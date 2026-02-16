Wyraźne odbicie w gospodarce Norwegii. Kluczowy wskaźnik wzrósł trzykrotnie
16 lutego 2026 12:58
Spowolnienie w budownictwie wpływa na całą gospodarkę kontynentalną. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Odbicie po słabszych latach
Szef ekonomistów banku Handelsbanken na łamach E24 zwraca uwagę na utrzymującą się inflację. To powyżej celu banku centralnego, który w dłuższym okresie wynosi około 2 proc. W ostatnich latach bank podnosił stopy procentowe, aby ograniczyć presję cenową. Obecnie nie widać dużej presji na szybkie kolejne obniżki stóp.
Konsumpcja w górę, budownictwo w dół
Dane pokazują wzrost konsumpcji prywatnej. Ma to związek z wysokim wzrostem wynagrodzeń. Jednocześnie utrzymuje się spadek w sektorze budowlanym. Popyt na mieszkania i nieruchomości komercyjne wyraźnie obniżył się po rozpoczęciu podwyżek stóp w 2022 roku. Spadek trwał także w 2025 roku, choć był łagodniejszy niż wcześniej.
W 2025 roku polityka fiskalna zakładała wolniejszy wzrost wydatków publicznych i inwestycji. Dwie obniżki stóp procentowych poprawiły siłę nabywczą gospodarstw domowych dzięki wzrostowi realnych płac. SSB podkreśla, że to trzeci rok z rzędu spadku popytu na mieszkania. Zjawisko to nadal ogranicza dynamikę gospodarki kontynentalnej.
