Coraz większe podziały i nierówności w Norwegii? Wszystko przez... technologię

Cyfryzacja wpływa na edukację i rynek pracy. Fot. pixnio.com

Co trzeci mieszkaniec Norwegii uważa, że rozwój technologiczny postępuje zbyt szybko, by nadążyć za zmianami. Jednocześnie co czwarta osoba wskazuje, że nierówny dostęp do technologii pogłębia podziały społeczne. Tak wynika z badania Elkjøp dotyczącego wykluczenia cyfrowego.

Badanie pokazuje, że problem dotyczy szerokich grup społecznych. 31 proc. respondentów twierdzi, że technologia stała się na tyle skomplikowana, iż trudno za nią nadążyć.



25 proc. uważa, że rozwój technologiczny zwiększa różnice klasowe. Z kolei 24 proc. osób poniżej 29. roku życia deklaruje, że cyfryzacja powoduje u nich poczucie większej samotności.

Dzieci i rodzice wobec wyzwań cyfrowych Wykluczenie cyfrowe dotyka także dzieci i rodziny. 18 proc. norweskich rodziców deklaruje, że ich dzieci doświadczyły dyskryminacji, nękania lub wykluczenia w związku z grami online. 42 proc. rodziców przyznaje, że ma trudności z kontrolowaniem cyfrowego życia swoich dzieci.



Badanie wskazuje również, że 19 proc. respondentów obawia się utraty pracy na rzecz sztucznej inteligencji. Elkjøp wskazuje, że problemy te występują także w silnie zinformatyzowanym społeczeństwie.

Problem dotyczy także osób aktywnych zawodowoFot. pixabay.com / rawpixel / CC0 Creative Commons

Milion koron na walkę z wykluczeniem Elkjøpfondet działa od 2017 roku i do tej pory przekazał ponad 6 mln NOK organizacjom oraz stowarzyszeniom w Norwegii. Środki trafiają do podmiotów wspierających osoby, które nie mają wystarczających zasobów, dostępu lub wiedzy technologicznej.



Obecnie fundusz poszukuje kolejnych projektów, które mogą ograniczyć nierówności cyfrowe. Pula 1 mln NOK zostanie podzielona pomiędzy pięć regionów kraju.