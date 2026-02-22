Zmiana funkcjonowania norweskich uczelni. Do gry wkracza UE i sztuczna inteligencja
Nowe prawo, konkretne wymogi
Starszy doradca Tommy Tranvik z HK-dir podkreśla, że nie wszystkie instytucje przeanalizowały ryzyka związane z technologią. Chodzi o odpowiedzialność, dokumentację i nadzór. Termin wejścia w życie norweskiej ustawy o AI nie jest jeszcze znany. Przygotowania powinny jednak rozpocząć się wcześniej. Raport ma ułatwić zrozumienie regulacji przed ich formalnym wdrożeniem.
Tranvik wskazuje pięć działań, które uczelnie powinny podjąć niezwłocznie. Pierwszym jest mapowanie całego wykorzystania AI w dydaktyce, badaniach i administracji. Drugim – budowa kompetencji w zakresie nowych przepisów. Instytucje muszą też ustalić, czy są dostawcą systemu, jego operatorem, czy pełnią obie role.
Kolejny krok to ocena kategorii ryzyka wykorzystywanych systemów. Ostatnim elementem jest wprowadzenie jasnych ról, procedur oraz mechanizmów kontroli wewnętrznej. Rola instytucji zdecyduje o zakresie obowiązków. Obejmą analizę ryzyka, wymogi dokumentacyjne, ochronę danych oraz nadzór człowieka nad systemem. Nowe przepisy będą dotyczyć dydaktyki, badań i administracji.
Uczelnie rozpoczynają przygotowania
Wiosną HiØ uruchomi własne zasady stosowania AI podczas egzaminów. Inspiracją były rozwiązania z Uniwersytetu w Tromsø. Celem jest wypracowanie dialogu na temat odpowiedzialnego wykorzystania technologii. Przedstawiciele uczelni wskazują na różnicę między AI jako narzędziem edukacyjnym a AI jako sposobem upraszczania zadań. To rozróżnienie ma znaczenie dla tworzenia regulaminów.
HK-dir zapowiada aktualizację raportu wraz z publikacją nowych wytycznych z UE oraz od władz norweskich. Instytucje będą musiały na bieżąco dostosowywać swoje procedury. Proces wdrażania przepisów stanie się elementem zarządzania cyfryzacją w szkolnictwie wyższym. Dla wielu uczelni będzie to pierwszy tak szeroki przegląd wykorzystania AI w całej organizacji.
