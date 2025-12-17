Rośnie aktywność dronów w Norwegii. Rząd ma pierwsze plany działania
17 grudnia 2025 12:01
Celem jest lepsza koordynacja działań wobec zagrożeń. Fot. Olav Heggø, materiały prasowe Ministerstwa Transportu (zdjęcie poglądowe)
Aktywność dronów w Norwegii systematycznie rośnie. Z tego powodu regularnie dochodzi do wstrzymania ruchu lotniczego w niektórych regionach kraju. Problem zauważalny jest również m.in. w Danii.
Centrum kompetencyjne i rola służb
Minister podkreśliła, że w czasie pokoju kwestie te należą do kompetencji policji i wymiaru sprawiedliwości. Odpowiedzialność za ocenę zagrożeń spoczywa także na właścicielach infrastruktury krytycznej, takich jak elektrownie czy stacje transformatorowe.
Regulacje zamiast całkowitych zakazów
Ministerstwo rozważa wprowadzenie obowiązku nadawania sygnału identyfikującego położenie drona oraz jego właściciela. Ma to umożliwić lepszy nadzór nad ruchem dronów i zwiększyć bezpieczeństwo ich użytkowania. Decyzje o strefach zakazu lotów mają należeć do poszczególnych sektorów administracji.
Nowe działania wobec zagrożeń z powietrza
Równolegle prowadzone będą analizy dotyczące ochrony konkretnych obiektów oraz zasad korzystania z dronów w przestrzeni publicznej. Celem działań ma być lepsza koordynacja oraz pełniejsza wiedza na temat zagrożeń związanych z bezzałogowcami.
