Norwegia bije Polskę na głowę w światowym rankingu konkurencyjności

Norwegia ma być lepiej przygotowana do prowadzenia biznesu od większości państw świata. Fot. Pixabay

Norwegia zajęła 12. miejsce, a Polska 52. pozycję w globalnym rankingu konkurencyjności IMD 2025 obejmującym 69 gospodarek. Zestawienie ocenia m.in. stabilność makroekonomiczną, jakość instytucji, innowacyjność oraz zdolność do reagowania na globalne wyzwania.

Norwegia, mimo wysokiej pozycji, powinna ograniczyć, a najlepiej zmniejszyć wydatki publiczne, które pozostają wysokie i nadal rosną w porównaniu z innymi państwami. Konieczne jest zwiększenie produktywności poprzez podniesienie aktywności zawodowej pracowników, m.in. dzięki skuteczniejszym rozwiązaniom dotyczącym absencji chorobowych i świadczeń rentowych.



Ważnym obszarem pozostaje także efektywne inwestowanie w infrastrukturę, w tym w drogi, z priorytetem nadawanym projektom wybieranym na podstawie analiz kosztów i korzyści.

Polska musi sporo poprawić Polska znalazła się w drugiej połowie stawki, co wskazuje na potrzebę poprawy w wielu obszarach, w tym w jakości instytucji, innowacyjności i efektywności biznesowej. Wynik ten odzwierciedla również wpływ globalnych wyzwań, takich jak rosnąca inflacja, zmienność kursów walut i presja na dostosowanie się do trendów zielonej transformacji.



W rankingu Norwegia uplasowała się pomiędzy Kanadą (11. miejsce) a Stanami Zjednoczonymi (13. miejsce), natomiast Polska znalazła się pomiędzy Filipinami (51. miejsce) a Chorwacją (53. miejsce)

Ocenie podlegały nie tylko wskaźniki czysto ekonomiczne, takie jak PKB czy produktywność, ale także m.in. zielona transformacja i przejrzystość prawa.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Szybkie reagowanie i technologia najważniejsze? Światowy ranking IMD pokazuje, że utrzymanie lub poprawa pozycji wymaga długofalowej strategii łączącej politykę rządu, innowacyjność przedsiębiorstw oraz współpracę międzynarodową. Norwegia i Polska stoją przed różnymi wyzwaniami, ale obie gospodarki muszą dostosować się do zmieniających się realiów globalnego handlu i technologii. Konkurencyjność w coraz bardziej złożonym świecie zależeć będzie od zdolności do szybkiego reagowania, inwestowania w kapitał ludzki oraz efektywnego zarządzania zasobami.



W zestawieniu najlepiej wypadły Szwajcaria, Singapur i Hongkong, zajmując odpowiednio trzy pierwsze miejsca. Na końcu rankingu znalazły się Namibia, Nigeria i Wenezuela.