Mieszkańcy Norwegii mogą stracić 50 tys. NOK. Wszystko przez plany rządu
03 listopada 2025 12:37
W skali dwóch lat, zmiana przepisów będzie kosztowała Norwegów nawet 125 tys. NOK za jeden pojazd. Fot. materiały prasowe Portu w Drammen
Podwójne ryzyko dla kupujących
W przypadku anulowania umowy kupujący może zapłacić od 3 do 6 proc. wartości auta, czyli nawet 30 tys. NOK przy zakupie pojazdu za 500 tys. NOK. Iversen radzi, by wybierać samochody dostępne w magazynie lub domagać się gwarancji dostawy przed końcem roku.
Klienci ponoszą podwójne ryzyko. Większość umów zawiera klauzule, które dają sprzedawcy prawo do doliczenia opłat naliczanych między zamówieniem a dostawą.Fot. Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0/Wolfmann
Przemysł motoryzacyjny reaguje na obawy konsumentów
Rekordowy rok w porcie Drammen
Wzmożony ruch ma potrwać do Bożego Narodzenia, ponieważ importerzy starają się dostarczyć pojazdy jeszcze przed wprowadzeniem wyższych opłat. Podobna sytuacja miała miejsce w 2021 roku, gdy ogłoszono pierwszy podatek VAT na samochody elektryczne.
