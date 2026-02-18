Zbliża się najważniejszy moment dla pracujących w Norwegii. LO szykuje się do negocjacji
18 lutego 2026 12:01
Realny wzrost wynagrodzeń celem negocjacji
W 2025 roku uzgodniono ramy podwyżek na poziomie 4,4 proc. Realny wzrost wynagrodzeń wyniósł 1,9 proc. Według szacunków 4 proc. podwyżki oznaczałyby roczny wzrost wynagrodzenia od 25 508 do 40 224 NOK w zależności od grupy zawodowej. Najwyższe nominalne kwoty dotyczyłyby pracowników umysłowych w przemyśle. Część wzrostu zostałaby jednak zniwelowana przez inflację.
Spór o podział wartości dodanej
Związek wskazuje również na rosnące różnice płac między kobietami a mężczyznami. W sektorze zdrowia i opieki tylko 36 proc. zatrudnionych pracuje na pełen etat. W 2025 roku jedynie 28 proc. ogłoszeń dla pracowników opieki zdrowotnej dotyczyło pełnych etatów. Zapowiadają wprowadzenie dodatków dla nisko zarabiających oraz podwyżek kwotowych zamiast procentowych. Organizacja postuluje także, aby pracodawcy wypłacali zaliczkowo wynagrodzenie chorobowe po pierwszych 16 dniach, zamiast kierowania pracowników do Norweskiego Urzędu Pracy i Opieki Społecznej.
17 lutego rada przedstawicieli LO ma zatwierdzić formę negocjacji i ostateczne żądania. 5 marca swoje stanowisko przyjmie Konfederacja Norweskich Przedsiębiorstw. Rozmowy z udziałem Norweskiego Związku Przemysłu mają rozpocząć się pod koniec marca i wyznaczyć kierunek dla pozostałych sektorów gospodarki.
