Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

Od 15.12 zamówisz kartę podatkową w Norwegii na 2026 rok!

Zamów

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Aktualności

Rośnie aktywność dronów w Norwegii. Rząd ma pierwsze plany działania

Redakcja

17 grudnia 2025 12:01

Kopiuj link
Rośnie aktywność dronów w Norwegii. Rząd ma pierwsze plany działania

Celem jest lepsza koordynacja działań wobec zagrożeń. Fot. Olav Heggø, materiały prasowe Ministerstwa Transportu (zdjęcie poglądowe)

Rząd Norwegii przygotował nową strategię dotyczącą bezpieczeństwa kraju. Jednym z jej elementów jest wprowadzenie nowych narzędzi do walki z nielegalnym użyciem dronów. Władze zwracają uwagę na rosnącą aktywność bezzałogowców nad terytorium kraju. Problem dotyczy przede wszystkim ochrony infrastruktury krytycznej.

W ostatnich tygodniach media informowały, że znaczna część norweskiej infrastruktury krytycznej może być łatwo obserwowana i mapowana z powietrza, również w sposób zgodny z prawem. Kamery zamontowane na dronach mogą być wykorzystywane do zbierania informacji wywiadowczych.

Aktywność dronów w Norwegii systematycznie rośnie. Z tego powodu regularnie dochodzi do wstrzymania ruchu lotniczego w niektórych regionach kraju. Problem zauważalny jest również m.in. w Danii.
Coraz większe podziały i nierówności w Norwegii? Wszystko przez... technologię

Centrum kompetencyjne i rola służb

Minister sprawiedliwości Astri Aas-Hansen poinformowała, że rząd planuje nową inicjatywę w odpowiedzi na zagrożenia. Jej elementem ma być powołanie krajowego centrum kompetencyjnego do spraw nielegalnego użycia dronów. Centrum ma poprawić rozpoznanie skali problemu oraz wzmocnić zdolność reagowania służb.

Minister podkreśliła, że w czasie pokoju kwestie te należą do kompetencji policji i wymiaru sprawiedliwości. Odpowiedzialność za ocenę zagrożeń spoczywa także na właścicielach infrastruktury krytycznej, takich jak elektrownie czy stacje transformatorowe.
Rząd nie planuje całkowitego zakazu lotów dronów.

Rząd nie planuje całkowitego zakazu lotów dronów.Fot. fotolia.com

Regulacje zamiast całkowitych zakazów

Rząd zaznacza jednocześnie, że nie planuje wprowadzania całkowitego zakazu lotów dronów nad wszystkimi obiektami. Minister transportu Jon-Ivar Nygård wskazuje, że drony powinny być regulowane, a nie eliminowane.

Ministerstwo rozważa wprowadzenie obowiązku nadawania sygnału identyfikującego położenie drona oraz jego właściciela. Ma to umożliwić lepszy nadzór nad ruchem dronów i zwiększyć bezpieczeństwo ich użytkowania. Decyzje o strefach zakazu lotów mają należeć do poszczególnych sektorów administracji.
Łamiesz przepisy, zabierzemy ci obywatelstwo. Chcą szwedzkiego prawa w Norwegii

Nowe działania wobec zagrożeń z powietrza

Nowe centrum kompetencyjne ma zostać przedstawione w dokumencie „Rządowy plan dla Norwegii”. Władze zapowiadają dalsze działania dostosowane do zmieniającej się sytuacji bezpieczeństwa w kraju oraz w Europie.

Równolegle prowadzone będą analizy dotyczące ochrony konkretnych obiektów oraz zasad korzystania z dronów w przestrzeni publicznej. Celem działań ma być lepsza koordynacja oraz pełniejsza wiedza na temat zagrożeń związanych z bezzałogowcami.
0
0
0
0
0

Moja Norwegia poleca

Szkolenia Online 96015
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND
Viken, Lommedalen
POSZUKUJEMY PRACOWNIKA OGÓLNOBUDOWLANEGO
Przejdź do ogłoszenia
POSZUKUJEMY PRACOWNIKA OGÓLNOBUDOWLANEGO Polski Psychotraumatolog w Oslo Troll Rental ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN Pedzik transport Stillas utleie As Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych Masaż
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.