Rośnie aktywność dronów w Norwegii. Rząd ma pierwsze plany działania

Celem jest lepsza koordynacja działań wobec zagrożeń.

Rząd Norwegii przygotował nową strategię dotyczącą bezpieczeństwa kraju. Jednym z jej elementów jest wprowadzenie nowych narzędzi do walki z nielegalnym użyciem dronów. Władze zwracają uwagę na rosnącą aktywność bezzałogowców nad terytorium kraju. Problem dotyczy przede wszystkim ochrony infrastruktury krytycznej.

W ostatnich tygodniach media informowały, że znaczna część norweskiej infrastruktury krytycznej może być łatwo obserwowana i mapowana z powietrza, również w sposób zgodny z prawem. Kamery zamontowane na dronach mogą być wykorzystywane do zbierania informacji wywiadowczych.



Aktywność dronów w Norwegii systematycznie rośnie. Z tego powodu regularnie dochodzi do wstrzymania ruchu lotniczego w niektórych regionach kraju. Problem zauważalny jest również m.in. w Danii.

Centrum kompetencyjne i rola służb Minister sprawiedliwości Astri Aas-Hansen poinformowała, że rząd planuje nową inicjatywę w odpowiedzi na zagrożenia. Jej elementem ma być powołanie krajowego centrum kompetencyjnego do spraw nielegalnego użycia dronów. Centrum ma poprawić rozpoznanie skali problemu oraz wzmocnić zdolność reagowania służb.



Minister podkreśliła, że w czasie pokoju kwestie te należą do kompetencji policji i wymiaru sprawiedliwości. Odpowiedzialność za ocenę zagrożeń spoczywa także na właścicielach infrastruktury krytycznej, takich jak elektrownie czy stacje transformatorowe.

Rząd nie planuje całkowitego zakazu lotów dronów.

Regulacje zamiast całkowitych zakazów Rząd zaznacza jednocześnie, że nie planuje wprowadzania całkowitego zakazu lotów dronów nad wszystkimi obiektami. Minister transportu Jon-Ivar Nygård wskazuje, że drony powinny być regulowane, a nie eliminowane.



Ministerstwo rozważa wprowadzenie obowiązku nadawania sygnału identyfikującego położenie drona oraz jego właściciela. Ma to umożliwić lepszy nadzór nad ruchem dronów i zwiększyć bezpieczeństwo ich użytkowania. Decyzje o strefach zakazu lotów mają należeć do poszczególnych sektorów administracji.

Nowe działania wobec zagrożeń z powietrza Nowe centrum kompetencyjne ma zostać przedstawione w dokumencie „Rządowy plan dla Norwegii”. Władze zapowiadają dalsze działania dostosowane do zmieniającej się sytuacji bezpieczeństwa w kraju oraz w Europie.



Równolegle prowadzone będą analizy dotyczące ochrony konkretnych obiektów oraz zasad korzystania z dronów w przestrzeni publicznej. Celem działań ma być lepsza koordynacja oraz pełniejsza wiedza na temat zagrożeń związanych z bezzałogowcami.