Biznes i gospodarka

Mieszkańcy Norwegii mogą stracić 50 tys. NOK. Wszystko przez plany rządu

Redakcja

03 listopada 2025 12:37

Kopiuj link
Mieszkańcy Norwegii mogą stracić 50 tys. NOK. Wszystko przez plany rządu

W skali dwóch lat, zmiana przepisów będzie kosztowała Norwegów nawet 125 tys. NOK za jeden pojazd. Fot. materiały prasowe Portu w Drammen

Rada Konsumentów apeluje do Norwegów planujących zakup nowego samochodu, aby zachowali ostrożność. Powodem jest ryzyko finansowe związane z możliwym opóźnieniem dostaw i wejściem nowych przepisów dotyczących podatku VAT. Wielu klientów może zapłacić więcej, niż planowało, jeśli ich pojazd nie zostanie dostarczony i zarejestrowany przed końcem roku.

W Norwegii obserwowany jest intensywny ruch w salonach samochodowych. Klienci starają się zdążyć z zakupem przed Nowym Rokiem, by uniknąć wyższych cen. Rządowa propozycja zakłada bowiem obniżenie progu zwolnienia z VAT dla samochodów elektrycznych z 500 tys. do 300 tys. NOK. Przeciętny pojazd będzie droższy o około 50 tys. NOK. Choć budżet nie został jeszcze formalnie przyjęty, niewiele wskazuje na zmiany w planach rządu.
Nowa decyzja Norges Bank. Może wpłynąć na kurs korony norweskiej

Podwójne ryzyko dla kupujących

Według Thomasa Iversena z Rady ds. Konsumentów nabywcy mogą znaleźć się w trudnej sytuacji, jeśli samochód nie zostanie dostarczony na czas. Standardowe umowy pozwalają dealerom doliczyć dodatkowe koszty wynikające z wprowadzonych zmian podatkowych. Ryzyko wzrostu ceny często spoczywa na kliencie.

W przypadku anulowania umowy kupujący może zapłacić od 3 do 6 proc. wartości auta, czyli nawet 30 tys. NOK przy zakupie pojazdu za 500 tys. NOK. Iversen radzi, by wybierać samochody dostępne w magazynie lub domagać się gwarancji dostawy przed końcem roku.
Klienci ponoszą podwójne ryzyko. Większość umów zawiera klauzule, które dają sprzedawcy prawo do doliczenia opłat naliczanych między zamówieniem a dostawą.Fot. Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0/Wolfmann

Przemysł motoryzacyjny reaguje na obawy konsumentów

Przedstawiciele branży motoryzacyjnej uspokajają, że dealerzy robią wszystko, by dotrzymać terminów. Stig Morten Nilsen z Norweskiego Stowarzyszenia Przemysłu Motoryzacyjnego podkreśla, że salony nie obiecują niemożliwego i są uczciwe wobec klientów. Problemy wynikają z decyzji władz o zmianie przepisów w krótkim czasie. Ministerstwo Finansów szacuje, że utrzymanie dotychczasowego progu VAT kosztowałoby państwo 2,2 mld NOK w 2026 roku.
Największy problem elektryków. Kierowcy nie radzą sobie z akumulatorem

Rekordowy rok w porcie Drammen

Port Drammen przygotowuje się na rekordowy rok. To właśnie tam trafia około 75 proc. wszystkich samochodów importowanych do Norwegii. Według dyrektora portu Arne Fosena, liczba dostarczanych aut przekroczy 135 tys., co będzie nowym rekordem.

Wzmożony ruch ma potrwać do Bożego Narodzenia, ponieważ importerzy starają się dostarczyć pojazdy jeszcze przed wprowadzeniem wyższych opłat. Podobna sytuacja miała miejsce w 2021 roku, gdy ogłoszono pierwszy podatek VAT na samochody elektryczne.
