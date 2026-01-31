Samochód z drugiej ręki w Norwegii. Jeden model zmiótł konkurencję
31 stycznia 2026 13:49
Na rynku wtórnym, podobnie do pierwotnego, również dominował model elektryczny. Fot. Steve Jurvetson/Flickr.com, CC BY 2.0
Tesla Model 3 liderem rynku wtórnego
FINN podkreśla, że o wyniku zdecydowało połączenie ceny, dostępności i popytu. Analiza nie obejmuje pojedynczych kampanii. Uwzględnia tylko długoterminowe trendy rynkowe. Tesla Model 3 spełniała oczekiwania szerokiej grupy kupujących.
Dealerzy w cieniu popularnego modelu
FINN wskazuje, że skuteczność dealerów była ściśle związana z popytem na model. Kluczowe było szybkie reagowanie na rynek. Znaczenie miała także prezentacja ofert na platformie. Dealerzy korzystali z rosnącego zainteresowania samochodem.
