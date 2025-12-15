Tak źle jeszcze nie było. W 25 lat dziesięciokrotny spadek
15 grudnia 2025 09:01
2025 rok przyniósł najniższy połów łososia w historii norweskiego rybołówstwa morskiego. Fot. flickr.com/Thomas Bjørkan
Populacja łososia norweskiego osiągnęły historycznie niski poziom. Dopływ ryb do rzek wyraźnie zmniejszył się w ostatnich latach. Takie wnioski przedstawiła Naukowa Rada ds. Ochrony i Zarządzania Łososiem.
Najsurowsze regulacje połowowe
W wielu regionach obowiązywał całkowity zakaz połowu. Rada naukowa wskazuje na wpływ hodowli ryb, obecność wszy łososiowej oraz zmiany klimatu. Wymieniane są także inne ingerencje człowieka.
Zróżnicowana sytuacja w regionach
W Trøndelag, które miało największy połów w kraju, uzyskano 44,7 ton. W 2024 roku było to 18,8 ton. Blisko połowa całkowitego połowu pochodziła z rejonu Namsos i wyniosła 33 tony.
Mniejszy połów gorbuszy
Równolegle prowadzono zorganizowane akcje odłowu tego gatunku w rzekach i na wybrzeżu. W ich ramach usunięto 161 000 ryb, podczas gdy dwa lata wcześniej było to 249 000.
Raport Norwegia
