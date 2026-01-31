Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

Nawet 20% rabatu

Kalendarz 2026

Zamów
Autopromocja

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Transport i komunikacja

Samochód z drugiej ręki w Norwegii. Jeden model zmiótł konkurencję

Redakcja

31 stycznia 2026 13:49

Kopiuj link
Samochód z drugiej ręki w Norwegii. Jeden model zmiótł konkurencję

Na rynku wtórnym, podobnie do pierwotnego, również dominował model elektryczny. Fot. Steve Jurvetson/Flickr.com, CC BY 2.0

Tesla Model 3 została uznana za najpopularniejszy samochód używany w Norwegii według danych portalu ogłoszeniowego FINN.no. Model dominował na rynku wtórnym w 2025 r. pod względem sprzedaży i zainteresowania kupujących.

Wyróżnienie oparto na analizie największego rynku aut używanych w Norwegii. Dane obejmują rzeczywiste transakcje oraz popyt. Tesla Model 3 wyróżniała się na tle innych modeli przez cały rok. Popularność przełożyła się na wysoką aktywność dealerów.
Mieszkańcy Norwegii wydali fortunę na samochody. Kwota przekroczyła nową barierę

Tesla Model 3 liderem rynku wtórnego

Tesla Model 3 została wskazana jako Samochód Roku na rynku wtórnym. Model osiągnął najwyższe wyniki sprzedaży na platformie FINN w 2025 r. Dane pokazują stabilne zainteresowanie w różnych przedziałach cenowych. Samochód był chętnie wybierany zarówno przez klientów indywidualnych, jak i firmy.

FINN podkreśla, że o wyniku zdecydowało połączenie ceny, dostępności i popytu. Analiza nie obejmuje pojedynczych kampanii. Uwzględnia tylko długoterminowe trendy rynkowe. Tesla Model 3 spełniała oczekiwania szerokiej grupy kupujących.
Tesla Model 3 produkowana jest od 2017 roku. Egzemplarz na zdjęciu to model po drugim liftingu.

Tesla Model 3 produkowana jest od 2017 roku. Egzemplarz na zdjęciu to model po drugim liftingu.CC0

Dealerzy w cieniu popularnego modelu

Wysoka popularność modelu wpłynęła na wyniki sprzedażowe dealerów. Najwięcej egzemplarzy Tesli Model 3 sprzedała firma Rebil. Kolejne miejsca zajęły Grandahl Bil oraz Car4Sale. Ranking powstał wyłącznie na podstawie wolumenu sprzedaży.

FINN wskazuje, że skuteczność dealerów była ściśle związana z popytem na model. Kluczowe było szybkie reagowanie na rynek. Znaczenie miała także prezentacja ofert na platformie. Dealerzy korzystali z rosnącego zainteresowania samochodem.
Historyczny moment w Norwegii. Elektryków więcej niż diesli
Inicjatywa Samochód Roku na rynku wtórnym ma pokazywać realny obraz rynku. FINN opiera zestawienia na danych z 2025 r. Według platformy około 78 proc. samochodów sprzedawanych w Norwegii to auta używane. Popularność Tesli Model 3 wpisuje się w ten trend i pokazuje kierunek wyborów kupujących.
0
0
0
0
0
TrollParts - polska hurtownia motoryzacyjna w Norwegii
Części do aut, motocykli i maszyn. Gwarancja wsparcia i dobrych cen.
reklama

Moja Norwegia poleca

Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK Masaż Stillas utleie As ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN Troll Rental 2 Sklep zielarski Danuta Bauza Szkolenia Online 96015 Polski Psychotraumatolog w Oslo Pedzik transport
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.