Wyraźne odbicie w gospodarce Norwegii. Kluczowy wskaźnik wzrósł trzykrotnie

Spowolnienie w budownictwie wpływa na całą gospodarkę kontynentalną. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

PKB kontynentalnej części Norwegii wzrósł w 2025 roku o 1,8 proc. To wyraźne przyspieszenie wobec poprzedniego roku.

Dane opublikowało Centralne Biuro Statystyczne (SSB). W 2024 roku wzrost wyniósł 0,6 proc. Aktywność gospodarcza zaczęła rosnąć od lata 2024 roku. W czwartym kwartale 2025 roku wzrost sięgnął 0,4 proc. Wynik był zgodny z oczekiwaniami ekonomistów ankietowanych przez Bloomberga.

Odbicie po słabszych latach SSB wskazuje, że po słabym 2023 roku gospodarka wyraźnie przyspieszyła. W ujęciu rocznym tempo wzrostu było zbliżone do poziomu uznawanego za normalny. Ożywienie dotyczy części kontynentalnej, z wyłączeniem sektora ropy i gazu. Wzrost w 2025 roku był zgodny z wcześniejszymi założeniami Norges Banku. Ekonomiści określają tempo jako stabilne.



Szef ekonomistów banku Handelsbanken na łamach E24 zwraca uwagę na utrzymującą się inflację. To powyżej celu banku centralnego, który w dłuższym okresie wynosi około 2 proc. W ostatnich latach bank podnosił stopy procentowe, aby ograniczyć presję cenową. Obecnie nie widać dużej presji na szybkie kolejne obniżki stóp.

W 2025 roku przeprowadzono dwie obniżki stóp procentowych.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Konsumpcja w górę, budownictwo w dół Ekonomista banku Nordea podkreśla, że wzrost w 2025 roku sprzyja utrzymaniu niskiego bezrobocia. Jego zdaniem gospodarka rozwija się w umiarkowanym tempie. Poziom stóp procentowych nadal ogranicza skalę ekspansji. Nie jest jednak oczywiste, że stopy są znacząco wyższe od poziomu uznawanego za normalny. Bank centralny koncentruje się na kontroli inflacji.



Dane pokazują wzrost konsumpcji prywatnej. Ma to związek z wysokim wzrostem wynagrodzeń. Jednocześnie utrzymuje się spadek w sektorze budowlanym. Popyt na mieszkania i nieruchomości komercyjne wyraźnie obniżył się po rozpoczęciu podwyżek stóp w 2022 roku. Spadek trwał także w 2025 roku, choć był łagodniejszy niż wcześniej.



W 2025 roku polityka fiskalna zakładała wolniejszy wzrost wydatków publicznych i inwestycji. Dwie obniżki stóp procentowych poprawiły siłę nabywczą gospodarstw domowych dzięki wzrostowi realnych płac. SSB podkreśla, że to trzeci rok z rzędu spadku popytu na mieszkania. Zjawisko to nadal ogranicza dynamikę gospodarki kontynentalnej.