowlanych | Sprzedaż okien i drzwi Masaż
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.