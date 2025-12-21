Strona korzysta z plików cookies

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

Norwegia testuje "cyfrowego pasterza". To przyszłość hodowli reniferów

Redakcja

21 grudnia 2025 09:58

Norwegia testuje

Celem jest uproszczenie i zwiększenie precyzji liczeń stad. Fot. Fotolia

Badacze z Norwegii testują wykorzystanie dronów i sztucznej inteligencji do liczenia reniferów. Projekt realizowany jest na zlecenie Urzędu ds. Rolnictwa. W pracach biorą udział NIBIO, NORCE oraz firma Biodrone, we współpracy z hodowcami reniferów. Celem jest uproszczenie i zwiększenie precyzji liczenia, zarówno dla administracji, jak i właścicieli stad.

Drony są już powszechnie wykorzystywane w hodowli reniferów. Urządzenia pomagają lokalizować rozproszone stada w terenie górskim. Umożliwiają także sprawdzanie ogrodzeń, wybiegów oraz odnajdywanie zwierząt w trudno dostępnych miejscach.

W niektórych przypadkach drony są wykorzystywane również do przemieszczania reniferów. Zastosowanie technologii ogranicza użycie helikopterów, skuterów śnieżnych i pojazdów ATV.
Rośnie aktywność dronów w Norwegii. Rząd ma pierwsze plany działania

Uczenie algorytmu w zmiennych warunkach

W ramach projektu ARC – Aerial Reindeer Count – naukowcy gromadzili przez ostatni rok zdjęcia i nagrania z dronów. Materiał obejmował różne pory roku oraz typy terenu. Dane posłużyły do trenowania modelu sztucznej inteligencji rozpoznającego i liczącego renifery automatycznie.

Proces okazał się wymagający ze względu na zmienny wygląd zwierząt. Renifery różnią się umaszczeniem, obecnością poroża oraz tłem, na którym się znajdują.
Duże kamienie latem bywają błędnie rozpoznawane jako zwierzęta.

Duże kamienie latem bywają błędnie rozpoznawane jako zwierzęta.Fot. Diego Delso, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Skuteczność modelu i dalszy rozwój

Obecna wersja modelu najlepiej działa na śniegu oraz w otwartej przestrzeni. W takich warunkach rozpoznaje około 90 proc. zwierząt. Trudności pojawiają się w gęstej roślinności oraz przy odróżnianiu białych reniferów od śniegu.

Dla porównania doświadczeni obserwatorzy osiągają skuteczność powyżej 99 proc., jednak analiza zdjęć zajmuje im dużo czasu. Badacze stale poprawiają model, opierając się na ręcznie oznaczonych danych.
Tak źle jeszcze nie było. W 25 lat dziesięciokrotny spadek

Instrukcje, platforma i kolejne zastosowania

Równolegle opracowano instrukcję dla operatorów dronów. Zawiera ona zalecenia dotyczące wysokości lotu i kąta kamery. Najlepsze wyniki uzyskuje się przy locie na wysokości od 40 do 120 metrów i kącie od 45 do 90 stopni.

Kolejnym etapem projektu ma być udostępnienie technologii hodowcom poprzez publiczną platformę planowaną do uruchomienia i testów w 2026 roku. Trwają także prace nad wykorzystaniem dronów termicznych, które mogą umożliwić liczenie reniferów zimą, w warunkach ograniczonej widoczności.
