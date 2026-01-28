Polskie i norweskie prawo pracy: zaskakujące różnice, które musisz znać

Dodatki za nadgodziny: W Polsce to 50% lub 100%. W Norwegii ustawowe minimum to tylko 40%.

W Polsce to 50% lub 100%. W Norwegii ustawowe minimum to tylko 40%. Noc i święta: Polskie przepisy gwarantują 20% dodatku za noc i 100% za niedziele/święta. W Norwegii co do zasady takich ustawowych gwarancji brak.

Polskie przepisy gwarantują 20% dodatku za noc i 100% za niedziele/święta. W Norwegii co do zasady takich ustawowych gwarancji brak. Płaca minimalna: W Polsce jest ogólnokrajowa (obecnie 4806 zł brutto). W Norwegii nie ma płacy minimalnej, z wyjątkiem określenia minimalnych stawek godzinowych dla zaledwie kilku branż zawodowych.

Choć w obu krajach standardem jest 8h dziennie i 40h tygodniowo, polskie prawo pracy wlicza do tego czasu 15-minutową przerwę. W norweskim systemie czas ten liczony jest bez przerw, co oznacza, że kodeksowy czas pracy. łącznie z przerwami wynosi 42,5 godzin tygodniowo. Wprawdzie zdecydowana większość firm stosuje umowny wymiar 40 godzin łącznie z przerwami, niemniej musi to wynikać wprost z umowy o pracę.Różnice finansowe są jeszcze wyraźniejsze: