Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

Nawet 20% rabatu

Kalendarz 2026

Zamów
Autopromocja

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Aktualności

Coraz większe podziały i nierówności w Norwegii? Wszystko przez... technologię

Redakcja

14 grudnia 2025 11:56

Kopiuj link
Coraz większe podziały i nierówności w Norwegii? Wszystko przez... technologię

Cyfryzacja wpływa na edukację i rynek pracy. Fot. pixnio.com

Co trzeci mieszkaniec Norwegii uważa, że rozwój technologiczny postępuje zbyt szybko, by nadążyć za zmianami. Jednocześnie co czwarta osoba wskazuje, że nierówny dostęp do technologii pogłębia podziały społeczne. Tak wynika z badania Elkjøp dotyczącego wykluczenia cyfrowego.

Badanie pokazuje, że problem dotyczy szerokich grup społecznych. 31 proc. respondentów twierdzi, że technologia stała się na tyle skomplikowana, iż trudno za nią nadążyć.

25 proc. uważa, że rozwój technologiczny zwiększa różnice klasowe. Z kolei 24 proc. osób poniżej 29. roku życia deklaruje, że cyfryzacja powoduje u nich poczucie większej samotności.

Dzieci i rodzice wobec wyzwań cyfrowych

Wykluczenie cyfrowe dotyka także dzieci i rodziny. 18 proc. norweskich rodziców deklaruje, że ich dzieci doświadczyły dyskryminacji, nękania lub wykluczenia w związku z grami online. 42 proc. rodziców przyznaje, że ma trudności z kontrolowaniem cyfrowego życia swoich dzieci.

Badanie wskazuje również, że 19 proc. respondentów obawia się utraty pracy na rzecz sztucznej inteligencji. Elkjøp wskazuje, że problemy te występują także w silnie zinformatyzowanym społeczeństwie.
Problem dotyczy także osób aktywnych zawodowo

Problem dotyczy także osób aktywnych zawodowoFot. pixabay.com / rawpixel / CC0 Creative Commons

Milion koron na walkę z wykluczeniem

Elkjøpfondet działa od 2017 roku i do tej pory przekazał ponad 6 mln NOK organizacjom oraz stowarzyszeniom w Norwegii. Środki trafiają do podmiotów wspierających osoby, które nie mają wystarczających zasobów, dostępu lub wiedzy technologicznej.

Obecnie fundusz poszukuje kolejnych projektów, które mogą ograniczyć nierówności cyfrowe. Pula 1 mln NOK zostanie podzielona pomiędzy pięć regionów kraju.
0
0
0
0
0

Moja Norwegia poleca

Opony
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK Polski Psychotraumatolog w Oslo Masaż
Viken, Lommedalen
POSZUKUJEMY PRACOWNIKA OGÓLNOBUDOWLANEGO
Przejdź do ogłoszenia
POSZUKUJEMY PRACOWNIKA OGÓLNOBUDOWLANEGO ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych Pedzik transport Szkolenia Online 96015 Stillas utleie As
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.