  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Transport i komunikacja

Elektryczny boom w Norwegii. Wiemy, ile procent aut to elbile

Redakcja

23 stycznia 2026 12:49

Elektryczny boom w Norwegii. Wiemy, ile procent aut to elbile

Norwegia wyróżnia się na tle Europy i całego świata. Fot. Shutterstock, za: OFV

Norwegia zakończyła 2025 rok jako globalny lider elektromobilności. Dane norweskiej Rady Informacji o Ruchu Drogowym pokazują niemal pełną elektryfikację rynku nowych samochodów.

Z komunikatu norweskiej Rady Informacji o Ruchu Drogowym (Opplysningsrådet for veitrafikken, OFV) wynika, że decydujące znaczenie miały krajowe warunki podatkowe i regulacyjne. Rynek przyspieszył szczególnie pod koniec 2025 roku. Grudzień przyniósł rekordowe wyniki rejestracji. Zjawisko było bezpośrednio związane ze zmianami przepisów od 1 stycznia 2026 roku.
Rekordowy napływ aut. Norwegia zalana samochodami elektrycznymi

Rekordowe rejestracje w Norwegii

W 2025 roku w Norwegii zarejestrowano 179 550 nowych samochodów osobowych. Oznacza to wzrost o 39,5 proc. w porównaniu z 2024 rokiem. Sam grudzień zakończył się liczbą 35 188 pierwszych rejestracji. To wynik wyższy o 157,8 proc. rok do roku.

Samochody elektryczne stanowiły 95,9 proc. nowych rejestracji. Auta benzynowe i z silnikiem Diesla zostały w praktyce wyeliminowane z rynku pierwotnego. Na koniec 2025 roku 32,5 proc. wszystkich samochodów osobowych w Norwegii było w pełni elektrycznych. To najwyższy udział w całym regionie nordyckim.
TOP10 nowych modeli samochodów w 2025 roku.

TOP10 nowych modeli samochodów w 2025 roku.Materiały prasowe OFV

Rynek reaguje na decyzje fiskalne

Według norweskiej Rady Informacji o Ruchu Drogowym końcówka roku była efektem kilku czynników. Znaczenie miała wysoka dostępność pojazdów. Istotne były również intensywne działania promocyjne importerów i dealerów. Kluczową rolę odegrały jednak zapowiedziane zmiany podatkowe od 2026 roku.

Wielu klientów zdecydowało się przyspieszyć zakup nowego samochodu. Celem było utrzymanie dotychczasowych warunków dla aut elektrycznych. Dane pokazują, że norweski rynek szybko dostosowuje się do zmian regulacyjnych. Skutki decyzji administracyjnych są widoczne bezpośrednio w statystykach.
Popularność pojazdów przez wzgląd na rodzaj energii na przestrzeni ostatnich pięciu lat.

Popularność pojazdów przez wzgląd na rodzaj energii na przestrzeni ostatnich pięciu lat.Materiały prasowe OFV

Kierowcy nie mają wyboru. W tych gminach nowe samochody są tylko elektryczne
Na tle Norwegii pozostałe kraje nordyckie zwiększają udział aut elektrycznych w wolniejszym tempie. Dania, Szwecja i Finlandia notują wzrosty, lecz przy znacznie niższych poziomach niż norweski. Norweskie krajowe ramy prawne i podatkowe w największym stopniu determinują tempo zmian na rynku motoryzacyjnym.
Komentarze (1)
Dodaj komentarz
Co za kretyn pisał ten artykuł
43 minut temu
W Polsce w PRL w pewnym okresie prawie 100 % kupowanych w sklepach to był ocet i musztarda.

Nie dlatego że ludzie kochali taki asortyment tylko dlatego że tylko taki pozostawiono im wybór.

Jak ludzie mają kupować inne niż elektryczna samochody skoro prawie tylko takie importowane są przez dealerów.
Ponadto do zakupionego auta elektrycznego z naszych podatków rząd dopłaca kupującemu a na zakupione auto spalinowe nakłada się kary i podatkowe przeszkody
0
Odpowiedz

