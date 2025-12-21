Norwegia testuje "cyfrowego pasterza". To przyszłość hodowli reniferów
21 grudnia 2025 09:58
Celem jest uproszczenie i zwiększenie precyzji liczeń stad. Fot. Fotolia
W niektórych przypadkach drony są wykorzystywane również do przemieszczania reniferów. Zastosowanie technologii ogranicza użycie helikopterów, skuterów śnieżnych i pojazdów ATV.
Uczenie algorytmu w zmiennych warunkach
Proces okazał się wymagający ze względu na zmienny wygląd zwierząt. Renifery różnią się umaszczeniem, obecnością poroża oraz tłem, na którym się znajdują.
Duże kamienie latem bywają błędnie rozpoznawane jako zwierzęta.Fot. Diego Delso, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Skuteczność modelu i dalszy rozwój
Dla porównania doświadczeni obserwatorzy osiągają skuteczność powyżej 99 proc., jednak analiza zdjęć zajmuje im dużo czasu. Badacze stale poprawiają model, opierając się na ręcznie oznaczonych danych.
Instrukcje, platforma i kolejne zastosowania
Kolejnym etapem projektu ma być udostępnienie technologii hodowcom poprzez publiczną platformę planowaną do uruchomienia i testów w 2026 roku. Trwają także prace nad wykorzystaniem dronów termicznych, które mogą umożliwić liczenie reniferów zimą, w warunkach ograniczonej widoczności.
