kr

Kredyt gotówkowy w Norwegii

Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

Praca i prawo pracy

Polskie i norweskie prawo pracy: zaskakujące różnice, które musisz znać

We współpracy z kancelarią Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko

28 stycznia 2026 07:15

Polskie i norweskie prawo pracy: zaskakujące różnice, które musisz znać

Polskie i norweskie prawo pracy Adobe Stock

Przeprowadzka do Norwegii to dla wielu Polaków marzenie o stabilizacji i większych zarobkach. Często zakładamy, że norweskie prawo pracy (Arbeidsmiljøloven) musi być znacznie bardziej propracownicze niż polski Kodeks pracy. To założenie bywa pułapką.

Choć kraj fiordów kusi pensjami, to pod względem sztywnych gwarancji ustawowych, polskie i norweskie prawo pracy dzieli przepaść – i to Polska często oferuje silniejszą ochronę "słabszej strony". Razem z kancelarią Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko sprawdzamy, gdzie tkwią haczyki.

Formalności na start: kiedy otrzymasz umowę?

Polski system stawia na precyzję: umowę musisz podpisać najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy. Norwegia daje pracodawcy znacznie więcej swobody – dokumenty powinny pojawić się „jak najszybciej”, ale prawo dopuszcza termin do 7 dni, a w niektórych przypadkach nawet do miesiąca.

Różnice widać też w stabilności zatrudnienia:
  • Umowy terminowe: W Polsce po 33 miesiącach lub 3 umowach następuje automatyczne przekształcenie w stały etat. W Norwegii brak sztywnego limitu umów, a prawo do stałego zatrudnienia pojawia się dopiero po 3-4 latach i nie dzieje się to wprost.
  • Dokumentacja: Polska wymaga prowadzenia obowiązkowych akt osobowych. W Norwegii brak jest jednolitego systemu dokumentacji.

Rozstanie z firmą: Wypowiedzenie i uzasadnienie

Zakończenie współpracy w Norwegii może być dla Polaka szokiem. W Polsce przy stażu powyżej 3 lat okres wypowiedzenia to 3 miesiące. W Norwegii przy 5-letnim stażu są to zazwyczaj tylko 2 miesiące.

Kluczowa jest jednak treść dokumentu:
  • Polska: Wypowiedzenie musi być zawsze pisemne i zawierać konkretne uzasadnienie.
  • Norwegia: Choć forma musi być pisemna, pracodawca nie ma obowiązku dołączania pisemnego uzasadnienia swojej decyzji.

Czas pracy i nadgodziny: gdzie zarobisz więcej dodatków?

Choć w obu krajach standardem jest 8h dziennie i 40h tygodniowo, polskie prawo pracy wlicza do tego czasu 15-minutową przerwę. W norweskim systemie czas ten liczony jest bez przerw, co oznacza, że kodeksowy czas pracy. łącznie z przerwami wynosi 42,5 godzin tygodniowo. Wprawdzie zdecydowana większość firm stosuje umowny wymiar 40 godzin łącznie z przerwami, niemniej musi to wynikać wprost z umowy o pracę.

Różnice finansowe są jeszcze wyraźniejsze:
  • Dodatki za nadgodziny: W Polsce to 50% lub 100%. W Norwegii ustawowe minimum to tylko 40%.
  • Noc i święta: Polskie przepisy gwarantują 20% dodatku za noc i 100% za niedziele/święta. W Norwegii co do zasady takich ustawowych gwarancji brak.
  • Płaca minimalna: W Polsce jest ogólnokrajowa (obecnie 4806 zł brutto). W Norwegii nie ma płacy minimalnej, z wyjątkiem określenia minimalnych stawek godzinowych dla zaledwie kilku branż zawodowych.

Urlopowy zawrót głowy: feriepenger vs płatny wypoczynek

To tutaj najczęściej dochodzi do nieporozumień. W Polsce masz prawo do płatnego urlopu już w pierwszym roku pracy. W Norwegii urlop w pierwszym roku jest bezpłatny. Słynne feriepenger wypłacane są dopiero od drugiego roku zatrudnienia.

Co tracimy w Norwegii?
  • Urlop na żądanie: w Polsce to 4 dni, w Norwegii brak.
  • Urlop okolicznościowy: w Polsce ślub czy pogrzeb to płatne dni wolne. W Norwegii prawo ich nie przewiduje.
  • Sposób liczenia: polskie 20/26 dni liczy się od poniedziałku do piątku. Norweskie 25 dni liczy się od poniedziałku do soboty (realnie 4 tygodnie i 1 dzień).

Ochrona socjalna: ciąża i wiek emerytalny

Polski Kodeks pracy oferuje silny „paternalizm” w ochronie grup wrażliwych:
  • Ochrona przedemerytalna: zakaz zwolnienia na 4 lata przed emeryturą w Polsce. W Norwegii takiej ochrony brak.
  • Kobiety w ciąży: w Polsce pełna ochrona przed zwolnieniem (poza upadłością firmy). W Norwegii ochrona jest względna – można wypowiedzieć umowę z przyczyn leżących po stronie firmy.
  • Odprawy: w Polsce przy zwolnieniu nie z winy pracownika przysługuje odprawa. W Norwegii brak takiej regulacji.

Sądowa walka o swoje: ryzyko i koszty

Jeśli wejdziesz w spór z szefem, polski system chroni Cię jako "słabszą stronę" – ryzyko kosztów procesu jest minimalne, a sądy pracy są wyspecjalizowane.

W Norwegii sytuacja jest trudniejsza:
  • Brak specjalistycznych sądów pracy (sędziowie generaliści).
  • Znaczące ryzyko poniesienia wysokich kosztów procesu w razie przegranej.
  • Odpowiedzialność za szkody: W Polsce ograniczona do 3-krotności pensji. W Norwegii co do zasady nieograniczona.

Polskie prawo pracy vs Norweskie prawo pracy - w pigułce

Potrzebujesz pomocy prawnej w Norwegii?

Różnice między polskim i norweskim systemem są ogromne. Norweskie prawo stawia na Twoją samodzielność i odpowiedzialność, co bez odpowiedniej wiedzy może być kosztowne. Jeśli masz wątpliwości dotyczące Twojej umowy, wypowiedzenia lub zaległych płatności:

Skontaktuj się z kancelarią Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko AS.

Specjalizujemy się w pomaganiu Polakom w Norwegii w walce o ich należne prawa. Łączymy doskonałą znajomość norweskich realiów z polskim zrozumieniem potrzeb klienta.

Zadzwoń lub napisz do nas już dziś i upewnij się, że Twoje prawa są należycie chronione!
Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko

Advokatfirma Nierzwicki & BluszkoAdvokatfirma Nierzwicki & Bluszko

Polski Adwokat w Norwegii - Advokat Nierzwicki&Bluszko AS
Pomoc prawna dla Polaków w Norwegii. Profesjonalna obsługa.
