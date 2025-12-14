Coraz większe podziały i nierówności w Norwegii? Wszystko przez... technologię
14 grudnia 2025 11:56
Cyfryzacja wpływa na edukację i rynek pracy. Fot. pixnio.com
25 proc. uważa, że rozwój technologiczny zwiększa różnice klasowe. Z kolei 24 proc. osób poniżej 29. roku życia deklaruje, że cyfryzacja powoduje u nich poczucie większej samotności.
Dzieci i rodzice wobec wyzwań cyfrowych
Badanie wskazuje również, że 19 proc. respondentów obawia się utraty pracy na rzecz sztucznej inteligencji. Elkjøp wskazuje, że problemy te występują także w silnie zinformatyzowanym społeczeństwie.
Milion koron na walkę z wykluczeniem
Obecnie fundusz poszukuje kolejnych projektów, które mogą ograniczyć nierówności cyfrowe. Pula 1 mln NOK zostanie podzielona pomiędzy pięć regionów kraju.
