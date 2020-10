Rząd przykręci kurek z pieniędzmi z Funduszu Naftowego

Znane są założenia projektu ustawy budżetowej, na podstawie której zostaną zbudowane norweskie finanse w 2021 roku. Rada Ministrów Erny Solberg proponuje, by rząd zmniejszył wykorzystanie środków pochodzących z funduszu naftowego. Wiąże się to z zakończeniem większości działań, które mają na celu doraźną pomoc poszkodowanym w wyniku pandemii.

Jak zwrócił uwagę minister finansów Jan Tore Sanner, przedstawienie ustawy budżetowej to szczególny moment dla każdego rządu. W tym roku wiąże się także z odbudową po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa. Jak informują rządzący, okres doraźnej pomocy dla przedsiębiorców i pracowników powoli się kończy. W związku z tym wydatki budżetowe będą mogły być niższe. Rada Ministrów proponuje, by ograniczyć środki, które będą pochodziły z funduszu naftowego do 313,4 mld NOK. W 2020 roku były to 404,3 mld koron norweskich.