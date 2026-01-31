Samochód z drugiej ręki w Norwegii. Jeden model zmiótł konkurencję

Na rynku wtórnym, podobnie do pierwotnego, również dominował model elektryczny. Fot. Steve Jurvetson/Flickr.com, CC BY 2.0

Tesla Model 3 została uznana za najpopularniejszy samochód używany w Norwegii według danych portalu ogłoszeniowego FINN.no. Model dominował na rynku wtórnym w 2025 r. pod względem sprzedaży i zainteresowania kupujących.

Wyróżnienie oparto na analizie największego rynku aut używanych w Norwegii. Dane obejmują rzeczywiste transakcje oraz popyt. Tesla Model 3 wyróżniała się na tle innych modeli przez cały rok. Popularność przełożyła się na wysoką aktywność dealerów.

Tesla Model 3 liderem rynku wtórnego Tesla Model 3 została wskazana jako Samochód Roku na rynku wtórnym. Model osiągnął najwyższe wyniki sprzedaży na platformie FINN w 2025 r. Dane pokazują stabilne zainteresowanie w różnych przedziałach cenowych. Samochód był chętnie wybierany zarówno przez klientów indywidualnych, jak i firmy.



FINN podkreśla, że o wyniku zdecydowało połączenie ceny, dostępności i popytu. Analiza nie obejmuje pojedynczych kampanii. Uwzględnia tylko długoterminowe trendy rynkowe. Tesla Model 3 spełniała oczekiwania szerokiej grupy kupujących.

Tesla Model 3 produkowana jest od 2017 roku. Egzemplarz na zdjęciu to model po drugim liftingu.CC0

Dealerzy w cieniu popularnego modelu Wysoka popularność modelu wpłynęła na wyniki sprzedażowe dealerów. Najwięcej egzemplarzy Tesli Model 3 sprzedała firma Rebil. Kolejne miejsca zajęły Grandahl Bil oraz Car4Sale. Ranking powstał wyłącznie na podstawie wolumenu sprzedaży.



FINN wskazuje, że skuteczność dealerów była ściśle związana z popytem na model. Kluczowe było szybkie reagowanie na rynek. Znaczenie miała także prezentacja ofert na platformie. Dealerzy korzystali z rosnącego zainteresowania samochodem.

Inicjatywa Samochód Roku na rynku wtórnym ma pokazywać realny obraz rynku. FINN opiera zestawienia na danych z 2025 r. Według platformy około 78 proc. samochodów sprzedawanych w Norwegii to auta używane. Popularność Tesli Model 3 wpisuje się w ten trend i pokazuje kierunek wyborów kupujących.