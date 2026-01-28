Polskie i norweskie prawo pracy: zaskakujące różnice, które musisz znać
28 stycznia 2026 07:15
Polskie i norweskie prawo pracy Adobe Stock
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
Formalności na start: kiedy otrzymasz umowę?
Różnice widać też w stabilności zatrudnienia:
- Umowy terminowe: W Polsce po 33 miesiącach lub 3 umowach następuje automatyczne przekształcenie w stały etat. W Norwegii brak sztywnego limitu umów, a prawo do stałego zatrudnienia pojawia się dopiero po 3-4 latach i nie dzieje się to wprost.
- Dokumentacja: Polska wymaga prowadzenia obowiązkowych akt osobowych. W Norwegii brak jest jednolitego systemu dokumentacji.
Rozstanie z firmą: Wypowiedzenie i uzasadnienie
Kluczowa jest jednak treść dokumentu:
- Polska: Wypowiedzenie musi być zawsze pisemne i zawierać konkretne uzasadnienie.
- Norwegia: Choć forma musi być pisemna, pracodawca nie ma obowiązku dołączania pisemnego uzasadnienia swojej decyzji.
Czas pracy i nadgodziny: gdzie zarobisz więcej dodatków?
Różnice finansowe są jeszcze wyraźniejsze:
- Dodatki za nadgodziny: W Polsce to 50% lub 100%. W Norwegii ustawowe minimum to tylko 40%.
- Noc i święta: Polskie przepisy gwarantują 20% dodatku za noc i 100% za niedziele/święta. W Norwegii co do zasady takich ustawowych gwarancji brak.
- Płaca minimalna: W Polsce jest ogólnokrajowa (obecnie 4806 zł brutto). W Norwegii nie ma płacy minimalnej, z wyjątkiem określenia minimalnych stawek godzinowych dla zaledwie kilku branż zawodowych.
Urlopowy zawrót głowy: feriepenger vs płatny wypoczynek
Co tracimy w Norwegii?
- Urlop na żądanie: w Polsce to 4 dni, w Norwegii brak.
- Urlop okolicznościowy: w Polsce ślub czy pogrzeb to płatne dni wolne. W Norwegii prawo ich nie przewiduje.
- Sposób liczenia: polskie 20/26 dni liczy się od poniedziałku do piątku. Norweskie 25 dni liczy się od poniedziałku do soboty (realnie 4 tygodnie i 1 dzień).
Ochrona socjalna: ciąża i wiek emerytalny
- Ochrona przedemerytalna: zakaz zwolnienia na 4 lata przed emeryturą w Polsce. W Norwegii takiej ochrony brak.
- Kobiety w ciąży: w Polsce pełna ochrona przed zwolnieniem (poza upadłością firmy). W Norwegii ochrona jest względna – można wypowiedzieć umowę z przyczyn leżących po stronie firmy.
- Odprawy: w Polsce przy zwolnieniu nie z winy pracownika przysługuje odprawa. W Norwegii brak takiej regulacji.
Sądowa walka o swoje: ryzyko i koszty
W Norwegii sytuacja jest trudniejsza:
- Brak specjalistycznych sądów pracy (sędziowie generaliści).
- Znaczące ryzyko poniesienia wysokich kosztów procesu w razie przegranej.
- Odpowiedzialność za szkody: W Polsce ograniczona do 3-krotności pensji. W Norwegii co do zasady nieograniczona.
Polskie prawo pracy vs Norweskie prawo pracy - w pigułce
Potrzebujesz pomocy prawnej w Norwegii?
Skontaktuj się z kancelarią Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko AS.
Specjalizujemy się w pomaganiu Polakom w Norwegii w walce o ich należne prawa. Łączymy doskonałą znajomość norweskich realiów z polskim zrozumieniem potrzeb klienta.
Zadzwoń lub napisz do nas już dziś i upewnij się, że Twoje prawa są należycie chronione!
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz