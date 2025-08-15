Strona korzysta z plików cookies

Aktualności

Norwegia bije Polskę na głowę w światowym rankingu konkurencyjności

Emil Bogumił

15 sierpnia 2025 11:23

Kopiuj link
Norwegia bije Polskę na głowę w światowym rankingu konkurencyjności

Norwegia ma być lepiej przygotowana do prowadzenia biznesu od większości państw świata. Fot. Pixabay

Norwegia zajęła 12. miejsce, a Polska 52. pozycję w globalnym rankingu konkurencyjności IMD 2025 obejmującym 69 gospodarek. Zestawienie ocenia m.in. stabilność makroekonomiczną, jakość instytucji, innowacyjność oraz zdolność do reagowania na globalne wyzwania.

Ogłoszenia MojaNorwegia

Norwegia, mimo wysokiej pozycji, powinna ograniczyć, a najlepiej zmniejszyć wydatki publiczne, które pozostają wysokie i nadal rosną w porównaniu z innymi państwami. Konieczne jest zwiększenie produktywności poprzez podniesienie aktywności zawodowej pracowników, m.in. dzięki skuteczniejszym rozwiązaniom dotyczącym absencji chorobowych i świadczeń rentowych.

Ważnym obszarem pozostaje także efektywne inwestowanie w infrastrukturę, w tym w drogi, z priorytetem nadawanym projektom wybieranym na podstawie analiz kosztów i korzyści.
Koszty życia w Polsce i Norwegii. Kraj fiordów wśród najdroższych na świecie

Polska musi sporo poprawić

Polska znalazła się w drugiej połowie stawki, co wskazuje na potrzebę poprawy w wielu obszarach, w tym w jakości instytucji, innowacyjności i efektywności biznesowej. Wynik ten odzwierciedla również wpływ globalnych wyzwań, takich jak rosnąca inflacja, zmienność kursów walut i presja na dostosowanie się do trendów zielonej transformacji.

W rankingu Norwegia uplasowała się pomiędzy Kanadą (11. miejsce) a Stanami Zjednoczonymi (13. miejsce), natomiast Polska znalazła się pomiędzy Filipinami (51. miejsce) a Chorwacją (53. miejsce)
Ocenie podlegały nie tylko wskaźniki czysto ekonomiczne, takie jak PKB czy produktywność, ale także m.in. zielona transformacja i przejrzystość prawa.

Ocenie podlegały nie tylko wskaźniki czysto ekonomiczne, takie jak PKB czy produktywność, ale także m.in. zielona transformacja i przejrzystość prawa.

Szybkie reagowanie i technologia najważniejsze?

Światowy ranking IMD pokazuje, że utrzymanie lub poprawa pozycji wymaga długofalowej strategii łączącej politykę rządu, innowacyjność przedsiębiorstw oraz współpracę międzynarodową. Norwegia i Polska stoją przed różnymi wyzwaniami, ale obie gospodarki muszą dostosować się do zmieniających się realiów globalnego handlu i technologii. Konkurencyjność w coraz bardziej złożonym świecie zależeć będzie od zdolności do szybkiego reagowania, inwestowania w kapitał ludzki oraz efektywnego zarządzania zasobami.

W zestawieniu najlepiej wypadły Szwajcaria, Singapur i Hongkong, zajmując odpowiednio trzy pierwsze miejsca. Na końcu rankingu znalazły się Namibia, Nigeria i Wenezuela.
