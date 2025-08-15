Norwegia bije Polskę na głowę w światowym rankingu konkurencyjności
15 sierpnia 2025 11:23
Norwegia ma być lepiej przygotowana do prowadzenia biznesu od większości państw świata. Fot. Pixabay
Ważnym obszarem pozostaje także efektywne inwestowanie w infrastrukturę, w tym w drogi, z priorytetem nadawanym projektom wybieranym na podstawie analiz kosztów i korzyści.
Polska musi sporo poprawić
W rankingu Norwegia uplasowała się pomiędzy Kanadą (11. miejsce) a Stanami Zjednoczonymi (13. miejsce), natomiast Polska znalazła się pomiędzy Filipinami (51. miejsce) a Chorwacją (53. miejsce)
Ocenie podlegały nie tylko wskaźniki czysto ekonomiczne, takie jak PKB czy produktywność, ale także m.in. zielona transformacja i przejrzystość prawa.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa
Szybkie reagowanie i technologia najważniejsze?
W zestawieniu najlepiej wypadły Szwajcaria, Singapur i Hongkong, zajmując odpowiednio trzy pierwsze miejsca. Na końcu rankingu znalazły się Namibia, Nigeria i Wenezuela.
