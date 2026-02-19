Norwegia przyjmie mniej uchodźców niż zakładała? Gminy chcą od państwa więcej pieniędzy
19 lutego 2026 09:02
Samorządy zwracają uwagę na rosnące koszty usług publicznych. Fot. Wygenerowano przy pomocy AI
Niepełne deklaracje samorządów
Gran zaznaczyła, że różnice zdań między samorządami są większe niż wcześniej. Wskazała na kwestie finansowe jako główną przyczynę. Państwo pokrywa niespełna 90 proc. kosztów. Pozostała część obciąża budżety gmin. – Kilka gmin wskazało, że potrzebne są lepsze warunki ramowe, aby móc uwzględnić ten wniosek – mówi Gran na łamach Nettavisen.
Duże miasta na tak, mniejsze odmawiają
Jeśli łączna liczba miejsc okaże się niewystarczająca, władze centralne podejmą dalsze działania. Rozważany jest kontakt z gminami, które już wyraziły zgodę. Mogą one zostać poproszone o zwiększenie liczby miejsc. Samorządy wskazują na potrzebę lepszych warunków finansowych.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz