Elektryczny boom w Norwegii. Wiemy, ile procent aut to elbile
23 stycznia 2026 12:49
Norwegia wyróżnia się na tle Europy i całego świata. Fot. Shutterstock, za: OFV
Rekordowe rejestracje w Norwegii
Samochody elektryczne stanowiły 95,9 proc. nowych rejestracji. Auta benzynowe i z silnikiem Diesla zostały w praktyce wyeliminowane z rynku pierwotnego. Na koniec 2025 roku 32,5 proc. wszystkich samochodów osobowych w Norwegii było w pełni elektrycznych. To najwyższy udział w całym regionie nordyckim.
Rynek reaguje na decyzje fiskalne
Wielu klientów zdecydowało się przyspieszyć zakup nowego samochodu. Celem było utrzymanie dotychczasowych warunków dla aut elektrycznych. Dane pokazują, że norweski rynek szybko dostosowuje się do zmian regulacyjnych. Skutki decyzji administracyjnych są widoczne bezpośrednio w statystykach.
Popularność pojazdów przez wzgląd na rodzaj energii na przestrzeni ostatnich pięciu lat.Materiały prasowe OFV
Nie dlatego że ludzie kochali taki asortyment tylko dlatego że tylko taki pozostawiono im wybór.
Jak ludzie mają kupować inne niż elektryczna samochody skoro prawie tylko takie importowane są przez dealerów.
Ponadto do zakupionego auta elektrycznego z naszych podatków rząd dopłaca kupującemu a na zakupione auto spalinowe nakłada się kary i podatkowe przeszkody