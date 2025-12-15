  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

1 NOK

Biznes i gospodarka

Google zabierze Norwegii prąd? Energii wystarczyłoby dla 200 tysięcy rodzin

Redakcja

15 grudnia 2025 10:44

Google zabierze Norwegii prąd? Energii wystarczyłoby dla 200 tysięcy rodzin

Projekt jest elementem międzynarodowych planów Google. Fot. pixabay.com/ CC0 Creative Commons

Google potwierdził plany dotyczące budowy centrum danych w Våler w Østfold. Spółka złożyła wniosek o dostęp do mocy na poziomie 480 megawatów. To ilość energii odpowiadająca zapotrzebowaniu około 200 tys. gospodarstw domowych.

Projekt dotyczy regionu Moss w południowo-wschodniej Norwegii. Wniosek o przydział mocy został złożony na wczesnym etapie procedury. Potwierdził to Sondre Ronander, dyrektor ds. komunikacji w Google Norge.

Jak przekazał, ubieganie się o dostęp do energii to jeden z pierwszych kroków w długim procesie decyzyjnym. Na tym etapie nie zapadły żadne wiążące rozstrzygnięcia inwestycyjne.
Nowy nawyk Norwegów. To dzieje się w sklepach przed świętami

Brak decyzji inwestycyjnej

Ronander zaznaczył, że projekt w Østfold jest elementem szerszych planów realizowanych na rynkach międzynarodowych. Wskazał, że kluczowe znaczenie ma dostęp do energii elektrycznej.

Google nie zdecydował jeszcze, czy centrum danych faktycznie powstanie w Våler. Dalsze działania uzależniono od uzyskania odpowiedniego przydziału mocy. Bez tego kolejne etapy nie będą realizowane.
Bez przydziału mocy projekt nie będzie kontynuowany.

Bez przydziału mocy projekt nie będzie kontynuowany.Fot. Pixabay

Rosnące zużycie energii przez centra danych

Tłem dla planów Google jest wzrost zużycia energii przez centra danych w Norwegii. Z danych norweskiego Urzędu ds. Energii wynika, że w skali roku wzrosło o 50 proc.

W pierwszym półroczu 2025 r. sektor zużył 1,4 terawatogodziny energii. Rok wcześniej było to 0,9 terawatogodziny. Obecnie centra danych odpowiadają za około 1 proc. całkowitego zużycia prądu w kraju.

Centra danych a planowane zmiany podatkowe

Równolegle toczy się dyskusja polityczna dotycząca obciążeń energetycznych dla tego sektora. Partia Centrum zaproponowała podniesienie podatku od energii elektrycznej dla centrów danych o 10 øre za kilowatogodzinę.

Inicjatywa uzyskała poparcie partia Socjalistyczna i Czerwoni. Propozycja pozostaje na etapie politycznym. Może wpłynąć na warunki realizacji podobnych projektów w przyszłości.
