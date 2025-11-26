Strona korzysta z plików cookies

Nauka w Norwegii

AI wkracza do szkół szybciej niż przepisy. Uczniowie chcą jasnych zasad korzystania

Redakcja

26 listopada 2025 09:13

AI wkracza do szkół szybciej niż przepisy. Uczniowie chcą jasnych zasad korzystania

Brak krajowych wytycznych zmusza szkoły do tworzenia własnych zasad. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Uczniowie norweskich szkół coraz częściej korzystają z narzędzi opartych na sztucznej inteligencji (AI), ale brak jasnych zasad budzi niepewność i narastające obawy o nieuczciwym korzystaniu z pomocy. Młodzi domagają się, by politycy wzięli odpowiedzialność za uporządkowanie sytuacji.

Uczniowie liceum Elvebakken w Oslo dzielą się z NRK, że nauczyciele mają różne podejście do AI. Jedni zachęcają do korzystania z narzędzi, inni są im zdecydowanie przeciwni. Według Pernille Hedløv Aase to właśnie brak spójności tworzy największy problem.

Młodzi zauważają, że nauczyciele sami używają AI, co w ich ocenie prowadzi do niejednolitych standardów. Podkreślają, że technologia stała się częścią codziennej nauki i trudno ją ignorować.
Hulajnogi osiągają prędkości motocykli, a jeżdżą na nich dzieci. Norwegia mówi

Wyzwania z ocenianiem i brak wytycznych

Wielu uczniów zwraca uwagę, że osiągnięcie najwyższych ocen bez wsparcia AI staje się coraz trudniejsze. Część z nich uważa, że nauczyciele nieświadomie przyzwyczaili się do odpowiedzi generowanych przez algorytmy.

Zmienione oczekiwania wobec prac pojawiają się mimo tego, że cele edukacyjne są podobne jak dekadę temu. Jednocześnie brak krajowych wytycznych powoduje, że szkoły muszą tworzyć własne zasady. Uczniowie podkreślają, że różnice w podejściu pogłębiają chaos.
Część uczniów twierdzi, że bez AI trudniej jest dziś napisać pracę na poziomie najwyższej oceny.

Część uczniów twierdzi, że bez AI trudniej jest dziś napisać pracę na poziomie najwyższej oceny.Fot. stock.adobe.com/standardowa/mnirat

Egzaminy pod presją nowych technologii

Nauczyciele również dostrzegają rosnące wyzwania. Nauczycielka Anne Grønlie zauważa, że wielu uczniów korzysta z AI przy pracach pisemnych i odpowiedziach na lekcjach, mimo że nie zawsze jest to dozwolone. Dodaje, że presja związana z dostaniem się na studia może zachęcać młodych do ryzykownych decyzji.

W odpowiedzi Urząd ds. Edukacji wprowadza ograniczenia narzędzi internetowych i testy bezpiecznych przeglądarek podczas egzaminów. W rezultacie wielu uczniów obawia się, że ich prace zostaną niesłusznie potraktowane jako efekt ściągania na egzaminie, choć wykonali je samodzielnie.
Nie chcesz, nie odbieraj. Norweska rewolucja w telemarketingu

Postulat wprowadzenia szkolnego przedmiotu o AI

Uczniowie Elvebakken wskazują, że rozwiązaniem mogłoby być wprowadzenie oddzielnego przedmiotu poświęconego AI, co uporządkowałoby zasady korzystania z technologii. Minister edukacji Kari Nessa Nordtun potwierdza, że rząd analizuje potrzebę stworzenia nowego przedmiotu technologicznego.

Młodzi uważają, że nauka korzystania z AI powinna rozpoczynać się już w młodszych klasach. Coraz częściej podkreślają też potrzebę narzędzi, które umożliwią im odpowiedzialne i zgodne ze szkolnymi zasadami używanie nowych technologii.
