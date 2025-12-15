Tak źle jeszcze nie było. W 25 lat dziesięciokrotny spadek

2025 rok przyniósł najniższy połów łososia w historii norweskiego rybołówstwa morskiego. Fot. flickr.com/Thomas Bjørkan

W 2025 roku odnotowano najniższy w historii połów łososia w norweskim rybołówstwie morskim. Łącznie złowiono 70 ton ryb. To o 5 ton mniej niż w 2024 roku.

W 2001 roku w morzu złowiono niemal dziesięć razy więcej łososia niż w 2025 roku. Od tamtego czasu roczne połowy systematycznie maleją.



Populacja łososia norweskiego osiągnęły historycznie niski poziom. Dopływ ryb do rzek wyraźnie zmniejszył się w ostatnich latach. Takie wnioski przedstawiła Naukowa Rada ds. Ochrony i Zarządzania Łososiem.

Najsurowsze regulacje połowowe W odpowiedzi na sytuację norweski Urząd ds. Środowiska wprowadził w 2025 roku najsurowsze w historii zasady połowów. Obejmowały one zarówno rzeki, jak i rybołówstwo morskie.



W wielu regionach obowiązywał całkowity zakaz połowu. Rada naukowa wskazuje na wpływ hodowli ryb, obecność wszy łososiowej oraz zmiany klimatu. Wymieniane są także inne ingerencje człowieka.

Połowy łososia w morzu. Il. SSB

Zróżnicowana sytuacja w regionach W Finnmarku w 2025 roku połowy dopuszczono jedynie w zachodniej części regionu i w fiordzie Porsanger. Złowiono tam 14,8 ton łososia wobec 47,5 ton rok wcześniej.



W Trøndelag, które miało największy połów w kraju, uzyskano 44,7 ton. W 2024 roku było to 18,8 ton. Blisko połowa całkowitego połowu pochodziła z rejonu Namsos i wyniosła 33 tony.

Wskazywane przyczyny spadku to m.in. hodowla ryb.Fot. Eivind Senneset, Veterinærinstituttet

Mniejszy połów gorbuszy Znacznie mniejsze były także połowy gorbuszy. W 2025 roku w rybołówstwie morskim złowiono 10 100 sztuk wobec 98 800 w 2023 roku.



Równolegle prowadzono zorganizowane akcje odłowu tego gatunku w rzekach i na wybrzeżu. W ich ramach usunięto 161 000 ryb, podczas gdy dwa lata wcześniej było to 249 000.