Koniec ulg dla kierowców samochodów elektrycznych? Generują koszty, a płacą mniej podatków
09 lutego 2026 09:03
Raport wskazuje na lukę w finansowaniu infrastruktury drogowej. Fot. Wygenerowano przy pomocy AI
Równe koszty korzystania z dróg
Torvik podkreśla, że samochody elektryczne również generują koszty dla społeczeństwa. Raport odnosi się do tzw. kosztów zewnętrznych. Są one związane z ruchem drogowym. Eksperci uważają, że powinny być one wyceniane także w przypadku elektryków. Dotyczy to całej sieci drogowej.
Wraz ze wzrostem liczby elbili wpływy z podatków maleją.Fot. Norweskie Stowarzyszenie Samochodów Elektrycznych
Podatek za korzystanie z dróg a elektryfikacja transportu
Zdaniem Torvika kluczowa jest relacja cen między samochodami elektrycznymi a spalinowymi. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że wpływa ona na wybory kierowców. Raport zwraca też uwagę na wpływy do budżetu państwa. Znaczna część ulg podatkowych z ostatniej dekady dotyczyła elbili. Komitet wskazuje na moment uzyskiwania tych dochodów.
