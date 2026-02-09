Strona korzysta z plików cookies

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Transport i komunikacja

Koniec ulg dla kierowców samochodów elektrycznych? Generują koszty, a płacą mniej podatków

Redakcja

09 lutego 2026 09:03

Kopiuj link
Koniec ulg dla kierowców samochodów elektrycznych? Generują koszty, a płacą mniej podatków

Raport wskazuje na lukę w finansowaniu infrastruktury drogowej. Fot. Wygenerowano przy pomocy AI

Kierowcy samochodów elektrycznych powinni w większym stopniu płacić za korzystanie z dróg. Takie zalecenie przedstawił norweski Komitet ds. Polityki Fiskalnej w najnowszym raporcie.

Dotychczas użytkownicy samochodów elektrycznych byli w dużej mierze zwolnieni z opłat drogowych. Zdaniem ekspertów obecny system wymaga zmian. Raport został przekazany ministrowi finansów Jensowi Stoltenbergowi. Dokument dotyczy długoterminowych wyzwań polityki fiskalnej.
Samochód z drugiej ręki w Norwegii. Jeden model zmiótł konkurencję

Równe koszty korzystania z dróg

Komitet ds. Polityki Fiskalnej wskazuje, że samochody elektryczne powodują takie same skutki jak auta spalinowe. Chodzi o korki oraz zużycie nawierzchni. Według przewodniczącego komitetu, Ragnara Torvika, koszty powinny być uwzględnione w opłatach. Obecny system tego nie przewiduje. Kierowcy elbili płacą dziś mniej niż użytkownicy samochodów spalinowych.

Torvik podkreśla, że samochody elektryczne również generują koszty dla społeczeństwa. Raport odnosi się do tzw. kosztów zewnętrznych. Są one związane z ruchem drogowym. Eksperci uważają, że powinny być one wyceniane także w przypadku elektryków. Dotyczy to całej sieci drogowej.
Wraz ze wzrostem liczby elbili wpływy z podatków maleją.

Wraz ze wzrostem liczby elbili wpływy z podatków maleją.Fot. Norweskie Stowarzyszenie Samochodów Elektrycznych

Podatek za korzystanie z dróg a elektryfikacja transportu

Podatek za korzystanie z dróg płacą obecnie kierowcy używający benzyny i diesla. Energia elektryczna nie jest objęta tą opłatą. Komitet krytykuje takie rozwiązanie. W raporcie zapisano, że coraz większa grupa kierowców nie pokrywa kosztów, które generuje.

Zdaniem Torvika kluczowa jest relacja cen między samochodami elektrycznymi a spalinowymi. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że wpływa ona na wybory kierowców. Raport zwraca też uwagę na wpływy do budżetu państwa. Znaczna część ulg podatkowych z ostatniej dekady dotyczyła elbili. Komitet wskazuje na moment uzyskiwania tych dochodów.
Po norweskich drogach jeżdżą niesprawne auta? Dramatyczne wyniki kontroli w 2025 roku
Raport ma charakter doradczy i jest przedstawiany rządowi raz w roku. Rekomendacje nie oznaczają automatycznych zmian w przepisach. O przyszłych opłatach zdecydują politycy. Dokument wpisuje się w szerszą debatę o finansowaniu infrastruktury drogowej. Dotyczy ona rosnącej liczby samochodów elektrycznych na norweskich drogach.
Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

