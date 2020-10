Klimat, walka z dyskryminacją i transport: na to Norwegia chce wydać pieniądze w 2021 roku

Podczas konferencji prasowej 7 października przedstawiciele norweskiego rządu zaproponowali plan budżetowy na rok 2021. Projekt opiewający na 313,4 miliardów koron z funduszu naftowego, co stanowi jego 3 proc., zakłada m.in. przeznaczenie rekordowych środków na ograniczenie emisji dwutlenku węgla, wprowadzenie podatku na samochody elektryczne, zmniejszenie ulgi majątkowej od niektórych mieszkań oraz poprawę transportu w całym kraju.

Jako przykład założenia, którego realizacja wydaje się niepewna z powodu pandemii, sami przedstawiciele rządu wymienili zwiększenie przyrostu wolnych dochodów gmin i okręgów o dwa miliardy w 2021 roku. Do gmin miałoby z nich trafić 1,6 miliarda, a do okręgów – 400 milionów.

Jeśli chodzi o postanowienia bliskie mieszkańcom Norwegii, rząd proponuje, aby wprowadzić podatek od ubezpieczeń komunikacyjnych (podatek roczny) od samochodów elektrycznych. Do tej pory elbile były zwolnione, w przyszłym roku natomiast trzeba by było za nie płacić tyle, co za motocykle. W 2020 r. opłata za ubezpieczenie komunikacyjne motocykla wynosi 2062 koron, a będzie 2135 koron rocznie.

Ponadto droższe mogą się okazać loty: w planie uwzględniono podwyższenie podatku pasażerskiego o 3,3 proc. w przypadku kursów po Europie. Oznacza to, że za każdego pasażera linie lotnicze muszą uiścić opłatę w wysokości 79 koron. W przypadku wyjazdów poza Europę wzrost jest większy – 3,4 proc., czyli do 211 koron na pasażera.