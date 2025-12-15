Google zabierze Norwegii prąd? Energii wystarczyłoby dla 200 tysięcy rodzin
15 grudnia 2025 10:44
Projekt jest elementem międzynarodowych planów Google. Fot. pixabay.com/ CC0 Creative Commons
Jak przekazał, ubieganie się o dostęp do energii to jeden z pierwszych kroków w długim procesie decyzyjnym. Na tym etapie nie zapadły żadne wiążące rozstrzygnięcia inwestycyjne.
Brak decyzji inwestycyjnej
Google nie zdecydował jeszcze, czy centrum danych faktycznie powstanie w Våler. Dalsze działania uzależniono od uzyskania odpowiedniego przydziału mocy. Bez tego kolejne etapy nie będą realizowane.
Rosnące zużycie energii przez centra danych
W pierwszym półroczu 2025 r. sektor zużył 1,4 terawatogodziny energii. Rok wcześniej było to 0,9 terawatogodziny. Obecnie centra danych odpowiadają za około 1 proc. całkowitego zużycia prądu w kraju.
Centra danych a planowane zmiany podatkowe
Inicjatywa uzyskała poparcie partia Socjalistyczna i Czerwoni. Propozycja pozostaje na etapie politycznym. Może wpłynąć na warunki realizacji podobnych projektów w przyszłości.
