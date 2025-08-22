Strona korzysta z plików cookies

  Oslo, Oslo, Norwegia
  Bergen, Vestland, Norwegia
  Jessheim, Akershus, Norwegia
  Stavanger, Rogaland, Norwegia
  Kristiansand, Agder, Norwegia
  Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  Bodø, Nordland, Norwegia
  Sandnes, Rogaland, Norwegia
  Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  Drammen, Buskerud, Norwegia

Praca i prawo pracy

Imigranci w Norwegii zarabiają mniej od obywateli. Nowe badanie pokazuje różnice w płacach

Emil Bogumił

22 sierpnia 2025 11:59

Kopiuj link
Imigranci w Norwegii zarabiają mniej od obywateli. Nowe badanie pokazuje różnice w płacach

Badanie wpisuje się w wieloletnią dyskusję dotyczącą sytuacji migrantów w Norwegii. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Imigranci w Norwegii i innych krajach o wysokich dochodach zarabiają średnio mniej niż osoby urodzone w tych państwach. Najnowsze badania wskazują, że główną przyczyną różnic płacowych nie jest niższe wynagrodzenie za tę samą pracę, lecz ograniczony dostęp imigrantów do lepiej płatnych stanowisk. Analiza objęła dziewięć państw, w tym Norwegię, i pozwoliła szczegółowo określić źródła różnic w dochodach.

❤️ 0
😂 0
😢 0
😠 0
😮 0
