„Nikogo nie stracimy”: Norwegia z nowym planem, jak zapobiegać samobójstwom

W kraju fiordów co roku od 500 do 600 osób odbiera sobie życie. Władze zdają sobie sprawę, że samobójstwa to ogromny problem społeczny, dlatego zamierzają zrobić, co się da, by zapobiec kolejnym tragediom. 10 września, w Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom, ogłoszono nowy plan działania, którego celem jest, by w Norwegii ani jedna osoba nie odebrała sobie życia. Nad planem na lata 2020-2025 pracowało osiem ministerstw, bo - jak powiedziała premier Erna Solberg - samobójstwom trzeba zapobiegać na wielu płaszczyznach, nie tylko w sektorze zdrowia.

- Nikogo nie stracimy - powiedziała Erna Solberg podczas obchodów Światowego Dnia Zapobiegania Samobójstwom. W Norwegii co roku kilkaset osób odbiera sobie życie, a wyjątkowo tragiczny pod tym względem był 2018 rok - popełniono wtedy 674 samobójstwa.

Wizja: zero samobójców Szefowa rządu ogłosiła nowy plan, który zakłada, że w Norwegii nie będzie ani jednego przypadku samobójstwa. - Naszą wizją jest: zero samobójstw - podsumowała Erna Solberg. Dlatego też niedługo ruszą kampanie społeczne, by jak najwięcej osób mogło zgłosić się po odpowiednią pomoc, a także wiedziało, gdzie jej szukać. Poruszony zostanie także temat depresji, która jest przyczyną wielu prób samobójczych. Władze zdają sobie jednak sprawę, że czynnikiem, który powstrzymuje wiele osób przed zwróceniem się o odpowiednią pomoc, jest wstyd. - Samobójstwo i myśli samobójcze wciąż kojarzą się ze wstydem, a wielu osobom trudno o tym mówić. Szczerość może uratować życie - informuje rządowy komunikat. Dlatego nowe kampanie mają też uświadomić osoby w potrzebie, że nie są same ze swoim problemem.



Ruszy również kampania informacyjna skierowana do dzieci, młodzieży i ich rodziców na temat zapobiegania samobójstwom, a także bezpiecznego korzystania z internetu - w sieci, zwłaszcza anonimowej, znajduje się bowiem wiele szkodliwych treści, które mogą przyczynić się do tragedii.

Mapa samobójstw Rządowy plan na rzecz zapobiegania samobójstwom składa się w sumie z sześciu etapów. Władze, w długofalowej perspektywie, chcą m.in. sporządzić mapę wszystkich samobójstw w Norwegii, by każde z nich rozpatrzyć indywidualnie i zrozumieć, jak można było mu zapobiec. Powstanie również krajowe forum, w którego skład wejdą władze krajowe i lokalne, przedstawiciele służby zdrowia, a także krewni zmarłych i osoby, które przeżyły próbę samobójczą.



Ponadto władze rozważą, czy należy ustanowić krajowy numer alarmowy, a także wprowadzić możliwość “przycisku” alarmowego w mediach społecznościowych, który informowałby odpowiednie służby o tym, że dana osoba planuje odebrać sobie życie.

Istotnym elementem rządowego planu jest także m.in. odpowiednie zabezpieczenie infrastruktury, np. mostów czy torów kolejowych, co ma zapobiec impulsywnym aktom samobójczym.

Nie wiemy, czy pandemia koronawirusa doprowadzi do większej liczby samobójstw, ale wiemy, że kryzysy życiowe zwiększają ryzyko samobójstw, zwłaszcza u mężczyzn.~Erna Solberg

Trzeba szybko reagować Rząd chce też m.in. zwiększyć dostęp do fachowej opieki psychiatrycznej - obecnie mogą ją zapewnić tylko 62 gminy w kraju, a to zdecydowanie za mało, uważają norweskie władze. Szybka i fachowa pomoc psychiatryczna może bowiem uratować kogoś przed podjęciem próby samobójczej. Poza tym władze rozważają wprowadzenie długoterminowej obserwacji stanu zdrowia osób, które przeżyły próbę samobójczą - obecnie informacje od niedoszłych samobójców wskazują, że pomoc, którą otrzymały te osoby, jest losowa. Rząd zastanawia się też nad utworzeniem rejestru, w którym będą spisywane próby samookaleczania się czy samobójcze.

Infolinie pomocowe:



W nagłych przypadkach należy dzwonić na pogotowie: nr 116117

W sytuacjach zagrożenia życia należy dzwonić pod numer alarmowy: 113

Poradnia zdrowia psychicznego: 116 123

Czerwony Krzyż: 800 33 321

Kirkens SOS: 22 40 00 40



Niewiele wiadomo jednak o popełnianiu samobójstw wśród imigrantów zarobkowych - władze postanowiły więc przeprowadzić odpowiednie badania, by zapobiec przypadkom odbierania sobie życia przez osoby z tej grupy społecznej.

Kraj (nie)szczęśliwych ludzi Samobójstwa to w Norwegii ogromny problem społeczny. Co roku w kraju fiordów ma miejsce ok. 4-6 tys. prób samobójczych. Więcej osób odbiera sobie życie, niż ginie w wypadkach na drodze. Samobójstwa stanowią jedną z najczęstszych przyczyn przedwczesnej śmierci, a dwie trzecie z grona osób, które postanowiły odebrać sobie życie, to mężczyźni. Rejestr przyczyn śmierci (Dødsårsaksregisteret, DÅR) informuje, że spośród około 2,5 tys. przypadków nagłej utraty życia jedna czwarta spowodowana jest właśnie samobójstwem, podczas gdy trzy czwarte to wypadki, jak np. zatrucie.