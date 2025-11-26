AI wkracza do szkół szybciej niż przepisy. Uczniowie chcą jasnych zasad korzystania
26 listopada 2025 09:13
Brak krajowych wytycznych zmusza szkoły do tworzenia własnych zasad. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Młodzi zauważają, że nauczyciele sami używają AI, co w ich ocenie prowadzi do niejednolitych standardów. Podkreślają, że technologia stała się częścią codziennej nauki i trudno ją ignorować.
Wyzwania z ocenianiem i brak wytycznych
Zmienione oczekiwania wobec prac pojawiają się mimo tego, że cele edukacyjne są podobne jak dekadę temu. Jednocześnie brak krajowych wytycznych powoduje, że szkoły muszą tworzyć własne zasady. Uczniowie podkreślają, że różnice w podejściu pogłębiają chaos.
Część uczniów twierdzi, że bez AI trudniej jest dziś napisać pracę na poziomie najwyższej oceny.Fot. stock.adobe.com/standardowa/mnirat
Egzaminy pod presją nowych technologii
W odpowiedzi Urząd ds. Edukacji wprowadza ograniczenia narzędzi internetowych i testy bezpiecznych przeglądarek podczas egzaminów. W rezultacie wielu uczniów obawia się, że ich prace zostaną niesłusznie potraktowane jako efekt ściągania na egzaminie, choć wykonali je samodzielnie.
Postulat wprowadzenia szkolnego przedmiotu o AI
Młodzi uważają, że nauka korzystania z AI powinna rozpoczynać się już w młodszych klasach. Coraz częściej podkreślają też potrzebę narzędzi, które umożliwią im odpowiedzialne i zgodne ze szkolnymi zasadami używanie nowych technologii.
